Νέα Εποχή στους Αιθέρες: Η αόρατη Βαλκυρία, η συμμαχία Airbus-Kratos και το ελληνικό ενδιαφέρον

Η αρχιτεκτονική των αεροπορικών επιχειρήσεων παγκοσμίως αλλάζει ριζικά, με τα μη επανδρωμένα συστήματα να αναλαμβάνουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Όπως έχουμε γράψει στο enikos.gr ήδη η Πολεμική Αεροπορία εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής στο Stealth Drone XQ-58A Valkyrie και παραγωγής του στην Ελλάδα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στο επίκεντρο της τεχνολογικής επανάστασης στην αρχιτεκτονική των αεροπορικών επιχειρήσεων βρίσκεται το αμερικανικής κατασκευής drone XQ-58A Valkyrie ή Βαλκυρία όπως αποδίδεται στα ελληνικά. Πρόκειται για ένα αεριωθούμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος μάχης με χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth). Το συγκεκριμένο σύστημα ενσαρκώνει τη φιλοσοφία του «Collaborative Combat Aircraft» (CCA) ή «Loyal Wingman» (Πιστός Σύντροφος), λειτουργώντας ως συνεργατικό αεροσκάφος που προορίζεται να πετά δίπλα σε επανδρωμένα μαχητικά, προστατεύοντάς τα και πολλαπλασιάζοντας την ισχύ τους.

Το Valkyrie αναπτύχθηκε από την Kratos Defense και Security Solutions σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο της Αεροπορίας των ΗΠΑ. Σχεδιάστηκε με βάση το δόγμα της οικονομικά αναλώσιμης τεχνολογίας, γεγονός που σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής του παραμένει αρκετά χαμηλό ώστε να επιτρέπει την πιθανή απώλειά του σε συνθήκες έντονης μάχης, χωρίς αυτό να προκαλεί οικονομική ή επιχειρησιακή παράλυση.

Τα χαρακτηριστικά του XQ-58A Valkyrie

Διαθέτει μήκος που αγγίζει τα 9 μέτρα, άνοιγμα πτερύγων 8,2 μέτρα και μπορεί να αναπτύξει υψηλές υποηχητικές ταχύτητες, ενώ η εντυπωσιακή του εμβέλεια ξεπερνά τα 3.900 χιλιόμετρα. Με εσωτερικό χώρο αποθήκευσης οπλισμού για έξυπνες βόμβες μικρού διαμετρήματος, καθώς και δυνατότητα μεταφοράς συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, η «Βαλκυρία» προσφέρει τεράστια επιχειρησιακή ευελιξία. Επιπλέον, το σύστημα χαρακτηρίζεται από «ανεξαρτησία διαδρόμου», καθώς μπορεί να απογειωθεί μέσω συστήματος ραγών με τη βοήθεια ρουκετών και να ανακτηθεί με τη χρήση αλεξίπτωτου, αν και αναπτύσσονται και εκδόσεις με συμβατικό σύστημα προσγείωσης.

Η δυναμική του XQ-58A Valkyrie ενισχύθηκε σημαντικά στην ευρωπαϊκή ήπειρο μέσω της στρατηγικής συνεργασίας που υπέγραψε η Kratos με τον ευρωπαϊκό αεροναυπηγικό κολοσσό Airbus Defense and Space. Στόχος αυτής της σύμπραξης είναι η δημιουργία μιας «εξευρωπαϊσμένης» έκδοσης του drone, η οποία θα ενσωματώνει το κυρίαρχο ευρωπαϊκό σύστημα αποστολής MARS (Multiplatform Autonomous Reconfigurable and Secure).

Η Airbus επενδύει συστηματικά πάνω σε αυτή την πλατφόρμα, με σκοπό να αποτελέσει το βασικό συνοδό μη επανδρωμένο αεροσκάφος για τα υφιστάμενα μαχητικά αλλά και για το μελλοντικό ευρωπαϊκό μαχητικό έκτης γενιάς (FCAS). Οι δοκιμές των δύο πρώτων τροποποιημένων αεροσκαφών με ευρωπαϊκά συστήματα έχουν ήδη δρομολογηθεί, προσφέροντας στις ευρωπαϊκές αεροπορίες μια έτοιμη, δοκιμασμένη λύση που δεν χρειάζεται να σχεδιαστεί από το μηδέν.

Το ενδιαφέρον της Πολεμικής Αεροπορίας για το drone

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις, με την Πολεμική Αεροπορία να επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του XQ-58A Valkyrie. Το ενδιαφέρον αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της υιοθέτησης ενός νέου δόγματος «επιχειρήσεων νέας γενιάς», το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την υποστήριξη και την προστασία των πολύτιμων επανδρωμένων πλατφορμών της χώρας, όπως των μελλοντικών F-35, των Rafale και των εκσυγχρονισμένων F-16 Viper.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της Airbus προς το enikos.gr, η συμμετοχή της Ελλάδας σε τέτοια προγράμματα αναμένεται να εξεταστεί σοβαρά, με τις σχετικές αποφάσεις να τοποθετούνται χρονικά μετά το 2027.

Για την Αθήνα, η συγκεκριμένη προοπτική δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά έτοιμων συστημάτων, καθώς υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον για τη βιομηχανική συμμετοχή και τη συμπαραγωγή των συνοδευτικών αυτών drones. Καθώς η Ελλάδα αναπτύσσει τις δικές της ερευνητικές βάσεις και την εγχώρια τεχνογνωσία στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η είσοδος σε ένα τέτοιο διεθνές πρόγραμμα θα εξασφάλιζε σημαντικές βιομηχανικές επιστροφές για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Ο επιμερισμός του κόστους ανάπτυξης μεταξύ περισσότερων κρατών-μελών καθιστά την προσέγγιση αυτή ιδιαίτερα ελκυστική, ανοίγοντας τον δρόμο για την ελληνική συμμετοχή στην ελίτ της αεροπορικής τεχνολογίας του μέλλοντος.

*Οι φωτογραφίες που δημοσιεύει το enikos.gr είναι από την πρόσφατη αποστολή στο Μόναχο της Γερμανίας, στην βάση της Airbus, όπου πραγματοποιούνται οι δοκιμές όλων των συστημάτων που παράγει ή είναι σε εξέλιξη.