Σειρήνες αεράμυνας ξανά σε Kουβέιτ – Μπαχρέιν για αναχαιτίσεις πυραύλων και drones

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Η αεράμυνα του Κουβέιτ σήμανε συναγερμό για αναχαίτιση επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA. Λίγο αργότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, ενημέρωσε για ανάλογο συναγερμό και αναχαίτιση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου του Κουβέιτ την οποία επικαλείται το πρακτορείο, ακούστηκαν εκρήξεις «ως αποτέλεσμα των αναχαιτίσεων από συστήματα αεράμυνας». Oι οδηγίες προς τους πολίτες είναι να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Iranian missiles targeted Kuwait, triggering nationwide sirens pic.twitter.com/qttrAi9Gnz — World Source News (@Worldsource24) June 6, 2026

Πηγή: Reuters