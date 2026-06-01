Αποχωρεί ο Πέτρος Κόκκαλης από τον «Κόσμο»

Ο ιδρυτής και γραμματέας του «Κόσμος», Πέτρος Κόκκαλης, παραιτείται από τη θέση του και προανήγγειλε την αποχώρησή του.

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στα social media, ο συμπρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ράπτης, τονίζοντας ότι «η παραίτηση του του Πέτρου Κόκκαλη ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία».

«Σήμερα το μεσημέρι, στις 2:20, ο Πέτρος Κόκκαλης μας ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη γραμματεία του Κόσμος και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου. Ο Πέτρος Κόκκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του Κόσμου Πράσινη Συμφωνία. Η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία. Σε ό,τι με αφορά δεν έχει νόημα να ασκώ πλέον τα καθήκοντα του συμπροέδρου του Κόσμου.

Θα συμμετέχω στη Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας. Αυτό που δεν τελειώνει όμως, είναι η παρουσία της πολιτικής οικολογίας στα πολιτικά μας πράγματα. Γι’ αυτό προσκαλώ όσα μέλη και στελέχη του Κόσμου επιθυμούν να συντονιστούμε πολιτικά στο μέλλον, σε ανοικτή διαδικτυακή συνέλευση, το επόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 11 π.μ. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό συναπάντημα στον Πέτρο και στα άλλα μέλη και στελέχη του Κόσμου-Πράσινη Συμφωνία», έγραψε ο Νίκος Ράπτης στο facebook.