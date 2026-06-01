Γιώργος Λιβάνης για τον γιο του: «Τους πρώτους μήνες ήμουν και λίγο ενοχλητικός σε κάποια πράγματα»

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης έγιναν γονείς, με την γνωστή τραγουδίστρια να φέρνει στη ζωή τον γιο τους. Ο ταλαντούχος ερμηνευτής, τον οποίο φέτος το κοινό θα απολαύσει και στην παράσταση «Του αγοριού απέναντι», κάθισε στον καναπέ της «Super Κατερίνας». Ο καλλιτέχνης στη συνέντευξή του μίλησε και για τον σχεδόν δύο ετών καρπό του έρωτά του με την σύζυγο και συνάδελφό του.

Μιλώντας για το παιδί του, ο Γιώργος Λιβάνης εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του πως: «Οι γονείς το κάθε πραγματάκι που κάνει ένα παιδάκι, το βλέπουμε σαν να ανοίγει ο κόσμος, κάπως έτσι. Είμαι full time μπαμπάς».

«Τους πρώτους μήνες ήμουν και λίγο ενοχλητικός σε κάποια πράγματα, γιατί έπρεπε να αφήνω και την Ανδρομάχη να κάνει εκείνη κάποια πράγματα. Απλά επειδή μου άρεσε, εγώ το είχα δει σαν ασχολία, σαν ένα καινούργιο πράγμα στη ζωή μου, έκανα λίγα παραπάνω πράγματα απ’ ό,τι έπρεπε. Τόσο πολύ», εξήγησε ο ερμηνευτής αμέσως μετά.

«Αυτό είναι το πιο σημαντικό»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο τραγουδιστής τόνισε ότι: «Τα παιδιά χρειάζονται αγάπη από τους γονείς τους και από τους οικείους τους».

«Όταν παίρνουν αυτή την αγάπη, έστω και αν λείπεις μία μέρα παραπάνω, την καταλαβαίνουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιβάνης.