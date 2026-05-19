Μαργαρίτα Μυτιληναίου για Στέφανο Ληναίο: Γιατί έκανα γνωστό τον θάνατο του πατέρα μου 5 ημέρες μετά

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Lifestyle

Μαργαρίτα Μυτιληναίου
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» για την απώλεια του πατέρα της, Στέφανου Ληναίου, και εξήγησε γιατί η οικογένεια ανακοίνωσε τον θάνατό του πέντε ημέρες μετά.

Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή το απόγευμα της Τρίτης, έναν μήνα μετά την απώλεια του πατέρα της. Στη συζήτησή της με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ανέφερε ότι ο Στέφανος Ληναίος είχε ζητήσει να μην υπάρξουν κάμερες, φώτα και τηλεοράσεις, καθώς επιθυμούσε η διαδικασία να γίνει μακριά από τη δημοσιότητα.

«Ήταν δική του θέληση. Μας είχε αποχαιρετήσει το τελευταίο δίμηνο. Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών, γιατί ήταν πλήρης ημερών, 98. Μας αποχαιρέτησε το τελευταίο διάστημα… Νιώθοντας γεμάτος και νιώθοντας ότι έχει κλείσει ο κύκλος, ότι είχε προσφέρει όσα είχε προσφέρει, ότι είχε κάνει τα έργα του, τις παραστάσεις του, το θέατρό του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τα λοιπά. Ήταν ήρεμος, με αυτή την έννοια το λέω», ανέφερε η Μαργαρίτα Μυτιληναίου.

Η ίδια εξήγησε ότι η ανακοίνωση έγινε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που είχε ζητήσει ο πατέρας της. Ο Στέφανος Ληναίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 18 Απριλίου, ενώ η οικογένεια ανακοίνωσε την είδηση την Τετάρτη 23 Απριλίου.

«Ήταν πάρα πολύ ήσυχος και ήρεμος. Και επειδή θέλησε να γίνει καύση και να μην υπάρχουν κάμερες, να μην υπάρχουν φώτα, να μην υπάρχουν τηλεοράσεις, μας ζήτησε να το επικοινωνήσουμε αυτό μόλις τελειώσουν όλα. Όπως και κάναμε. Δηλαδή έφυγε 18, Σάββατο απόγευμα, το ανακοινώσαμε Τετάρτη μεσημέρι που είχαν τελειώσει όλα, 23 του μηνός».

Στη συνέχεια, η Μαργαρίτα Μυτιληναίου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο βιώνει την απώλεια αυτό το διάστημα. Η ίδια είπε ότι προσπαθεί να ξαναβρεί τον βηματισμό της, ενώ τόνισε ότι νιώθει γεμάτη από όσα έκανε, ήθελε και κατάφερε ο πατέρας της.

«Όσο και να σε προετοιμάσει κάποιος… Δηλαδή τώρα, αυτόν τον μήνα, και εγώ προσπαθώ να ξαναβρώ τον βηματισμό μου. Προσπαθώ να δω τα πράγματα λίγο αλλιώς, είναι αρκετές φορές που δεν σκέφτομαι. Αλλά νιώθω γεμάτη από εκείνον. Και από όσα έκανε, και από όσα ήθελε, και από όσα κατάφερε. Οπότε δεν θα ήθελε να γίνουν αλλιώς τα πράγματα.

Μέχρι πριν από μία εβδομάδα είχα περίπου 250 μηνύματα αδιάβαστα από εκείνες τις μέρες. Των γνωστών, φίλων και τα λοιπά. Μας παίρνει κι εμάς χρόνο. Νομίζω ότι είναι λογικό. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, όχι, όχι. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Συμβαίνει. Τον ψάχνω και τον εκτιμάω περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βλέπουμε εφιάλτες; Βιολόγος αποκαλύπτει αν είναι κληρονομικοί και τι σημαίνουν

ΣΦΕΕ: Οι κλινικές μελέτες παραμένουν χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Μαΐου 2026: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές

Ακρίβεια και shrinkflation «χτυπούν» τα παγωτά – Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές

Η FANUC ενισχύει την ενσωμάτωση των ρομπότ της με το NVIDIA Isaac Sim

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
20:24 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Δύσκολες ώρες για τον Θανάση Τσαλταμπάση: Πέθανε ο πατέρας του – «Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα την τελευταία φωτογραφία»

Δύσκολες ώρες για τον Θανάση Τσαλταμπάση καθώς πέθανε ο πατέρας του.  Ο ίδιος ο ηθοποιός γνωστ...
19:57 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Slimane: Στο Θέατρο Λυκαβηττού για μια ιστορική μουσική βραδιά

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 ο Slimane σε μια συναυλία που αναμένεται να είναι το μουσικό γεγ...
19:38 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Ο Μάριος Φραγκούλης στο enikos.gr: «Είμαι βαθιά ευγνώμων για όλα όσα έζησα αλλά ακόμα ονειρεύομαι»

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Μάριος Φραγκούλης μιλά στο enikos.gr για τη σχέση ζωής με τη μουσική,...
10:59 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Μάγδα Τσαγγάνη: «Έμεινα 20 μέρες στο νοσοκομείο»

«Πάω καλύτερα. Πιστεύω στο μέλλον, να προσέχω περισσότερο. Δυο μέρες περπατάω μέσα στο σπίτι χ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν