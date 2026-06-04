Εθελόντριες στο χακί: Οι πρώτες 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν στον Στρατό Ξηράς – «Ήταν όνειρό μου από μικρή»

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Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στον Στρατό Ξηράς.

Η ανταπόκριση στο νέο πρόγραμμα κρίνεται ιδιαίτερα θετική, καθώς συνολικά 140 υποψήφιες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να υπηρετήσουν εθελοντικά, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία, με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά οφέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίας, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε θέσεις πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως νοσηλευτικό, διοικητικό και βρεφονηπιακό προσωπικό.

«Ήταν όνειρο από μικρή»

Για πολλές από τις γυναίκες που επέλεξαν να φορέσουν το χακί, η απόφαση αποτελεί την εκπλήρωση ενός προσωπικού στόχου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή. Ο στρατός με ενδιέφερε πάντα και είχα δηλώσει ενδιαφέρον και για επαγγελματίας οπλίτης», ανέφερε μία από τις εθελόντριες κατά την πρώτη ημέρα κατάταξης.

Αντίστοιχα, η Μαρία Κατσατράνη περιέγραψε τα ανάμεικτα συναισθήματα της πρώτης ημέρας: «Αγχωμένη, χαρούμενη, όλα μαζί. Ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω».

«Είμαι λίγο αγχωμένη αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι πρωτόγνωρο όλο αυτό», δήλωσε η Αποστολία Καρπέτα, ενώ η Ολυμπία Βάσσου τόνισε πως βλέπει τη θητεία ως ένα βήμα για τη συνέχεια της στρατιωτικής της πορείας: «Θέλω να πάω στον στρατό και να γίνω επαγγελματίας οπλίτης μετά».

Τα κίνητρα που προσελκύουν τις υποψήφιες

Η εθελοντική στράτευση συνοδεύεται από συγκεκριμένα κίνητρα, τα οποία σύμφωνα με στελέχη του Στρατού αποτελούν σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης ενδιαφερομένων.

Τα βασικότερα είναι:

Αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίας.

Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα ως πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, η στρατιωτική εμπειρία μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για γυναίκες που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Εκπαίδευση τριών σταδίων

Οι νεοσύλλεκτες θα παραμείνουν στη Λαμία για συνολικά 10 εβδομάδες, ακολουθώντας το νέο πρότυπο εκπαίδευσης που εφαρμόζεται από τις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με την ανθυπολοχαγό και εκπαιδεύτρια Αναστασία Ελένη Καρατάσου, μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης μαχητή οι εθελόντριες θα μεταβούν σε ειδικά κέντρα εκπαίδευσης, όπου θα εκπαιδευτούν στις ειδικότητές τους. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στις μονάδες τους για το τελικό στάδιο εκπαίδευσης, το οποίο αφορά επιχειρησιακά αντικείμενα.

«Ενισχύεται η σύνδεση με την κοινωνία»

Η διοικήτρια του Κέντρου Νεοσυλλέκτων, αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνα Κλωνάρη, υπογράμμισε ότι η κατάταξη των εθελοντριών «ολοκληρώνει την εκπροσώπηση των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του Ελληνικού Στρατού και ενισχύει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς με την ελληνική κοινωνία».

Στο πλευρό των νεοσυλλέκτων βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή και οι οικογένειές τους. «Είμαι περήφανη και συγκινημένη. Εύχομαι να πετύχει ό,τι θέλει», δήλωσε μητέρα εθελόντριας, ενώ πατέρας νεοσύλλεκτης σημείωσε πως η επιλογή ήταν αποκλειστικά δική της και της ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών παρακολούθησε και ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο οποίος ευχήθηκε στις νεοσύλλεκτες «καλή συνέχεια και καλή δύναμη».

Η ορκωμοσία των πρώτων εθελοντριών έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου. Μετά από ολιγοήμερη άδεια θα επιστρέψουν στη Λαμία, όπου θα ξεκινήσουν το επόμενο στάδιο της στρατιωτικής και επιχειρησιακής τους εκπαίδευσης.

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