Τα 4 ζώδια που σταματούν να νιώθουν ότι παλεύουν καθημερινά στη ζωή τους – «Οι δυσκολίες τελειώνουν και όλα αλλάζουν»

Φωτογραφία: Pexels

Η ανάδρομη πορεία του Πλούτωνα ξεκίνησε στις 4 Μαΐου 2025, και από τότε, η ζωή μοιάζει με πεδίο μάχης.  Ευτυχώς, αυτά τα τέσσερα ζώδια θα σταματήσουν επιτέλους να αισθάνονται ότι παλεύουν για τη ζωή τους μετά τις 13 Οκτωβρίου, όταν ο Πλούτωνας επέστρεψε σε ορθή πορεία.

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Κοιτάξτε κατάματα τα τραύματα του παρελθόντος και προχωρήστε»

Σύμφωνα με την αστρολόγο Ελένα Χάθορ, αυτά τα ζώδια πιθανότατα ένιωθαν ότι η ζωή τους ήταν πιεστική τους τελευταίους μήνες, αλλά τώρα, «όλα αλλάζουν», καθώς ο Πλούτωνας είναι σε ορθή πορεία.

Από εδώ και πέρα, «δεν υπάρχει επιστροφή», είπε η Χάθορ, οπότε αν ανήκετε σε αυτά τα ζώδια, προετοιμαστείτε για θετικές αλλαγές στη ζωή σας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ξεκινώντας από τώρα.

Τα 4 ζώδια που θα δουν την ερωτική ζωή τους να βελτιώνεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου – «Οι σχέσεις αλλάζουν με τρόπους που δεν είχατε φανταστεί»

  • Δίδυμος,
  • Τοξότης,
  • Παρθένος,
  • Ιχθύες

Δίδυμος

Αγαπητοί Δίδυμοι, από τότε που ο Πλούτωνας άρχισε την ανάδρομη πορεία του τον Μάιο, μπορεί να νιώσατε σαν να παλεύατε για τη ζωή σας, αντιμετωπίζοντας τη μία καθυστέρηση μετά την άλλη, ίσως ακόμα και νομικές δυσκολίες, σύμφωνα με τη Χάθορ. Όλα όσα περάσατε έχουν «αλλάξει ριζικά» το σύστημα πεποιθήσεών σας, πρόσθεσε η αστρολόγος, και «υπάρχουν πράγματα στην επικοινωνία σας που κρατούσατε κρυφά».

Ωστόσο, όλα πρόκειται επιτέλους να αλλάξουν καθώς αρχίζετε να εκφράζετε πραγματικά ό,τι νιώθετε. Αν και μπορεί να φαίνεται τρομακτικό στην αρχή, η 13η Οκτωβρίου ήταν μέρα απελευθέρωσης από κάθε εσωτερική αναστάτωση που σας ταλαιπωρούσε. Καθώς όλα βγαίνουν στο φως, ετοιμαστείτε να ανακτήσετε τη δύναμή σας.

Παρόλα αυτά, «θα υπάρξουν άτομα τον Οκτώβριο που θα προσπαθήσουν να σας χειραγωγήσουν», προειδοποίησε η αστρολόγος. «Θα προσπαθήσουν να σας προσφέρουν πράγματα που είναι εντελώς ψεύτικα», όμως εσείς θα έχετε όλα τα χαρτιά για να νικήσετε οποιονδήποτε σταθεί εμπόδιο στον δρόμο σας.

Τοξότης

Τοξότες, με τον Πλούτωνα να κινείται πλέον σε ορθή πορεία, μπορείτε επιτέλους να σταματήσετε να νιώθετε ότι παλεύετε για τη ζωή σας. Αυτή τη στιγμή ίσως αισθάνεστε ότι έχετε χάσει τη φωνή σας, από τότε που ο Πλούτωνας άρχισε την ανάδρομη πορεία του στις 4 Μαΐου. Όμως από τώρα, μαθαίνετε να πιάνετε τη ζωή με τα δύο σας χέρια και να αποκαλύπτετε την αλήθεια σας.

«Οι πληροφορίες που θα μοιραστείτε από τις 13 Οκτωβρίου πρόκειται να αλλάξουν την πορεία της ζωής σας», δήλωσε η Χάθορ.

«Θα καθορίσουν κυριολεκτικά ό,τι πρόκειται να συμβεί από τώρα έως το 2043». Επομένως, να περιμένετε να έχετε δυνατές συζητήσεις – και ίσως και σημαντικά συμβόλαια – καθώς η ζωή σας αρχίζει να αλλάζει προς το καλύτερο.

Παρθένος

Αγαπητοί Παρθένοι, αν νιώθατε ότι παλεύατε για τη ζωή σας, η επιστροφή του Πλούτωνα σε ορθή πορεία στις 13 Οκτωβρίου, τα αλλάζει όλα.  Ίσως να αντιμετωπίσατε προβλήματα με την υγεία σας τελευταία, αλλά επιτέλους βλέπετε ορατή πρόοδο στο ταξίδι προς την ευεξία, σύμφωνα με τη Χάθορ, η οποία είπε ότι «κυριολεκτικά εδραιώνετε τον τρόπο ζωής σας».

Από το να νιώθετε πιο υγιείς μέχρι το να νιώθετε πιο ελεύθεροι, αυτή είναι η στιγμή που σταματάτε να αφήνετε άλλους να σας ελέγχουν. Είτε αυτό σημαίνει ότι εργάζεστε για να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση, είτε ότι κόβετε σχέσεις με άτομα που δεν κάνουν καλό στην ψυχική σας υγεία, να περιμένετε να ανθίσετε τώρα που ο Πλούτωνας κινείται σε ορθή πορεία.

«Μπορεί να σας προσφερθεί μια καλύτερη θέση στην εργασία σας» πρόσθεσε η Χάθορ. «Επίσης, μπορεί να αποφασίσετε ότι αυτή η δουλειά δεν είναι πλέον κατάλληλη για εσάς». Ούτως ή άλλως, να περιμένετε η ζωή σας να αλλάξει καθώς αναλαμβάνετε περισσότερη ευθύνη και υπευθυνότητα.

Ιχθύες

Αγαπητοί Ιχθύες, ακούγεται έντονο, αλλά η Χάθορ είπε ότι ένα μεγάλο μυστικό θα αποκαλυφθεί μετά τις 13 Οκτωβρίου, που θα σας βοηθήσει να σταματήσετε να νιώθετε ότι παλεύετε για τη ζωή σας.

Σύμφωνα με τη Χάθορ, «Ο Πλούτωνας στον 12ο οίκο λειτουργεί με υπόγειο τρόπο, αλλά όταν επιστρέφει σε ορθή πορεία, κάτι αποκαλύπτεται άμεσα και βγαίνει σε πλήρη θέα. Δεν μπορείτε να το αγνοήσετε».

Αν και το άγχος ή η σύγκρουση μπορεί να σας αφήσουν λίγο μπερδεμένους και καταβεβλημένους στην αρχή, ειδικά αφού «μπορεί να είχατε απομονωθεί από τις 4 Μαΐου γιατί περνούσατε από μια διαδικασία αξιολόγησης για όλα και όλους όσους είναι στη ζωή σας και ποιες είναι οι αληθινές τους προθέσεις», όπως είπε η Χάθορ, δεν είναι όλα αρνητικά

Ό,τι αποκαλυφθεί θα σας βοηθήσει να αφήσετε πίσω αυτούς που δεν εξυπηρετούν τον ανώτερο σκοπό σας, και από τις 13 Οκτωβρίου, οι αληθινοί άνθρωποι στη ζωή σας θα εδραιωθούν για κάποιο διάστημα.

 

 

