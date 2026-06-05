Τραγικό τέλος στις έρευνες για την 11χρονη στη Γαλλία: Η σορός που βρέθηκε σε αγροτική εγκατάσταση ανήκει στη Λιάννα

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Η σορός που εντοπίστηκε την Πέμπτη σε αγροτική εγκατάσταση κοντά στο χωριό Πουϊκασκιέ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ανήκει στην 11χρονη Λιάννα, η οποία αγνοούνταν από τις 29 Μαΐου στην περιοχή του Ζερ, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές του Αζάν, σύμφωνα με τη Libération.

Η ταυτοποίηση επιβεβαιώθηκε μέσω ανάλυσης DNA, βάζοντας τέλος στις ελπίδες της οικογένειας για την ανεύρεση της μαθήτριας ζωντανής.

Ωστόσο, η νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε στην Ποντουάζ δεν κατάφερε να προσδιορίσει τα αίτια θανάτου της ανήλικης.

«Προς το παρόν οι ιατροδικαστές δεν είναι σε θέση να καθορίσουν την αιτία του θανάτου», ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

Η σορός βρέθηκε 15 χιλιόμετρα από το σπίτι της

Το άψυχο σώμα του κοριτσιού εντοπίστηκε περίπου 15 χιλιόμετρα από την κατοικία της οικογένειάς της, σε απομονωμένο σημείο αγροτικής μονάδας κοντά στο χωριό Πουϊκασκιέ.

Σύμφωνα με τις αρχές, η σορός έφερε ρούχα που έμοιαζαν με εκείνα που φορούσε η Λιάννα όταν εξαφανίστηκε.

Μετά την ανακάλυψη της σορού, η οικογένεια της 11χρονης εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας «τον μεγαλύτερο τρόμο και τη βαθύτερη θλίψη», ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στις πολυήμερες έρευνες.

Στο μικροσκόπιο πιθανές δικαστικές παραλείψεις

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία, καθώς ο βασικός ύποπτος είχε βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο καταγγελιών για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος ανηλίκων.

Ο 41χρονος Ζερόμ Μπ., ο οποίος βρίσκεται ήδη σε προσωρινή κράτηση, είχε αποτελέσει αντικείμενο δικαστικών διαδικασιών το 2017, το 2022 και το 2025. Οι δύο πρώτες υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο, ενώ η τρίτη βρισκόταν ακόμη υπό διερεύνηση όταν εξαφανίστηκε η Λιάννα.

Παράλληλα, νέα καταγγελία για βιασμό ανηλίκου κατατέθηκε αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης έχει συνδεθεί με τον ύποπτο και άλλη παλαιότερη υπόθεση που είχε καταγγελθεί το 2023.

Κυβερνητική έρευνα για ενδεχόμενες αστοχίες

Μετά την τραγική κατάληξη της υπόθεσης, η γαλλική κυβέρνηση διέταξε διοικητική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παραλείψεις στον χειρισμό των προηγούμενων καταγγελιών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν έκανε λόγο για ενδεχόμενο «σοβαρό δυσλειτουργικό φαινόμενο», δηλώνοντας ότι θα υπάρξουν κυρώσεις εφόσον διαπιστωθούν ευθύνες.

Ο ύποπτος αρνείται να μιλήσει

Ο Ζερόμ Μπ., πατέρας δύο παιδιών, γνώριζε τη Λιάννα καθώς ήταν φίλη της κόρης του. Έχει ήδη προφυλακιστεί και κατηγορείται για απαγωγή και παράνομη κράτηση ανηλίκου.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, μέχρι στιγμής αρνείται να δώσει οποιαδήποτε κατάθεση ή να απαντήσει στις ερωτήσεις της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.

Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της 11χρονης συνεχίζονται.