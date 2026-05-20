Πεκίνο: Θερμή υποδοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν από τον Σι Τζινπίνγκ

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε σήμερα Τετάρτη τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν χειραψία έξω από το Μέγαρο του Λαού, πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες τους.

Οι δύο ηγέτες περπάτησαν πάνω σε κόκκινο χαλί που είχε στρωθεί προς τιμήν του Ρώσου προέδρου, ενώ στρατιωτική μπάντα απέδωσε τους εθνικούς ύμνους της Κίνας και της Ρωσίας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφθασε χθες στο Πεκίνο έφτασε, λίγα μόλις 24ωρα μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρώσος πρόεδρος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στη διεθνή σκηνή.

H Κίνα επιφύλαξε λαμπρή υποδοχή στο Ρώσο πρόεδρο, δεδομένης της στενής και μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης των δύο πλευρών. Τον Πούτιν υποδέχτηκε κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, παρουσία στρατιωτικού αγήματος και με την γνωστή πια εικόνα των παιδιών που ανεμίζουν σημαίες.

Πρόκειται για το 25ο ταξίδι του Ρώσου προέδρου στην Κίνα. Το πιο πρόσφατο ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν επίσης του είχαν επιφυλάξει μια μεγαλειώδη υποδοχή, συμπεριλαμβανομένης και μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών θα βρεθούν η οικονομία και η ενέργεια. Γι αυτό και ο Ρώσος πρόεδρος συνοδεύεται από μια μεγάλη αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μαζί με τον κύριο Πούτιν ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Σερργκέι Λαβρόφ, ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Σεργκέι Σοϊγκού, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ενεργειακών κολοσσών Rosneft και Γκαζπρόμ, ο επικεφαλής της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας, καθώς και η κυβερνήτης της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.