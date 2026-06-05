Τασούλας για τον Γιώργο Σουφλιά: «Υπηρέτησε την πατρίδα με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια»

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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά κάνοντας λόγο για έναν διακεκριμένο πολιτικό, που υπηρέτησε την πατρίδα, από καίριες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του».