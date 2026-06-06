Συνεχίζεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Προειδοποιητικά πυρά του Ιράν – Κατάρριψη 4 drones και πλήγματα σε ραντάρ από τις ΗΠΑ

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Συνεχίζεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης το ναυτικό της χώρας προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά κοντά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον ραντάρ επιτήρησης στις ιρανικές ακτές.

Προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr, οι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις προχώρησαν το βράδυ σε σειρά πυρών που χαρακτηρίστηκαν ως «προειδοποιητικό μέτρο» κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ναυτικό ανέφερε ότι, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση πράξεων θαλάσσιας επιθετικότητας, παρενόχλησης και κατάσχεσης εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων από το ‘τρομοκρατικό Ναυτικό των ΗΠΑ’, οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν προειδοποιητικές βολές χρησιμοποιώντας πυραύλους Qadir και νεοαναπτυγμένα επιθετικά drones γνωστά ως ‘Martyr Dana’, αναφέρει το πρακτορείο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά την επιχείρηση, τα αμερικανικά αντιτορπιλικά DDG-103 και DDG-87 αναχώρησαν από τη Θάλασσα του Ομάν και κατευθύνθηκαν προς τον Ινδικό Ωκεανό.

Η CENTCOM ανακοίνωσε κατάρριψη ιρανικών drones και και πλήγματα σε παράκτιες θέσεις ραντάρ

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι κατέρριψε τέσσερα ι ιρανικά drones αυτοκτονίας που εκτοξεύτηκαν προς το Στενό του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωση στο X, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη «πριν από λίγο» και δήλωσε ότι «τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης αποτελούσαν άμεση απειλή για την περιφερειακή ναυσιπλοΐα».

«Οι αμερικανικές δυνάμεις στη συνέχεια έπληξαν ιρανικές παράκτιες θέσεις ραντάρ επιτήρησης στο Γκορούκ και στο νησί Κεσμ για να αμυνθούν έναντι περαιτέρω επιθέσεων», σύμφωνα με τη CENTCOM.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση και σε θέση να ανταποκριθούν στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα με αυτοάμυνα», συμπληρώνεται.