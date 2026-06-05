Ραφήνα: Η στιγμή της αιματηρής επίθεσης στο βενζινάδικο – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση με μαχαίρι στη Ραφήνα, όπου ένας 52χρονος επιτέθηκε σε υπάλληλο βενζινάδικου και έναν θαμώνα γειτονικού καταστήματος, μετέδωσε ο ΑΝΤ1. Το αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, σε πρατήριο υγρών καυσίμων, με τον δράστη να διακομίζεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και τους τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εξαπέλυσε ένας 52χρονος σε υπάλληλο βενζινάδικου και θαμώνα στη Ραφήνα, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1.
  • Το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο δράστης παρενόχλησε κοπέλα σε καφέ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει με μαχαίρι έναν υπάλληλο βενζινάδικου και έναν πελάτη που επενέβησαν.
  • Ο δράστης, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», αφού εμβολίστηκε με αυτοκίνητο από ένα από τα θύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ένας 52χρονος κατά του υπαλλήλου βενζινάδικου και ενός θαμώνα γειτονικού καταστήματος, στη Ραφήνα, μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Ραφήνα: Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο στο βενζινάδικο – Ο τραυματίας πελάτης καταδίωξε τον δράστη

Το αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 12, σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, σε πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Φλέμινγκ με την οδό Δημοκρατίας.

Μάρτυρας του περιστατικού μίλησε στον ΑΝΤ1 και περιέγραψε ότι ο 52χρονος δράστης προκαλούσε συχνά ταραχές στην περιοχή.

Αιματηρό επεισόδιο σε βενζινάδικο στη Ραφήνα – Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Έπειτα από απουσία, περίπου, ενός μηνός, ο άνδρας επέστρεψε στην περιοχή και παρενόχλησε κοπέλα που δούλευε σε καφέ δίπλα στο βενζινάδικο. Ένας άνδρας, που βρισκόταν στο σημείο, επενέβη και κατάφερε να απωθήσει τον δράστη, όμως, εκείνος έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να του επιτίθεται.

Ένας άλλος άνδρας που εργαζόταν σε πρατήριο στην περιοχή, αντιλήφθηκε το περιστατικό και έσπευσε να βοηθήσει. Ο 52χρονος τον χτύπησε με το μαχαίρι στο μέτωπο και στην πλάτη.

Μετά την επίθεση, ο φερόμενος ως δράστης απομακρύνθηκε πεζός από το σημείο, όμως, ο πρώτος άνδρας στον οποίο είχε επιτεθεί τον κυνήγησε και τον εμβόλισε με το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 52χρονος, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Ο υπάλληλος του βενζινάδικου τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης υπέστη τραύματα στα δύο χέρια. Και οι δυο τους μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας για τις πρώτες βοήθειες.

Δείτε το βίντεο:

 

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