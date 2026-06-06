Aκατάσχετος λογαριασμός: Τι αλλάζει με την αύξηση του ορίου – Ποιοι προστατεύονται και τι θα ισχύσει για τη δήλωσή του

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Είτε τον τρέχοντα μήνα είτε τον Ιούλιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη για το νέο αυξημένο όριο του ακατάσχετου λογαριασμού οφειλετών στα 1.600 ευρώ από 1.200 ευρώ που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης στη Βουλή.

Της Κατερίνας Φεσσά

Το μέτρο αυτό θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο και η «ανάσα » θα δοθεί στα φυσικά πρόσωπα που έχουν χρέη προς την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ ,τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Κατά αυτόν τρόπο, αρκετοί οφειλέτες του δημοσίου θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τις βασικές μηνιαίες ανάγκες τους με μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι σήμερα.

Μάλιστα τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως, σήμερα περισσότεροι από 2 εκατ. πολίτες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο των εισπρακτικών μέτρων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού .

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως, η ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί με τη ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Τα παραδείγματα

Το enikonomia.gr παραθέτει παρακάτω δύο παραδείγματα με τα οφέλη που θα έχουν οι πολίτες από το νέο αυξημένο όριο στον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό. Ειδικότερα:

1) Εάν κάποιος έχει υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό του 1.580 ευρώ και οφειλή 2.500 ευρώ, τότε εφαρμόζονται τα εξής:

Σήμερα, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία , η Εφορία μπορεί να κατάσχει 330 ευρώ από τον εν λόγω οφειλέτη.

, η Εφορία μπορεί να κατάσχει 330 ευρώ από τον εν λόγω οφειλέτη. Με τη ψήφιση της νέας διάταξης στη Βουλή, η Εφορία δεν θα μπορεί να αγγίξει τα χρήματα του οφειλέτη.

2) Εάν κάποιος έχει υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό του 2.000 ευρώ και οφειλή 3.500 ευρώ στο δημόσιο, τότε ισχύουν τα εξής:

Σήμερα, σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς , η Εφορία μπορεί να κατασχέσει το ποσό των 750 ευρώ από τον οφειλέτη αυτόν.

σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς η Εφορία μπορεί να κατασχέσει το ποσό των 750 ευρώ από τον οφειλέτη αυτόν. Με τη ψήφιση της νέας διάταξης στη Βουλή, η Εφορία θα μπορεί να βάλει «χέρι» στα 400 ευρώ.

Ακατάσχετος λογαριασμός: Βήμα-βήμα η διαδικασία για τη δήλωση του

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η διαδικασία για τη δήλωση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού με το νέο αυξημένο όριο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ δεν αναμένεται να αλλάξει.

Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος για να δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό:

θα πρέπει να εισέλθει στο https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/ και να επιλέξει το πλαίσιο «Εφαρμογές ».

θα πρέπει να κλικάρει στο «Πολίτες», να μεταβεί στο γράμμα Α και να επιλέξει «Ακατάσχετος λογαριασμός».

να μεταβεί στο γράμμα και να επιλέξει να πατήσει στο «Είσοδος στην Εφαρμογή», όπου θα βγει ένα πλαίσιο και στο Όνομα χρήστη : θα πρέπει να συμπληρωθεί το Ονοματεπώνυμο του και στον Κωδικό πρόσβασης να μπει ο κωδικός του taxisnet.

: θα πρέπει να συμπληρωθεί το Ονοματεπώνυμο του και στον να μπει ο κωδικός του taxisnet. θα πρέπει να πατήσει «Είσοδος», να συμπληρώσει το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του και προχωρήσει στην υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

να συμπληρώσει του τραπεζικού λογαριασμού του και προχωρήσει στην υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. και να πατήσει αποθήκευση/εκτύπωση του αποδεικτικού, εάν χρειάζεται (για τράπεζες που δεν έχουν ενταχθεί πλήρως).

Αφού λοιπόν, ο υπόχρεος ολοκληρώσει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής, μετά η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα ενημερώσει σχετικά τις τράπεζες και ο έλεγχος/έγκριση θα γίνει αυθημερόν.

Εναλλακτικά, η διαδικασία αυτή γίνεται και μέσω του gov.gr .

Διευκρινίζεται πως για να επιτευχθεί το παραπάνω, θα πρέπει ο πολίτης να δηλώσει το ένα μοναδικό IBAN του λογαριασμού που επιθυμεί να είναι ακατάσχετο, στο οποίο θα όμως πρέπει να είναι είτε κύριος δικαιούχος είτε συνδικαιούχος, καθώς όλο αυτό δεν γίνεται αυτόματα.