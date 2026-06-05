Βόλος: Στο εδώλιο 53χρονος που επιχείρησε να βγάλει τα μάτια του αδελφού του – «Είμαι αθώος» είπε στο δικαστήριο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Αμείωτη παρέμεινε η ποινή των τεσσάρων ετών φυλάκισης χωρίς αναστολή για τον 53χρονο, ο οποίος επιτέθηκε στον αδελφό του και επιχείρησε… να του βγάλει τα μάτια, το καλοκαίρι του 2025 στον Βόλο.

Ο 52χρονος είχε πρωτόδικα καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και παραβίαση δικαστικής απόφασης. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών χωρίς αναστολή, «λόγω επικινδυνότητας του δράστη» και διέταξε την έκτιση του συνόλου της ποινής του.

Σήμερα, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου επέβαλε στον 52χρονο την ίδια ποινή.

Η επίθεση και η δίκη

Το περιστατικό είχε συμβεί το Σάββατο 19 Ιουλίου 2025, μισή ώρα μετά τα μεσάνυκτα. Ο 53χρονος πήγε στο πατρικό του σπίτι, όπου ζουν η μητέρα του και ο αδελφός του. Κλώτσησε την πόρτα του ισόγειου σπιτιού, μπήκε στο εσωτερικό και κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, όπου βρισκόταν ο αδελφός του.

Του επιτέθηκε με γροθιά στα πλευρά και όρμησε καταπάνω του βάζοντας τα δάχτυλά του στα μάτια του, όπως περιέγραψε το θύμα ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, όπου οδηγήθηκε ο 53χρονος με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Όπως ανέφερε, ο 53χρονος πάσχει από σχιζοφρένεια εδώ και 30 χρόνια. Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους είχε αποφυλακιστεί, ύστερα από πέντε μήνες εγκλεισμού και ίσχυαν σε βάρος του περιοριστικά μέτρα για αντίστοιχο επεισόδιο εναντίον της οικογένειάς του.

Ο κατηγορούμενος είχε τότε καθίσει στο εδώλιο φορώντας μόνο το εσώρουχό του και ένα πουκάμισο ανοιχτό. Ήταν ξυπόλητος και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, προκαλούσε διαρκώς ένταση, ζητώντας από αστυνομικούς να του βγάλουν τις χειροπέδες, ενώ επιτέθηκε φραστικά και στον αδελφό του, την ώρα που εκείνος κατέθετε.