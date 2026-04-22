Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος σε ηλικία 98 ετών

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Στέφανος Ληναίος

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του Στέφανου Ληναίου.

O ηθοποιός και σκηνοθέτης, που υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, πέθανε σε ηλικία 98 ετών, σύμφωνα με το Star.

Ο Στέφανος Ληναίος είχε ερμηνεύσει πρωταγωνιστικούς ρόλους πλάι σε σπουδαίους συναδέλφους του.

Η ανάρτηση της κόρης του

Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου, κόρη του Στέφανου Ληναίου, πραγματοποίησε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Facebook, με την οποία αποχαιρέτησε και δημοσίως τον γονέα της.

Στην ανάρτησή της, η Μαργαρίτα Μυτιληναίου έγραψε: «Καλό σου ταξίδι, πατέρα. Έφυγες πλήρης και πλήρης ημερών, χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη. Μεγάλο πράγμα.

Όλη σου τη ζωή πάλεψες για αυτό που θεωρούσες έντιμο, δίκαιο και Δημοκρατικό. Αγώνες, αγωνίες, εξορίες, οικονομικές καταστροφές, πολιτικές απογοητεύσεις- όλα τα αντιμετώπισες. Όλα τα ξεπέρασες. Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά αλλά και μεγάλες νίκες. Θέατρο, ραδιόφωνο, κείμενα σε εφημερίδες, βιβλία, συνδικαλισμός. Σε όλα άφησες το ισχυρό σου αποτύπωμα.

Για καλό κατευόδιο σου χαρίζω τον ήλιο της Άνοιξης, την ευωδιά του λουλουδιού της νεραντζιάς, τη γεύση του παγωτού καϊμάκι και τη θέα του Μεσσηνιακού κόλπου που τόσο αγαπούσες. Α, και έναν ελληνικό καφέ σαν αυτόν που έπινες κάθε απόγευμα με την μαμά. Αυτά, πατέρα. Καλό δρόμο…». 

Μαργαρίτα Μυτιληναίου

Ποιος ήταν ο Στέφανος Ληναίος

Ο Στέφανος Ληναίος (Διονύσιος Μυτιληναίος), είχε γεννηθεί στη Μεσσήνη στις 6 Αυγούστου του 1928.

Ήταν απόφοιτος της Σχολής Θεάτρου Αθηνών, καθώς και της Βασιλικής Ακαδημίας Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου.

Στέφανος Ληναίος
Φωτογραφία: Finos Film

Την περίοδο 1954 – 1967 συνεργάσθηκε με περισσότερους από 20 θιάσους σε 100 θεατρικά έργα ενώ εμφανίστηκε σε 100 κινηματογραφικές ταινίες, ραδιοφωνικές εκπομπές και στην τηλεόραση. Από το 1970 σκηνοθέτησε και πήρε μέρος σε 50 θεατρικά έργα και σε πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Μεταξύ άλλων, στη μεγάλη οθόνη το κοινό τον είχε παρακολουθήσει στις ταινίες: «Ο θησαυρός του μακαρίτη», «Το κλωτσοσκούφι», «Ποια είναι η Μαργαρίτα», «Μιας πεντάρας νιάτα» και πρόσφατα στον «Καζαντζάκη».

Στέφανος Ληναίος
Φωτογραφία: Finos Film

Ένα μικρό δείγμα της σπουδαίας δουλειάς του στο θεατρικό σανίδι, είναι οι παραστάσεις: «Μάκβεθ», «Οθέλλος», «Ωραία μου κυρία», «Οδύσσεια», «Κάθε Τετάρτη», «Οι Ρόζεμπεργκ δεν πρέπει να πεθάνουν», «Ανοιχτοί λογαριασμοί», «Ένας εχθρός του λαού».

Ήταν ο ιδρυτής του θιάσου Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο στο θέατρο Άλφα της Αθήνας. Έγραψε διηγήματα όπως «Μερικοί θάνατοι» και πολλές μελέτες μεταξύ των οποίων «Σύγχρονο θέατρο» και «TV μέσο Παιδείας», το οποίο λήφθηκε υπ’ όψιν στην καθιέρωση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης της ΕΡΤ.

Είχε διατελέσει γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Ηθοποιών το 1966-1967, οπότε παύθηκε από τη χούντα λόγω πολιτικών φρονημάτων. Ήταν σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ) από το 1975 και του Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου από το 1977. Επίσης αποτέλεσε μέλος του Σωματείου Βρετανών Ηθοποιών.

Ο Στέφανος Ληναίος είχε ασχοληθεί έντονα με τα κοινά και το 1989 είχε εκλεχθεί βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων την περίοδο 1986-1990.

Ήταν νυμφευμένος με την επίσης ηθοποιό Έλλη Φωτίου με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαργαρίτα και τον Αλέξη.

