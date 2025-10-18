Γιώργος Λιβάνης: «Δύο ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή μου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Γιώργος Λιβάνης
Φωτογραφία: Instagram/giorgos_livanis

Ο Γιώργος Λιβάνης, λίγες ημέρες μετά τον γάμο του με την Ανδρομάχη, παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret. Διανύοντας τις πρώτες ημέρες του έγγαμου βίου, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για την πατρότητα, το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού ενώ αποκάλυψε τις δύσκολες στιγμές που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει στη ζωή του.

«Μου το πάτησε το πόδι η Ανδρομάχη στον γάμο και μάλιστα για τα καλά! Είχα πάρα πολύ άγχος, όχι για την τελετή αλλά γιατί ήθελα όλοι να περάσουν υπέροχα. Λόγω καιρού αναγκαστήκαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές τελευταία στιγμή, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Διασκεδάσαμε και χαρήκαμε που όλοι οι φίλοι μας ήταν εκεί στη χαρά μας και μας τίμησαν στην πιο ωραία στιγμή μας αλλά και στη βάφτιση του Γεράσιμου», περιέγραψε ο Γιώργος Λιβάνης.

«Στην Ανδρομάχη θαυμάζω πολύ την ηρεμία της και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πάντα. Εγώ πανικοβάλλομαι πιο εύκολα, σε αντίθεση με την Ανδρομάχη, που είναι η ήρεμη δύναμη που με στηρίζει και με ηρεμεί σε όλα. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, ποτέ όμως δεν την είχα δει ερωτικά, την έβλεπα εντελώς φιλικά. Να όμως που όλα άλλαξαν και τώρα είναι η γυναίκα μου και μητέρα του παιδιού μας. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και απολαμβάνω την κάθε στιγμή», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής, ενώ παραδέχθηκε πως: «Σίγουρα θα θέλαμε κάποια στιγμή να μεγαλώσει η οικογένεια. Όπως θελήσει ο Θεός».

«Δύο ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή μου και αφορούν απώλειες δύο φίλων μου. Γενικά έχω ονειρευτεί πολλά για εμένα και την οικογένειά μου. Κάποια από αυτά έχουν ήδη υλοποιηθεί, κάποια όχι. Υγεία να έχουμε και όλα θα γίνουν», αποκάλυψε ο Γιώργος Λιβάνης.

