Προκλητικό δημοσίευμα στην Τουρκία: «Πανικός στην Ελλάδα – Η Αθήνα αναζητά λύση σε γυναίκες στρατιώτες»

Η πρώτη κατάταξη γυναικών για εθελοντική στράτευση στις Ένοπλες Δυνάμεις προκάλεσε αντιδράσεις σε τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία συνέδεσαν την εξέλιξη με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας.

Στη Λαμία παρουσιάστηκαν 72 γυναίκες, ηλικίας έως 26 ετών, για εθελοντική στράτευση στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η διαδικασία σηματοδότησε την πρώτη κατάταξη εθελοντριών νεοσύλλεκτων στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σχολίασε τη νέα αυτή σελίδα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «Οι Ένοπλες Δυνάμεις γίνονται ακόμη πιο ισχυρές, όταν εκφράζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».

Το τουρκικό ahaber.com.tr προσέγγισε το θέμα μέσα από το πρίσμα της έντασης στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται στο προσκήνιο και το επικείμενο νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το δημοσίευμα είχε τίτλο: «Πανικός στην Ελλάδα για τη “Γαλάζια Πατρίδα”: Η Αθήνα αναζητά λύση σε γυναίκες στρατιώτες».

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο, «Μετά τις τεχνολογικές εξελίξεις της Τουρκίας στον αμυντικό κλάδο και τα βήματα που έχει κάνει στο πλαίσιο του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει μια νέα στρατιωτική αναδιοργάνωση. Η αθηναϊκή κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εθελοντών γυναικών στρατιωτών για την κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού, με ένα σημαντικό μέρος αυτών των νεοσύλλεκτων να σχεδιάζεται να αναπτυχθεί σε περιοχές κοντά στα τουρκικά σύνορα».

Το ίδιο δημοσίευμα υποστήριξε ότι τα βήματα της Τουρκίας στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η τεχνολογική πρόοδος της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας έχουν προκαλέσει ανησυχία στην Αθήνα. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ελλάδα προχώρησε στην εθελοντική στράτευση γυναικών για να καλύψει κενά σε στρατιωτικό προσωπικό, ενώ συνέδεσε την απόφαση με τις δυνατότητες του τουρκικού στρατού σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ναυτική ισχύ.

Ο δημοσιογράφος του A Haber, Ιλχάν Ταχσίν, ανέφερε ότι η κίνηση της Τουρκίας να νομιμοποιήσει το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» έχει ασκήσει πίεση στην Αθήνα, προσθέτοντας: «Η Ελλάδα είναι αρκετά ανήσυχη για το αποκορύφωμα των εγχώριων και εθνικών δυνατοτήτων της Τουρκίας, ειδικά στην τεχνολογία της αεροπορίας».

Ο Ιλχάν Ταχσίν ανέφερε επίσης ότι ο αριθμός του προσωπικού στον ελληνικό στρατό κυμαίνεται μεταξύ 120.000 και 150.000, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο αριθμός θεωρείται ανεπαρκής σε σύγκριση με την Τουρκία.

Το τουρκικό δημοσίευμα απέδωσε στην ελληνική απόφαση και πολιτικά, αλλά και οικονομικά κίνητρα. Ο Ταχσίν σχολίασε: «Το Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει αυτό το βήμα τόσο για την αντιμετώπιση της ανεργίας όσο και, κατά κάποιον τρόπο, ως προεκλογικό τέχνασμα ενόψει των επερχόμενων εκλογών».

Αναφερόμενος στη διαδικασία της εκπαίδευσης, ο Ταχσίν δήλωσε: «Δεν θα βρίσκονται απλώς σε γραφεία. Ακόμη και οι γυναίκες μέλη πληρώματος αρμάτων μάχης θα ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους αμέσως μετά την προσέλευσή τους στο καθήκον».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι γυναίκες που θα καταταγούν θα σταλούν κυρίως στα τουρκικά σύνορα και στα «αμφισβητούμενα νησιά». Όπως είπε: «Θα υπηρετήσουν στην περιοχή της Δυτικής Θράκης, δηλαδή στα τουρκικά σύνορα, στις διοικήσεις του 4ου Σώματος Στρατού που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του ποταμού Έβρου. Επίσης, γυναίκες στρατολογούνται αυτή τη στιγμή σε νησιά που, σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες, θα πρέπει να αποστρατικοποιηθούν».

Ο Ταχσίν πρόσθεσε ότι η Ελλάδα στοχεύει να αυξήσει το στρατιωτικό της προσωπικό σε 180.000 έως 200.000 με αυτές τις κινήσεις.

Yunanistan’da gönüllü kadın askerler göreve başladı. Türkiye’nin “Mavi Vatan” kanunu girişimi nedeniyle endişeye düşen Atina yönetimi, askeri hazırlıklarında tarihi bir yeniliği uygulamaya soktu. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan ordusundaki yeni uygulamanın detaylarını… pic.twitter.com/goJsujCyaH — A Haber (@ahaber) June 5, 2026

Την ίδια ώρα, ο Ιμπραήμ Καραγκιούλ, Τούρκος δημοσιογράφος, αναλυτής και πρώην διευθυντής της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Yeni Şafak, προχώρησε σε ανάρτηση στο Χ, στην οποία συνέδεσε την εξέλιξη με το Ισραήλ.

Στην ανάρτησή του ανέφερε

«ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!

Κάνουν σοβαρές προετοιμασίες για πόλεμο.

Το Ισραήλ θα τους σπρώξει μπροστά στην Τουρκία.

Μετά την Ελληνοκυπριακή Κυβέρνηση;

Και η Ελλάδα έχει γίνει πλέον μαριονέτα του Ισραήλ.

Όμως το Ισραήλ τους παρασύρει στον πόλεμο και μετά τους εγκαταλείπει.

Δεν μπορεί να τους προστατεύσει, απλώς τους χρησιμοποιεί.

Δεν διαθέτει ούτε τέτοια δύναμη.

Ο ελληνικός λαός πρέπει να προειδοποιήσει σοβαρά τους εξουσιαστές.

(Ελλάδα: Γυναίκες ξεκίνησαν για πρώτη φορά την εθελοντική στρατιωτική θητεία.)»