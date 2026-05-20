Πεκίνο: Θερμή υποδοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν από τον Σι Τζινπίνγκ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

China
Τιμητικές φρουρές του Κινεζικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) κρατούν κινεζικές και ρωσικές σημαίες πριν από την τελετή υποδοχής του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, Κίνα, Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026. (Maxim Shemetov/Pool Photo via AP)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε σήμερα Τετάρτη τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν χειραψία έξω από το Μέγαρο του Λαού, πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες τους.

Οι δύο ηγέτες περπάτησαν πάνω σε κόκκινο χαλί που είχε στρωθεί προς τιμήν του Ρώσου προέδρου, ενώ στρατιωτική μπάντα απέδωσε τους εθνικούς ύμνους της Κίνας και της Ρωσίας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφθασε χθες στο Πεκίνο έφτασε, λίγα μόλις 24ωρα μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρώσος πρόεδρος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στη διεθνή σκηνή.

H Κίνα επιφύλαξε λαμπρή υποδοχή στο Ρώσο πρόεδρο, δεδομένης της στενής και μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης των δύο πλευρών. Τον Πούτιν υποδέχτηκε κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, παρουσία στρατιωτικού αγήματος και με την γνωστή πια εικόνα των παιδιών που ανεμίζουν σημαίες.

Πρόκειται για το 25ο ταξίδι του Ρώσου προέδρου στην Κίνα. Το πιο πρόσφατο ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν επίσης του είχαν επιφυλάξει μια μεγαλειώδη υποδοχή, συμπεριλαμβανομένης και μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών θα βρεθούν η οικονομία και η ενέργεια. Γι αυτό και ο Ρώσος πρόεδρος συνοδεύεται από μια μεγάλη αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μαζί με τον κύριο Πούτιν ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Σερργκέι Λαβρόφ, ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Σεργκέι Σοϊγκού, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ενεργειακών κολοσσών Rosneft και Γκαζπρόμ, ο επικεφαλής της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας, καθώς και η κυβερνήτης της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τεστ IQ: Μόνο μια ιδιοφυΐα μπορεί να εντοπίσει το σπαθί σε 7 δευτερόλεπτα!

Το ρόφημα από το λουλούδι της αγνότητας που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους και να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Μαΐου 2026: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές

Ακρίβεια και shrinkflation «χτυπούν» τα παγωτά – Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές

Η FANUC ενισχύει την ενσωμάτωση των ρομπότ της με το NVIDIA Isaac Sim

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
06:10 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Αμπάς Αραγτσί: «Η επιστροφή στον πόλεμο θα φέρει πολλές ακόμη εκπλήξεις» – Απειλές για νέες καταρρίψεις αεροσκαφών

Ο  Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσ...
05:19 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Τζέι Ντι Βανς: Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες, Τρίτη (19/5) πως έχει σημειωθεί μεγάλη πρόο...
01:35 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά, από ισραηλινό χτύπημα στην περιοχή της Τύρου -ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και τρία παιδιά, εξαιτίας ισρα...
01:05 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Τηλεφωνική Επικοινωνία Μάρκο Ρούμπιο – Αντόνιο Γκουτέρες για Στενά του Ορμούζ και επισιτιστική ασφάλεια

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν