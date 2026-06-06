CENTCOM: Το Ιράν εκτόξευσε εφτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, λίγες ώρες μετά την κατάρριψη ιρανικών drones και πλήγματα σε θέσεις ραντάρ από τον αμερικανικό στρατό. Έξι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για βλάβες σε προσωπικό των ΗΠΑ και οι ιρανικοί ισχυρισμοί για ζημιά στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν είναι ψευδείς.

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Διεθνή Νέα

Ιράν, Πύραυλοι
πηγή: AP Photo/Vahid Salemi
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.
  • Η CENTCOM δήλωσε ότι «έξι από τους πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν αναχαιτίστηκαν και ένας έβδομος δεν έφτασε στον επιδιωκόμενο στόχο του».
  • Η CENTCOM διέψευσε τους ιρανικούς ισχυρισμούς για ζημιά στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, δηλώνοντας ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για βλάβη στο προσωπικό των ΗΠΑ».

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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν λίγες ώρες αφότου ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ιρανικά drones καμικάζι που εκτοξεύτηκαν προς τα Στενά του Ορμούζ και έπληξε επίσης ιρανικές θέσεις ραντάρ.

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«Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι έξι από τους πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν αναχαιτίστηκαν και ένας έβδομος δεν έφτασε στον επιδιωκόμενο στόχο του», δήλωσε η CENTCOM.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για βλάβη στο προσωπικό των ΗΠΑ και οι ιρανικοί ισχυρισμοί για ζημιά στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν είναι ψευδείς», πρόσθεσε.

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