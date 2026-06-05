Τασούλας για τον Γιώργο Σουφλιά: «Υπηρέτησε την πατρίδα με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. Στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στον εκλιπόντα ως διακεκριμένο πολιτικό που υπηρέτησε την πατρίδα με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

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Πολιτική

Τασούλας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά.
  • Τον χαρακτήρισε διακεκριμένο πολιτικό, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.
  • Στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε πως ο εκλιπών ήταν «ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα».

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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά κάνοντας λόγο για έναν διακεκριμένο πολιτικό, που υπηρέτησε την πατρίδα, από καίριες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του».

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