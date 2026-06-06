Σειρήνες αεράμυνας ξανά σε Kουβέιτ – Μπαχρέιν για αναχαιτίσεις πυραύλων και drones

Συναγερμός σήμανε στην αεράμυνα του Κουβέιτ και λίγο αργότερα στο Μπαχρέιν, λόγω αναχαιτίσεων επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ακούστηκαν εκρήξεις ως αποτέλεσμα των αναχαιτίσεων, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες σε επιφυλακή.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

war
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αεράμυνα του Κουβέιτ σήμανε συναγερμό για αναχαίτιση επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.
  • Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου, ακούστηκαν εκρήξεις «ως αποτέλεσμα των αναχαιτίσεων από συστήματα αεράμυνας».
  • Λίγο αργότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ενημέρωσε για ανάλογο συναγερμό και αναχαίτιση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η αεράμυνα του Κουβέιτ σήμανε συναγερμό για αναχαίτιση επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA. Λίγο αργότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, ενημέρωσε για ανάλογο συναγερμό και αναχαίτιση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου του Κουβέιτ την οποία επικαλείται το πρακτορείο, ακούστηκαν εκρήξεις «ως αποτέλεσμα των αναχαιτίσεων από συστήματα αεράμυνας». Oι οδηγίες προς τους πολίτες είναι να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Πηγή: Reuters

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ