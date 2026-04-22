Τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος: Ποιες οφειλές εντάσσονται στη ρύθμιση των 72 δόσεων – Τι ισχύει για την άρση κατάσχεσης λογαριασμού

Εύη Κατσώλη

Oικονομία

Ρύθμιση χρεών
Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο.

Τα μέτρα αυτά αφορούν στη δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, στη δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό για 300.000 συμπολίτες μας, ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ και τη δυνατότητα ένταξης παλαιών αρρύθμιστων χρεών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων.

Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού

Η άρση κατάσχεσης γίνεται εφόσον υπάρξει εξόφληση τουλάχιστον του 25% της βασικής οφειλής και γίνει ρύθμιση ή τακτοποίηση των υπόλοιπων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα δίνεται άπαξ.

κατάσχεση λογαριασμού

Διεύρυνση εξωδικαστικού μηχανισμού

Διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Αφορά σε περίπου 300.000 πολίτες και επιχειρήσεις

Ρύθμιση παλαιών οφειλών σε 72 δόσεις

Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τις 31/12/2023 και όσες δεν βρίσκονται σε ρύθμιση στις 21/04/2026.

Προϋπόθεση αποτελεί η εξόφληση ή ρύθμιση νεότερων οφειλών μετά το 2023 μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Το επιτόκιο είναι στο 5,84% και η ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ.

Το μέτρο αφορά σε 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις.

