CENTCOM: Το Ιράν εκτόξευσε εφτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν

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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν λίγες ώρες αφότου ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ιρανικά drones καμικάζι που εκτοξεύτηκαν προς τα Στενά του Ορμούζ και έπληξε επίσης ιρανικές θέσεις ραντάρ.

«Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι έξι από τους πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν αναχαιτίστηκαν και ένας έβδομος δεν έφτασε στον επιδιωκόμενο στόχο του», δήλωσε η CENTCOM.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για βλάβη στο προσωπικό των ΗΠΑ και οι ιρανικοί ισχυρισμοί για ζημιά στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν είναι ψευδείς», πρόσθεσε.