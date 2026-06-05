Ιράν: «Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ έχουν βαλτώσει λόγω 24 δισ. δολαρίων παγωμένων κεφαλαίων» λέει σύμβουλος του Χαμενεΐ

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Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με τον Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικό σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δήλωσε στο CNN ότι η άρση του αδιεξόδου εξαρτάται από την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει και ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να σπάσει αυτό το αδιέξοδο. Η μπάλα βρίσκεται στο δικό του γήπεδο», δήλωσε ο Ρεζαΐ σε συνέντευξή του στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη ζητά την αποδέσμευση 12 δισ. δολαρίων αμέσως μετά την υπογραφή μιας ενδιάμεσης συμφωνίας και ακόμη 12 δισ. δολαρίων σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Πρόκειται για δοκιμασία εμπιστοσύνης»

Ο Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την απελευθέρωση των κεφαλαίων ως απαραίτητη κίνηση οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

«Αυτά είναι δικά μας χρήματα, όχι αμερικανικά χρήματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μελλοντική συμφωνία.

Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε αποδέσμευση κεφαλαίων σε αυτό το στάδιο, θεωρώντας ότι τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν βασικό διαπραγματευτικό μοχλό πίεσης προς την Τεχεράνη.

Προειδοποίηση για ευρύτερη σύγκρουση

Ο Ρεζαΐ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν θα μπορούσε να επεκτείνει το πεδίο των επιχειρήσεων πέρα από τον Περσικό Κόλπο.

Όπως είπε, ενδεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν περιοχές όπως τα Στενά του Ορμούζ, ο Ινδικός Ωκεανός, το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, η Ερυθρά Θάλασσα και η Μεσόγειος.

Παράλληλα υποστήριξε ότι η πιθανότητα πολέμου παραμένει χαμηλή.

«Δεν θα συναντηθεί με τον Τραμπ ο Χαμενεΐ»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ο Ρεζαΐ απέρριψε το σενάριο.

«Αυτό δεν θα συμβεί. Βρισκόμαστε ακόμη στο πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων και ο κ. Τραμπ έχει οδηγήσει τις συνομιλίες σε αδιέξοδο», δήλωσε.

Η τοποθέτησή του έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι θα αποτελούσε τιμή για τον ίδιο μια συνάντηση με τον Χαμενεΐ.

Νέα ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ

Ο σύμβουλος του Ιρανού ηγέτη επανέλαβε επίσης τη θέση της Τεχεράνης ότι το Ιράν και το Ομάν διαθέτουν κυριαρχικά δικαιώματα στο Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Υποστήριξε ότι το Ιράν θα μπορούσε να επιβάλει χρεώσεις για τη διαχείριση και συντήρηση της θαλάσσιας οδού, αποφεύγοντας πάντως να χαρακτηρίσει τις χρεώσεις αυτές ως «διόδια».

«Έτοιμοι ακόμη και για εισβολή»

Ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη ακόμη και για ενδεχόμενη στρατιωτική εισβολή στο έδαφός της.

Όπως είπε, σε ένα τέτοιο σενάριο «ο κόσμος θα δει τις πραγματικές δυνατότητες του Ιράν», υποστηρίζοντας ότι οι χερσαίες στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας είναι πολύ ισχυρότερες από τις πυραυλικές της δυνάμεις.