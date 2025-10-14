Αυτά τα 3 ζώδια νιώθουν μπερδεμένα αυτή τη στιγμή, αλλά όλα θα βρουν τον δρόμο τους – «Λίγη υπομονή και τα καλύτερα έρχονται»

marinasiskos

timeout

13 – 19 Οκτωβρίου: Η ζωή 3 ζωδίων αρχίζει να βελτιώνεται – “μπορεί να νιώθετε μπερδεμένοι αλλά όλα βρίσκουν τον δρόμο τους”. Φωτογραφία: Freepik
13 – 19 Οκτωβρίου: Η ζωή 3 ζωδίων αρχίζει να βελτιώνεται – “μπορεί να νιώθετε μπερδεμένοι αλλά όλα βρίσκουν τον δρόμο τους”. Φωτογραφία: Freepik

Τρία ζώδια είναι μπερδεμένα αυτή τη στιγμή, αλλά ύστερα από αυτή την εβδομάδα, δηλαδή μετά τις 19 Οκτωβρίου 2025, τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους. Την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη περνάει στον Ζυγό, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου. Αυτή είναι συνήθως μια πολύ θετική τοποθέτηση για την Αφροδίτη, καθώς ο Ζυγός είναι ένα από τα ζώδια που κυβερνά.

Τα 4 ζώδια που ανακτούν επιτέλους τον έλεγχο της ζωής τους – «Το τέλος του ανάδρομου Πλούτωνα αλλάζει τα πάντα»

Κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης, θα επιζητούμε ειρήνη και αρμονία, ωστόσο, την ίδια μέρα, η Αφροδίτη θα βρίσκεται σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα, προκαλώντας σύγχυση και έλλειψη σαφήνειας γύρω από τις σχέσεις και τα οικονομικά.

Αυτή δεν θα είναι μια καλή μέρα για ερωτικές ή οικονομικές υποθέσεις, οπότε μην κάνετε σημαντικές κινήσεις.  Επίσης, στις 13 Οκτωβρίου, ο Πλούτωνας επιστρέφει σε ορθή πορεία. Πρόκειται για μια ισχυρή διέλευση, και θα δούμε σημαντικές εξελίξεις, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε προσωπικό.

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα σημαντικό σημάδι από το σύμπαν – «Καιρός να εγκαταλείψετε τις ψευδαισθήσεις σας»

Ο Πλούτωνας αντιπροσωπεύει τις βαθιές επιθυμίες μας και τα κρυμμένα μυστικά μας. Όταν γίνεται άμεσος, πολλά πράγματα θα βγουν στο φως, συμπεριλαμβανομένων των καταπιεσμένων επιθυμιών μας και ίσως ακόμα και των μυστικών μας. Στη συνέχεια, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη σχηματίζει τρίγωνο τόσο με τον Ουρανό όσο και με τον Πλούτωνα.

Η Αφροδίτη κυβερνά την αγάπη, τα χρήματα και τις αξίες. Το τρίγωνό της με τον Ουρανό μπορεί να κάνει την ημέρα συναρπαστική για την αγάπη ή τα οικονομικά, ενώ το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα θα μας βοηθήσει να εκφράσουμε βαθιές αλήθειες και συναισθήματα.

Η βαθιά αγάπη έρχεται για 5 ζώδια έως τις 19 Οκτωβρίου – «Θα βρείτε τη χρυσή ισορροπία στις σχέσεις σας»

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, ο Ήλιος σχηματίζει τετράγωνο με τον Δία. Συνολικά, αυτή είναι μια πολύ θετική και αισιόδοξη διέλευση, αλλά να είστε προσεκτικοί, καθώς κάποια πράγματα μπορεί να υπερβάλουν σε σημασία. Μπορεί επίσης να είμαστε λίγο υπερβολικά αισιόδοξοι αυτή την περίοδο. Τελειώνοντας την εβδομάδα, ο Ερμής συγκλίνει με τον Άρη την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Αυτή η διέλευση ενθαρρύνει τη βαθιά σκέψη και τις συζητήσεις, αλλά, στο χειρότερο, μπορεί να οδηγήσει σε θυμό και απότομες αντιδράσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φροντίστε να σκέφτεστε πριν δράσετε. Αν και αυτή η εβδομάδα μπορεί να είναι δύσκολη για αυτά τα τρία ζώδια, τα πράγματα σύντομα θα αρχίσουν να μπαίνουν στη θέση τους.

Τα 3 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται – «Όσο μπερδεμένοι και αν νιώθετε, όλα θα βγάλουν νόημα»

  • Κριός,
  • Λέων,
  • Καρκίνος

Κριός

Η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου θα προκαλέσει σύγχυση ή έλλειψη σαφήνειας στις σχέσεις σας, Κριοί. Μπορεί να νιώσετε ανίκανοι να εκφράσετε ό,τι χρειάζεστε και να αντιμετωπίσετε συναισθηματικά ζητήματα στη σχέση σας γι’ αυτόν τον λόγο. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να επικοινωνήσετε ειλικρινά αυτή την εβδομάδα και μην παραμελείτε ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ωστόσο, όχι κάθε διαφωνία αξίζει τον χρόνο ή την ενέργειά σας. Και δεδομένου ότι η ενέργειά σας μπορεί να είναι περιορισμένη αυτή την εβδομάδα, πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά τις μάχες σας και να εστιάσετε σε ό,τι είναι πιο σημαντικό.

Στο τέλος της εβδομάδας, οι διαφορές απόψεων ενδέχεται να οδηγήσουν σε λεκτικές μάχες, ειδικά γύρω από την οικειότητα και τα χρήματα, οπότε απαιτείται υπομονή. Το πιο σημαντικό είναι να βρείτε μια καλή ισορροπία μεταξύ της σχέσης και της προσωπικής σας ταυτότητας.

Λέων

Αυτή την εβδομάδα, θα αντιμετωπίσετε κάποια οικογενειακά ζητήματα λόγω της σύγκλισης του Ερμή με τον Άρη την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μέλη της οικογένειας ή άλλους που ζουν στο σπίτι σας, αλλά να είστε προετοιμασμένοι ότι το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και εκτός σπιτιού, όπως στη δουλειά.

Θα χρειαστεί να επικεντρωθείτε στην αυτοφροντίδα, Λιοντάρια, καθώς και να αφιερώσετε χρόνο για τον εαυτό σας και να απομακρυνθείτε από ό,τι αυξάνει το άγχος σας.

Αν αυτοί με τους οποίους ζείτε προκαλούν προβλήματα, πάρτε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε πώς να λύσετε το ζήτημα και περιμένετε να το συζητήσετε όταν και οι δύο πλευρές είναι πιο ήρεμες.

Αν και πρέπει να επιβάλλετε τις ανάγκες σας στους άλλους αυτή την εβδομάδα, είναι καλύτερο να το κάνετε με τρόπο που να μην φαίνεται εγωιστικός ή να προκαλεί περαιτέρω προβλήματα.

Υπομονή και διπλωματία είναι απαραίτητα, αλλά αυτό είναι σίγουρα ένα ζήτημα που μπορείτε να ξεπεράσετε.

Καρκίνος

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ο Πλούτωνας, επιστρέφει σε ορθή πορεία, επισημαίνοντας θέματα οικειότητας και κοινών πόρων. Αργότερα στην εβδομάδα, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, ο Ερμής σχηματίζει σύγκλιση με τον Άρη, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε μια σχέση ή φιλία. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κάποιες κρυφές αλήθειες ή ανέκφραστα ζητήματα με έναν σύντροφο.

Αν και αυτό πιθανότατα θα είναι άβολο τη στιγμή εκείνη, ο μόνος τρόπος να διαχειριστείτε αυτά τα ζητήματα είναι μέσω ειλικρινής επικοινωνίας. Πρέπει να εκφράσετε τα συναισθήματά σας, ακόμα και αν ξέρετε ότι δεν θα είναι εύκολο για το άλλο μέρος να το διαχειριστεί.

Πριν από την επικοινωνία, όμως, σκεφτείτε τις προηγούμενες σχέσεις σας και αν αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα. Αν διαπιστώσετε ότι είναι, προσπαθήστε να βρείτε την αιτία αυτής της κατάστασης μέσω ενδοσκόπησης, συζητώντας με αξιόπιστους συμβούλους ή ζητώντας επαγγελματική βοήθεια αν χρειάζεται.

Τώρα είναι η ώρα να αναζητήσετε αυθεντική ειρήνη, η οποία θα φέρει αληθινή ελευθερία. Η Αφροδίτη στον Ζυγό μπορεί να σας κάνει να θέλετε να κρατήσετε την αλήθεια για τον εαυτό σας, αλλά τα πράγματα θα βελτιωθούν μόνο αν λύσετε τα ζητήματα που υπάρχουν.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κρυφός μηχανισμός του οργανισμού που καίει λίπος και ενισχύει τον μεταβολισμό χωρίς άσκηση – Τι εντόπισαν οι επιστήμονες

Προϊόν της Χρονιάς 2025 στην Γαλλία το Pharyndol® για τον πονόλαιμο

Πρόγραμμα «Αποϊδρυματοποίηση Ατόμων με Αναπηρία»: Επεκτείνεται η διάρκεια του – Όλα όσα είπε η Μιχαηλίδου

Ταμείο Ανάκαμψης: Θετική η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 6ο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας ύψους 2,1 δισ. ευρώ

«NGC 2775»: Η εξαιρετικά «παράξενη» γαλαξιακή δομή που οι αστρονόμοι δεν είναι σίγουροι τι ακριβώς είναι

Το ChatGPT μετατρέπεται σε εφαρμογή για τα πάντα – Τι αλλάζει
περισσότερα
10:01 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Η ζωή για 3 ζώδια βελτιώνεται αισθητά – «Έρχονται συναρπαστικές ευκαιρίες»

Μετά τις 14 Οκτωβρίου 2025, η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για τρία ζώδια. Το τρίγωνο της Αφροδίτ...
09:05 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Συνάδελφος του ζήτησε να ακυρώσει την άδειά του για να πάει εκείνη διακοπές – «Μου είπε πως τα Χριστούγεννα είναι για όσους έχουν παιδιά»

Πριν από μερικούς μήνες, ένας άνδρας ζήτησε να εγκριθεί από τώρα η άδειά του για τα Χριστούγεν...
08:30 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Συνταγή για αχνιστά μύδια από τον Gordon Ramsay

Τα αχνιστά μύδια του Gordon Ramsay είναι σκέτη απόλαυση και πολύ πιο εύκολο να μαγειρευτούν απ...
06:15 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τις 4 κάμπιες σε 8 δευτερόλεπτα

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης