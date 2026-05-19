Μαργαρίτα Μυτιληναίου για Στέφανο Ληναίο: Γιατί έκανα γνωστό τον θάνατο του πατέρα μου 5 ημέρες μετά

Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» για την απώλεια του πατέρα της, Στέφανου Ληναίου, και εξήγησε γιατί η οικογένεια ανακοίνωσε τον θάνατό του πέντε ημέρες μετά.

Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή το απόγευμα της Τρίτης, έναν μήνα μετά την απώλεια του πατέρα της. Στη συζήτησή της με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ανέφερε ότι ο Στέφανος Ληναίος είχε ζητήσει να μην υπάρξουν κάμερες, φώτα και τηλεοράσεις, καθώς επιθυμούσε η διαδικασία να γίνει μακριά από τη δημοσιότητα.

«Ήταν δική του θέληση. Μας είχε αποχαιρετήσει το τελευταίο δίμηνο. Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών, γιατί ήταν πλήρης ημερών, 98. Μας αποχαιρέτησε το τελευταίο διάστημα… Νιώθοντας γεμάτος και νιώθοντας ότι έχει κλείσει ο κύκλος, ότι είχε προσφέρει όσα είχε προσφέρει, ότι είχε κάνει τα έργα του, τις παραστάσεις του, το θέατρό του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τα λοιπά. Ήταν ήρεμος, με αυτή την έννοια το λέω», ανέφερε η Μαργαρίτα Μυτιληναίου.

Η ίδια εξήγησε ότι η ανακοίνωση έγινε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που είχε ζητήσει ο πατέρας της. Ο Στέφανος Ληναίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 18 Απριλίου, ενώ η οικογένεια ανακοίνωσε την είδηση την Τετάρτη 23 Απριλίου.

«Ήταν πάρα πολύ ήσυχος και ήρεμος. Και επειδή θέλησε να γίνει καύση και να μην υπάρχουν κάμερες, να μην υπάρχουν φώτα, να μην υπάρχουν τηλεοράσεις, μας ζήτησε να το επικοινωνήσουμε αυτό μόλις τελειώσουν όλα. Όπως και κάναμε. Δηλαδή έφυγε 18, Σάββατο απόγευμα, το ανακοινώσαμε Τετάρτη μεσημέρι που είχαν τελειώσει όλα, 23 του μηνός».

Στη συνέχεια, η Μαργαρίτα Μυτιληναίου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο βιώνει την απώλεια αυτό το διάστημα. Η ίδια είπε ότι προσπαθεί να ξαναβρεί τον βηματισμό της, ενώ τόνισε ότι νιώθει γεμάτη από όσα έκανε, ήθελε και κατάφερε ο πατέρας της.

«Όσο και να σε προετοιμάσει κάποιος… Δηλαδή τώρα, αυτόν τον μήνα, και εγώ προσπαθώ να ξαναβρώ τον βηματισμό μου. Προσπαθώ να δω τα πράγματα λίγο αλλιώς, είναι αρκετές φορές που δεν σκέφτομαι. Αλλά νιώθω γεμάτη από εκείνον. Και από όσα έκανε, και από όσα ήθελε, και από όσα κατάφερε. Οπότε δεν θα ήθελε να γίνουν αλλιώς τα πράγματα.

Μέχρι πριν από μία εβδομάδα είχα περίπου 250 μηνύματα αδιάβαστα από εκείνες τις μέρες. Των γνωστών, φίλων και τα λοιπά. Μας παίρνει κι εμάς χρόνο. Νομίζω ότι είναι λογικό. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, όχι, όχι. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Συμβαίνει. Τον ψάχνω και τον εκτιμάω περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά.