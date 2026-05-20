Ο επικεφαλής της IAEA εξέφρασε στον ΟΗΕ την ανησυχία του για την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Barakah στα ΗΑΕ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο πυρηνικό εργοστάσιο Barakah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την επίθεση με drone που σημειώθηκε την Κυριακή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, μετά την ενημέρωση, ο Γκρόσι ανέφερε ότι «παρότι τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν φυσιολογικά και η εξωτερική παροχή ρεύματος έχει αποκατασταθεί, η κατάσταση προκαλεί σοβαρή ανησυχία».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας πως «οι επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που προορίζονται για ειρηνικούς σκοπούς είναι απαράδεκτες και ενέχουν αναμφισβήτητους κινδύνους για τους ανθρώπους και το περιβάλλον».

