Ύπνος: Το γαλακτοκομικό που προτείνουν ειδικοί για να κοιμηθείτε καλά

Ο ποιοτικός ύπνος δεν εξαρτάται μόνο από τη χαλάρωση και τις σωστές βραδινές συνήθειες, αλλά και από τη διατροφή. Ανάμεσα στα τρόφιμα που ξεχωρίζουν για τα οφέλη τους στον ύπνο, οι ειδικοί βάζουν το ζεστό γάλα στην κορυφή της λίστας, εξηγώντας γιατί αυτό το παραδοσιακό ρόφημα μπορεί να λειτουργήσει σαν φυσικό βοήθημα για βαθιά ξεκούραση.

Γιατί το ζεστό γάλα είναι η καλύτερη επιλογή για ποιοτικό ύπνο

Περιέχει ένα φυσικό θρεπτικό συστατικό που προάγει τον ύπνο

Ξεχάστε τη γαλοπούλα. Το αγελαδινό γάλα είναι μια εξαιρετική πηγή του περίφημου αμινοξέος τρυπτοφάνη, το οποίο υποστηρίζει τον ύπνο. Ανά φλιτζάνι, το αγελαδινό γάλα περιέχει περίπου 100 χιλιοστόγραμμα τρυπτοφάνης. Η ημερήσια διατροφική ανάγκη σε τρυπτοφάνη υπολογίζεται βάσει του σωματικού βάρους. Για παράδειγμα, για έναν άνθρωπο 70 κιλών, 1 φλιτζάνι ζεστό γάλα καλύπτει περίπου το 29% της ημερήσιας ανάγκης.

Σύμφωνα με την πιστοποιημένη ειδικό ύπνου Angela Holliday-Bell, M.D., το σώμα χρησιμοποιεί την τρυπτοφάνη για να συνθέσει σεροτονίνη και μελατονίνη, οι οποίες είναι βασικές ορμόνες για τη ρύθμιση του κύκλου του ύπνου. Χαρακτηριστικά, μελέτη του 2022 διαπίστωσε ότι όσοι κατανάλωναν επιπλέον 1 γραμμάριο τρυπτοφάνης (μέσω συμπληρώματος) καθημερινά, είχαν μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου. «Σκεφτείτε το σαν τον ενσωματωμένο διακόπτη χαλάρωσης του σώματός σας», αναφέρει η Hanna Kelley, RD, LD.

Είναι πλούσιο σε πολύτιμα μέταλλα που προωθούν την χαλάρωση

Η τρυπτοφάνη δεν είναι το μόνο στοιχείο στο ζεστό γάλα που βοηθάει στον ύπνο. Μέσα σε κάθε ποτήρι κρύβονται πολλά μέταλλα που συνεργάζονται για να σας βοηθήσουν να αποκοιμηθείτε. «Το γαλακτοκομικό γάλα παρέχει θρεπτικά συστατικά όπως το μαγνήσιο και το ασβέστιο, τα οποία υποστηρίζουν τη χαλάρωση και βοηθούν τον εγκέφαλο να χρησιμοποιήσει την τρυπτοφάνη πιο αποτελεσματικά», λέει η Holliday-Bell.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι το μαγνήσιο ωφελεί τον ύπνο καλμάροντας το νευρικό σύστημα, βοηθώντας τους μυς να χαλαρώσουν και ρυθμίζοντας το κιρκάδιο ρολόι (βιολογικό ρολόι). Μάλιστα, μελέτη σε πιλότους αεροπορικών εταιρειών συσχέτισε τον κακό ύπνο με χαμηλότερα επίπεδα ασβεστίου και μαγνησίου στο αίμα.

Τα οφέλη όμως δεν σταματούν εδώ. Η βιταμίνη D παίζει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή μελατονίνης και τη γενική ρύθμιση του ύπνου. Επίσης έρευνες δείχνουν ότι ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη Β6 βοηθούν στη μετατροπή της τρυπτοφάνης σε σεροτονίνη και μελατονίνη, τις ορμόνες του καλού ύπνου.

Η πρωτεΐνη περιορίζει τις βραδινές λιγούρες

Όταν επιλέγετε ένα σνακ πριν τον ύπνο, ιδανικά θέλετε κάτι που να σας χορταίνει χωρίς να προκαλεί απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Το σκέτο ζεστό γάλα είναι η τέλεια λύση. «Ένα ποτήρι γάλα (240 ml) περιέχει 8 γραμμάρια πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας, ικανοποιώντας τις βραδινές λιγούρες, ενώ παράλληλα προσφέρει μια ηρεμιστική δράση και υποστηρίζει τον αναζωογονητικό ύπνο», εξηγεί η Kelley.

Στην πραγματικότητα, οι πρωτεΐνες του γάλακτος έχουν μοναδικά οφέλη για τη νυχτερινή ξεκούραση:

Άλφα-λακταλβουμίνη (A-LAC): Βοηθά στην αύξηση των επιπέδων τρυπτοφάνης στο αίμα. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση αυτής της πρωτεΐνης εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ύπνου και ταχύτερη έλευση αυτού.

Υδρολυμένη καζεΐνη: Ένα υποπροϊόν της πρωτεΐνης του γάλακτος που μπορεί να βοηθήσει στον ύπνο, επηρεάζοντας τους υποδοχείς του εγκεφάλου που προάγουν τη χαλάρωση.

Η ζεστασιά του λειτουργεί ως φυσικό ηρεμιστικό

Η επιστήμη επιβεβαιώνει την αίσθηση ηρεμίας που νιώθουμε όταν πίνουμε κάτι ζεστό. Μελέτη του 2025 έδειξε ότι η αυξημένη κατανάλωση ζεστών ροφημάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά αϋπνίας. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν ακόμη πιο έντονα σε άτομα που παραπονιούνταν συχνά για κρύα χέρια, υποδεικνύοντας ότι τα ζεστά ροφήματα μπορούν να βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματος.

Η Holliday-Bell τονίζει ότι ένα ποτήρι ζεστό γάλα μπορεί να γίνει μέρος ενός χαλαρωτικού τελετουργικού ύπνου: «Το να πίνετε κάτι ζεστό πριν το κρεβάτι γίνεται ένα σταθερό σήμα που ενημερώνει το σώμα σας ότι ήρθε η ώρα να χαλαρώσει, υποστηρίζοντας το βιολογικό σας ρολόι. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι μακροχρόνιες έρευνες δείχνουν πως η συμπερίληψη του γάλακτος σε μια ισορροπημένη διατροφή σχετίζεται με συνολικά καλύτερη ποιότητα ύπνου».

Συμβουλές για να απολαύσετε το ζεστό γάλα πριν από τον ύπνο

Πιείτε το μία ώρα πριν ξαπλώσετε : Για βέλτιστα αποτελέσματα, η ειδικός Holliday-Bell συνιστά να καταναλώνετε το ζεστό γάλα περίπου 30 με 60 λεπτά πριν αποσυρθείτε στο υπνοδωμάτιό σας.

: Για βέλτιστα αποτελέσματα, η ειδικός Holliday-Bell συνιστά να καταναλώνετε το ζεστό γάλα περίπου 30 με 60 λεπτά πριν αποσυρθείτε στο υπνοδωμάτιό σας. Αποφύγετε την προσθήκη ζάχαρης : Η προσθήκη μεγάλης ποσότητας ζάχαρης στο γάλα μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά του ως φυσικό βοήθημα ύπνου. Η Kelley συμβουλεύει να αποφεύγετε τις υπερβολές: «Ζεστάνετε το γάλα απαλά στο μάτι της κουζίνας ή στον φούρνο μικροκυμάτων μέχρι να φτάσει σε μια ευχάριστη θερμοκρασία. Μια πρέζα κανέλα ή μια μικρή κουταλιά μέλι μπορούν να προσθέσουν μια ζεστή, ανακουφιστική γεύση χωρίς να σας επιβαρύνουν με ζάχαρη πριν από τον ύπνο».

Μετατρέψτε το γάλα σε ένα ελαφρύ σνακ : Ανάλογα με το πόσο πεινάτε το βράδυ, οι 120 θερμίδες ενός ποτηριού γάλακτος με 2% λιπαρά ίσως να μην είναι αρκετές για να σας χορτάσουν. Αν θέλετε κάτι πιο χορταστικό, δοκιμάστε να το συνδυάσετε με ένα σνακ υψηλό σε σεροτονίνη, όπως μια μπανάνα με αμυγδαλοβούτυρο, ή μερικές φέτες γαλοπούλας και μήλου.

: Ανάλογα με το πόσο πεινάτε το βράδυ, οι 120 θερμίδες ενός ποτηριού γάλακτος με 2% λιπαρά ίσως να μην είναι αρκετές για να σας χορτάσουν. Αν θέλετε κάτι πιο χορταστικό, δοκιμάστε να το συνδυάσετε με ένα σνακ υψηλό σε σεροτονίνη, όπως μια μπανάνα με αμυγδαλοβούτυρο, ή μερικές φέτες γαλοπούλας και μήλου. Δημιουργήστε μια σταθερή ρουτίνα: Ίσως η πιο σημαντική συμβουλή είναι να μετατρέψετε το ζεστό γάλα σε μια καθημερινή συνήθεια. «Όταν το σώμα σας αρχίσει να συνδέει αυτή τη ρουτίνα με τη χαλάρωση, θα γίνεται όλο και πιο εύκολο να αποκοιμηθείτε», εξηγεί η Holliday-Bell. «Θέλετε η διαδικασία να είναι καταπραϋντική, επομένως ο συνδυασμός του γάλακτος με μια χαλαρωτική δραστηριότητα, όπως το διάβασμα ή το χαμήλωμα των φώτων, θα την κάνει ακόμα πιο αποτελεσματική».

Το να κλείνετε την ημέρα σας με ένα ποτήρι ζεστό γάλα είναι μια παραδοσιακή μέθοδος αντιμετώπισης της αϋπνίας για έναν πολύ καλό λόγο: υποστηρίζεται από την επιστήμη! Η υψηλή περιεκτικότητα αυτού του ροφήματος σε πρωτεΐνες, η φυσική τρυπτοφάνη που περιέχει, καθώς και τα διάφορα μέταλλα, αποτελούν την ιδανική «τριάδα» θρεπτικών συστατικών για την υποστήριξη του ύπνου. Αν προσθέσετε και τον παράγοντα της ζεστασιάς, έχετε αμέσως το απόλυτο ρόφημα χαλάρωσης.