Αλλάζουν τα πάντα για 3 ζώδια που νιώθουν ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο – «Απρόσμενοι έρωτες και μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες»

Από αλλαγές στην επαγγελματική τους πορεία μέχρι απρόσμενες ανατροπές, αυτά τα τρία ζώδια έχουν νιώσει τελευταία πως έχουν “κολλήσει”. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστρολόγο Helena Hathor, η αφθονία πρόκειται να έρθει σύντομα, τώρα που η Αφροδίτη, ο πλανήτης των αξιών, έχει εισέλθει στον Ζυγό, όπου η ενέργειά της είναι στο αποκορύφωμά της.

Όπως εξήγησε η Hathor σε ένα βίντεο, η Αφροδίτη στον Ζυγό σχηματίζει ένα Μεγάλο Τρίγωνο του Αέρα, μια ενέργεια που ανοίγει τον δρόμο για ισχυρές ανακαλύψεις και εξελίξεις. Ίσως να μην παρατηρήσετε αμέσως την αφθονία να εισέρχεται στη ζωή σας, καθώς η Αφροδίτη παραμένει στον Ζυγό σχεδόν έναν μήνα. Παρ’ όλα αυτά, αν είστε πρόθυμοι να κρατηθείτε και να περιμένετε λίγο περισσότερο, να αναμένετε αφθονία στη ζωή σας, όπως ποτέ άλλοτε, γιατί -όπως είπε η Hathor- «οι ιδιοφυείς ιδέες σας αλλάζουν την πορεία του τρόπου ζωής σας».

Τρία ζώδια θα ευνοηθούν από το σύμπαν με την είσοδο της Αφροδίτης στον Ζυγό

Ζυγός,

Υδροχόος,

Δίδυμος

Ζυγός

Ζυγέ, αν και τον τελευταίο καιρό νιώθετε πως έχετε μπλοκάρει, η αφθονία πρόκειται να φτάσει σύντομα, καθώς η παρουσία της Αφροδίτης στο ζώδιό σας «θα γκρεμίσει αυτό που σας κρατούσε πίσω», όπως είπε η Hathor. Μέσα από ριζοσπαστική δημιουργικότητα, θα αποκτήσετε το πάθος που χρειάζεστε για να μετατρέπετε σε “χρυσό” καθετί που αγγίζετε.

Και καθώς ανοίγει το μυαλό σας, θα αρχίσετε σιγά-σιγά να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, αφήνοντας χώρο για οτιδήποτε διοχετεύετε την ενέργειά σας, να ανθίσει.

Η Hathor είπε: «Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε τα πιο όμορφα έργα τέχνης που έχετε δει ποτέ. Θα ενισχύσει την ερωτική σας ζωή και σας δίνει μεγάλη δύναμη χάρη στο τρίγωνο με τον Πλούτωνα».

Έτσι, οι υπάρχουσες σχέσεις σας θα γίνουν πιο ουσιαστικές, συναισθηματικά και ερωτικά, ενώ αν εμφανιστεί ένα νέο πρόσωπο, να περιμένετε ότι μπορεί να ερωτευτείτε έντονα.

Υδροχόος

Υδροχόε, αν νιώθετε ότι είχατε βαλτώσει τον τελευταίο καιρό, θα χαρείτε να ακούσετε ότι με την Αφροδίτη τώρα στον Ζυγό, η αφθονία πλησιάζει στην πόρτα σας. Η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι πιο ιδανική, γιατί, όπως εξηγεί η Hathor, «είστε ασταμάτητοι και αμετακίνητοι, καθώς ο Πλούτωνας, σε ορθή πορεία στο ζώδιό σας, θα εδραιώσει την προσωπικότητά σας». Από τώρα και στο εξής, μπορείτε να περιμένετε να εκπέμπετε μια μαγνητική γοητεία, με την οποία θα συναρπάζετε τους γύρω σας με ευκολία.

«Πρόκειται για μια διέλευση που επεκτείνει τη συνείδηση», πρόσθεσε η Hathor. «Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βιώσετε ένα είδος πνευματικής αφύπνισης, αρχίζοντας να αναγνωρίζετε ποιοι πραγματικά είστε».

Φυσικά, αφού εμπλέκεται η Αφροδίτη, ο πλανήτης της αγάπης, και η ερωτική σας ζωή πρόκειται να επηρεαστεί σημαντικά. Σύμφωνα με τη Hathor, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για έναν απρόσμενο έρωτα να εισέλθει στη ζωή σας, χάρη στον Ουρανό, τον πλανήτη των ανατροπών, που βρίσκεται στον πέμπτο οίκο της χαράς σας.

Ετοιμαστείτε, λοιπόν, Υδροχόε: άφθονη ευλογία και αγάπη κατευθύνονται προς το μέρος σας!

Δίδυμος

Δίδυμε, μπορεί να νιώθατε ότι έχετε κολλήσει στην ερωτική σαςζωή, αλλά όλα πρόκειται να πάρουν τη σωστή τροπή. Σύμφωνα με την Hathor, η Αφροδίτη στον Ζυγό «προσελκύει ερωτικούς συντρόφους» στη ζωή σας, οπότε μπορείτε να περιμένετε «ένα απρόσμενο πρόσωπο που θα μπει ξαφνικά στη ζωή σας και θα σας μαγέψει πλήρως».

Ωστόσο, αν δεν περιμένετε ή δεν επιθυμείτε πολλά στον τομέα της αγάπης, αυτό μπορεί επίσης να έρθει μέσω ενός επαγγελματικού συνεργάτη. Όπως είπε η Hathor, «είστε έτοιμοι για μεγάλες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ειδικά από τις 13 έως τις 21 Οκτωβρίου». Όπως μπορούν να φανταστούν πολλοί, αυτό θα αλλάξει ριζικά την οικονομική σας κατάσταση, καθώς θα δείτε μια μεγάλη ανατροπή μέχρι τις 21 Οκτωβρίου.

Οπότε, αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις ευκαιρίες, φροντίστε να δικτυωθείτε και να επικοινωνήσετε. Δημοσιεύστε ό,τι έχετε στα πρόχειρά σας, γιατί ό,τι έχετε να προσφέρετε μπορεί να “αγγίξει το κοινό,” είπε η Hathor.