Αυτά τα 3 ζώδια νιώθουν μπερδεμένα αυτή τη στιγμή, αλλά όλα θα βρουν τον δρόμο τους – «Λίγη υπομονή και τα καλύτερα έρχονται»

Τρία ζώδια είναι μπερδεμένα αυτή τη στιγμή, αλλά ύστερα από αυτή την εβδομάδα, δηλαδή μετά τις 19 Οκτωβρίου 2025, τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους. Την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη περνάει στον Ζυγό, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου. Αυτή είναι συνήθως μια πολύ θετική τοποθέτηση για την Αφροδίτη, καθώς ο Ζυγός είναι ένα από τα ζώδια που κυβερνά.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης, θα επιζητούμε ειρήνη και αρμονία, ωστόσο, την ίδια μέρα, η Αφροδίτη θα βρίσκεται σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα, προκαλώντας σύγχυση και έλλειψη σαφήνειας γύρω από τις σχέσεις και τα οικονομικά.

Αυτή δεν θα είναι μια καλή μέρα για ερωτικές ή οικονομικές υποθέσεις, οπότε μην κάνετε σημαντικές κινήσεις. Επίσης, στις 13 Οκτωβρίου, ο Πλούτωνας επιστρέφει σε ορθή πορεία. Πρόκειται για μια ισχυρή διέλευση, και θα δούμε σημαντικές εξελίξεις, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε προσωπικό.

Ο Πλούτωνας αντιπροσωπεύει τις βαθιές επιθυμίες μας και τα κρυμμένα μυστικά μας. Όταν γίνεται άμεσος, πολλά πράγματα θα βγουν στο φως, συμπεριλαμβανομένων των καταπιεσμένων επιθυμιών μας και ίσως ακόμα και των μυστικών μας. Στη συνέχεια, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη σχηματίζει τρίγωνο τόσο με τον Ουρανό όσο και με τον Πλούτωνα.

Η Αφροδίτη κυβερνά την αγάπη, τα χρήματα και τις αξίες. Το τρίγωνό της με τον Ουρανό μπορεί να κάνει την ημέρα συναρπαστική για την αγάπη ή τα οικονομικά, ενώ το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα θα μας βοηθήσει να εκφράσουμε βαθιές αλήθειες και συναισθήματα.

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, ο Ήλιος σχηματίζει τετράγωνο με τον Δία. Συνολικά, αυτή είναι μια πολύ θετική και αισιόδοξη διέλευση, αλλά να είστε προσεκτικοί, καθώς κάποια πράγματα μπορεί να υπερβάλουν σε σημασία. Μπορεί επίσης να είμαστε λίγο υπερβολικά αισιόδοξοι αυτή την περίοδο. Τελειώνοντας την εβδομάδα, ο Ερμής συγκλίνει με τον Άρη την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Αυτή η διέλευση ενθαρρύνει τη βαθιά σκέψη και τις συζητήσεις, αλλά, στο χειρότερο, μπορεί να οδηγήσει σε θυμό και απότομες αντιδράσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φροντίστε να σκέφτεστε πριν δράσετε. Αν και αυτή η εβδομάδα μπορεί να είναι δύσκολη για αυτά τα τρία ζώδια, τα πράγματα σύντομα θα αρχίσουν να μπαίνουν στη θέση τους.

Τα 3 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται – «Όσο μπερδεμένοι και αν νιώθετε, όλα θα βγάλουν νόημα»

Κριός

Η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου θα προκαλέσει σύγχυση ή έλλειψη σαφήνειας στις σχέσεις σας, Κριοί. Μπορεί να νιώσετε ανίκανοι να εκφράσετε ό,τι χρειάζεστε και να αντιμετωπίσετε συναισθηματικά ζητήματα στη σχέση σας γι’ αυτόν τον λόγο. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να επικοινωνήσετε ειλικρινά αυτή την εβδομάδα και μην παραμελείτε ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ωστόσο, όχι κάθε διαφωνία αξίζει τον χρόνο ή την ενέργειά σας. Και δεδομένου ότι η ενέργειά σας μπορεί να είναι περιορισμένη αυτή την εβδομάδα, πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά τις μάχες σας και να εστιάσετε σε ό,τι είναι πιο σημαντικό.

Στο τέλος της εβδομάδας, οι διαφορές απόψεων ενδέχεται να οδηγήσουν σε λεκτικές μάχες, ειδικά γύρω από την οικειότητα και τα χρήματα, οπότε απαιτείται υπομονή. Το πιο σημαντικό είναι να βρείτε μια καλή ισορροπία μεταξύ της σχέσης και της προσωπικής σας ταυτότητας.

Λέων

Αυτή την εβδομάδα, θα αντιμετωπίσετε κάποια οικογενειακά ζητήματα λόγω της σύγκλισης του Ερμή με τον Άρη την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μέλη της οικογένειας ή άλλους που ζουν στο σπίτι σας, αλλά να είστε προετοιμασμένοι ότι το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και εκτός σπιτιού, όπως στη δουλειά.

Θα χρειαστεί να επικεντρωθείτε στην αυτοφροντίδα, Λιοντάρια, καθώς και να αφιερώσετε χρόνο για τον εαυτό σας και να απομακρυνθείτε από ό,τι αυξάνει το άγχος σας.

Αν αυτοί με τους οποίους ζείτε προκαλούν προβλήματα, πάρτε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε πώς να λύσετε το ζήτημα και περιμένετε να το συζητήσετε όταν και οι δύο πλευρές είναι πιο ήρεμες.

Αν και πρέπει να επιβάλλετε τις ανάγκες σας στους άλλους αυτή την εβδομάδα, είναι καλύτερο να το κάνετε με τρόπο που να μην φαίνεται εγωιστικός ή να προκαλεί περαιτέρω προβλήματα.

Υπομονή και διπλωματία είναι απαραίτητα, αλλά αυτό είναι σίγουρα ένα ζήτημα που μπορείτε να ξεπεράσετε.

Καρκίνος

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ο Πλούτωνας, επιστρέφει σε ορθή πορεία, επισημαίνοντας θέματα οικειότητας και κοινών πόρων. Αργότερα στην εβδομάδα, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, ο Ερμής σχηματίζει σύγκλιση με τον Άρη, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε μια σχέση ή φιλία. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κάποιες κρυφές αλήθειες ή ανέκφραστα ζητήματα με έναν σύντροφο.

Αν και αυτό πιθανότατα θα είναι άβολο τη στιγμή εκείνη, ο μόνος τρόπος να διαχειριστείτε αυτά τα ζητήματα είναι μέσω ειλικρινής επικοινωνίας. Πρέπει να εκφράσετε τα συναισθήματά σας, ακόμα και αν ξέρετε ότι δεν θα είναι εύκολο για το άλλο μέρος να το διαχειριστεί.

Πριν από την επικοινωνία, όμως, σκεφτείτε τις προηγούμενες σχέσεις σας και αν αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα. Αν διαπιστώσετε ότι είναι, προσπαθήστε να βρείτε την αιτία αυτής της κατάστασης μέσω ενδοσκόπησης, συζητώντας με αξιόπιστους συμβούλους ή ζητώντας επαγγελματική βοήθεια αν χρειάζεται.

Τώρα είναι η ώρα να αναζητήσετε αυθεντική ειρήνη, η οποία θα φέρει αληθινή ελευθερία. Η Αφροδίτη στον Ζυγό μπορεί να σας κάνει να θέλετε να κρατήσετε την αλήθεια για τον εαυτό σας, αλλά τα πράγματα θα βελτιωθούν μόνο αν λύσετε τα ζητήματα που υπάρχουν.