Πέτρος Κόκκαλης: «Υπάρχουν συζητήσεις με την “ΕΛΑΣ” του Αλέξη Τσίπρα» – Τι είπε για την αποχώρησή του από τον «Κόσμο»

Σε τροχιά σημαντικών πολιτικών διεργασιών, βρίσκεται ο προοδευτικός χώρος, με τον Πέτρο Κόκκαλη, να επιβεβαιώνει τις συζητήσεις για ενδεχόμενη συμπόρευσή του με το νέο κόμμα «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα.

Λίγο μετά την αποχώρησή του από το κόμμα «Κόσμος», ο πρώην ευρωβουλευτής άνοιξε τα χαρτιά του σε ραδιοφωνικό σταθμό, μιλώντας για την ανάγκη υπέρβασης του πολυκερματισμού της Κεντροαριστεράς.

Οι λόγοι της αποχώρησης του από το κόμμα «Κόσμος»

Αναφερόμενος στην απόφασή του να αφήσει τον πολιτικό φορέα του οποίου ηγούνταν, ο κ. Κόκκαλης σημείωσε: «Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά νομίζω ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή και χρειάζεται να υπάρξει μια ειλικρινής και ανανεωτική και προσπάθεια ανασυγκρότησης για να δημιουργηθεί ένας πόλος απέναντι στη ΝΔ».

Σχετικά με τις δικές του επιδιώξεις στο πολιτικό προσκήνιο και το ευρύτερο αίτημα των πολιτών, ο πρώην ευρωβουλευτής, δήλωσε: «Υπάρχει ένα πάνδημο πολιτικό αίτημα για την υπέρβαση του πολυκερματισμού. Εγώ αυτό που αναζητώ πάντα είναι να συμμετάσχω να ανήκω σε μια λειτουργική και δημιουργική κοινότητα. Έχω μια φιλοδοξία να είμαι χρήσιμος, δεν έχω κάποια προσωπική φιλοδοξία ή ανάγκη για κάποια καρέκλα ή κάποιο αξίωμα, θέλω να βοηθήσω στη δημιουργία ενός συνεκτικού προγραμματικού οράματος για μια Ελλάδα πιο δίκαιη και πιο πράσινη».

Οι επαφές με την «ΕΛΑΣ» και το μήνυμα των δημοσκοπήσεων

Όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για το αν υπάρχουν επαφές με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο Πέτρος Κόκκαλης απάντησε: «Βεβαίως και υπάρχουν συζητήσεις, είμαστε στον ίδιο χώρο εδώ και πολύ καιρό».

Παράλληλα, σχολιάζοντας τη δυναμική που αναπτύσσει το εγχείρημα αυτό, υπογράμμισε: «Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν αυτό που χρόνια ακούμε, «καν’ τε κάτι, μαζευτείτε και φτιάξετε κάτι που να μπορούμε να συμμετέχουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε την Ελλάδα που πιστεύουμε όλοι μαζί». Τη γραμμή αυτή αγωνίας ήρθε να απαντήσει η νέα αυτή συμπαράταξη και γι’ αυτό έχει αυτή τη θέση δημοσκοπικά».

Τέλος, εκτίμησε ότι η κίνηση αυτή αλλάζει τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό, τονίζοντας: «Η δημιουργία της ΕΛΑΣ απαντάει σε αυτή την αγωνία και την ανάγκη να δημιουργηθεί μια πιο ανταγωνιστική πολιτικά, πιο δόκιμη, πιο ικανή να διεκδικήσει την εξουσία στη χώρα μας και, προφανώς, τα υπόλοιπα κόμματα κάνουν τις διορθώσεις τους απέναντι σε αυτό».