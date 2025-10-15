Τα 4 ζώδια που προσελκύουν αφθονία και επιτυχία μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου – «Πλέον, το σύμπαν είναι με το μέρος σας»

Τέσσερα ζώδια προσελκύουν αφθονία και επιτυχία πριν από το τέλος του Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με την αστρολόγο Άμι Ντεμιούρ, αν και αυτά τα ζώδια μπορεί να αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά το πρώτο μισό του μήνα, η αστρολογική ενέργεια μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα βοηθήσει να .απελευθερωθούν από ό,τι δεν λειτουργεί και να καλωσορίσουν ευλογίες και αφθονία

Αν ανήκετε σε αυτά τα ζώδια, ήρθε η ώρα να σπάσετε τους περιορισμούς και να είστε ανοιχτοί στις αλλαγές στις οποίες τα άστρα σας καλούν να προχωρήσετε.

Η αστρολογική ενέργεια του Οκτωβρίου θα αγγίξει κάθε ζώδιο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά τέσσερα θα νιώσουν την πιο θετική επίδραση. Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενέργεια προς όφελός σας και παρατηρήστε ποιες περιοχές της ζωής σας αξίζουν επιπλέον προσοχή.

Με τόσα πολλά να εξελίσσονται στα άστρα αυτόν τον μήνα, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, οπότε διοχετεύστε αυτήν την πλούσια ενέργεια στο μέλλον που χτίζετε.

Τα 4 ζώδια που προσελκύουν αφθονία και επιτυχία μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

Σκορπιός,

Κριός,

Ζυγός,

Παρθένος

Σκορπιός

Σκορπιοί, μπαίνετε σε μια περίοδο “καθαρής δύναμης” αυτόν τον μήνα, είπε η Ντεμιούρ, γιατί ο Άρης στο ζώδιό σας ενισχύει την ορμή και το θάρρος σας, δίνοντάς σας την ενέργεια για να προσελκύσετε αφθονία και επιτυχία.

Ήρθε η ώρα να κόψετε τους δεσμούς με ό,τι σας εξαντλεί, ώστε “τελικά να έχετε την ενέργεια και την ικανότητα να πετύχετε οτιδήποτε βάλετε στο μυαλό σας.”

Με τον Ερμή στο ζώδιό σας μέχρι το τέλος του μήνα, η φωνή σας θα είναι ακαταμάχητη, οπότε μιλήστε με συνείδηση και πρόθεση.

Εν τω μεταξύ, η Αφροδίτη στον Ζυγό θα ξυπνήσει εσωτερικές επιθυμίες που δεν μπορείτε να αγνοήσετε. Οπότε, ακούστε τα ένστικτά σας, τα οποία μπορεί να σας καλούν να εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία να κάνετε εκείνη την παρουσίαση στη δουλειά ή να ηγηθείτε της επόμενης συνάντησης.

Ήρθε επιτέλους η ώρα, Σκορπιοί, να πείτε ναι σε τολμηρές αρχές και να προστατεύσετε την ενέργειά σας και να δράσετε σύμφωνα με το όραμα που θέλετε να δείτε να ζωντανεύει.

Κριός

Κριοί, η Πανσέληνος στο ζώδιό σας νωρίτερα αυτόν τον μήνα ήταν το κουμπί επαναφοράς που χρειάζεστε για να προσελκύσετε αφθονία και επιτυχία, είπε η Ντεμιούρ.

Η σαφήνεια και η ελευθερία που αυτή η Πανσέληνος έφερε στη ζωή σας σας βοήθησαν να απελευθερώσετε παλιές απογοητεύσεις και τυχόν τύψεις που κουβαλούσατε.

Αν και αρχικά τα συναισθήματά σας μπορεί να ήταν έντονα, τώρα αρχίζετε να παρατηρείτε πως ό,τι μέχρι πρότινος εμπόδιζε την πρόοδό σας ,αρχίζει να ξεπερνιέται, εξήγησε η Ντεμιούρ.

Από τις 13 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη περνά στον τομέα των σχέσεών σας, βελτιώνοντας τόσο τις προσωπικές σας σχέσεις όσο και τις συμφωνίες που έχετε με τους άλλους. Θυμηθείτε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή όταν πρόκειται για την αγάπη.

Είστε μαγνητικοί όταν είστε άμεσοι, οπότε πείτε αυτό που θέλετε και να το εννοείτε. Οι επαγγελματικοί στόχοι επίσης απογειώνονται με μεγάλη ορμή κατά το δεύτερο μισό αυτού του μήνα, οπότε προωθήστε τις ιδέες σας και αναλάβετε πρωτοβουλίες όπου χρειάζεται.

Ζυγός

Ζυγοί, η Νέα Σελήνη ανατέλλει στο ζώδιό σας στις 21 Οκτωβρίου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο αφθονίας και επιτυχίας. Αν η ζωή σας φαινόταν απογοητευτική τους τελευταίους μήνες, η Ντεμιούρ εξήγησε ότι ο Οκτώβριος φέρνει νέες ευκαιρίες στον τομέα του χρήματος, της αγάπης και της καριέρας, δημιουργώντας πραγματικό χώρο για αφθονία. Θα νιώσετε ανανεωμένοι και ζωντανοί ξανά, καθώς η ορμή επιστρέφει τελικά.

«Αν η ζωή σας φαινόταν στάσιμη ή απογοητευτική τους τελευταίους μήνες» είπε η Ντεμιούρ, «αυτό τελειώνει εδώ», γιατί η Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 21 Οκτωβρίου σηματοδοτεί την αρχή ενός εντελώς νέου δρόμου στον οποίο είστε έτοιμοι να διαβείτε.

Αυτή είναι η στιγμή να θέσετε σαφείς προθέσεις για να προσελκύσετε υποστηρικτικούς συμμάχους και δίκαιες συμφωνίες, οπότε κάντε μικρά, πρακτικά βήματα καθημερινά για να διασφαλίσετε ότι αυτές οι αλλαγές θα διαρκέσουν.

Παρθένος

Παρθένοι, ο Οκτώβριος ανανεώνει την καρδιά σας, βοηθώντας σας να προσελκύσετε αφθονία και επιτυχία πριν από το τέλος του Οκτωβρίου 2025, καθώς οι σχέσεις αρχίζουν επιτέλους να προχωρούν με περισσότερη ευκολία και αυθεντικότητα.

Αν βγαίνετε με κάποιον, περιμένετε νέα σχέδια που θα φαίνονται συναρπαστικά και γνήσια. Θα βρείτε επίσης περισσότερες ευκαιρίες να περάσετε χρόνο μαζί και να χτίσετε μια πιο ισχυρή βάση εμπιστοσύνης.

Αλλά αν είστε ήδη με κάποιον, ο δεσμός μπορεί να ενισχυθεί μέσω σαφούς επικοινωνίας, δέσμευσης και υπομονής. Αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή με κάποιον που δεν φαίνεται ο κατάλληλος, η αλήθεια μπορεί να αποκαλυφθεί σε εσάς και, αν και μπορεί να πληγώσετε, αυτό τελικά θα σας δώσει την ελευθερία να επιλέξετε καλύτερη αγάπη.

Στη συνέχεια, στις 29 Οκτωβρίου, ο Ερμής περνά στον Τοξότη και στρέφει την προσοχή σας στο σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Αυτή είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορεί να αναθεωρείτε τι σημαίνει για εσάς πραγματικά το σπίτι, πώς διαμορφώνει την ταυτότητά σας και πού ανήκετε.