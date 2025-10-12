Η βαθιά αγάπη έρχεται για 5 ζώδια έως τις 19 Οκτωβρίου – «Θα βρείτε τη χρυσή ισορροπία στις σχέσεις σας»

Κατά την εβδομάδα από 13 έως 19 Οκτωβρίου 2025, η βαθιά αγάπη φτάνει για πέντε ζώδια. Η εβδομάδα ξεκινά με έντονο ρυθμό, καθώς τρεις διελεύσεις πραγματοποιούνται τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου.

Το Τελευταίο Τέταρτο της Σελήνης ανατέλλει στον Καρκίνο, η Αφροδίτη εισέρχεται στον Ζυγό, και ο Πλούτωνας επιτέλους επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Υδροχόο. Όλη αυτή η ενέργεια είναι θετική και θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Αν και κάθε μία από αυτές τις όψεις έχει τη δική της ιδιαίτερη σημασία, όλες επισημαίνουν την ανάγκη να φροντίσετε τη σχέση που ελπίζετε να κρατήσει για πάντα. Στις επόμενες μέρες, βάλτε όρια, δώστε προτεραιότητα στη σχέση σας και επενδύστε χρόνο και ενέργεια στο να την κάνετε να λειτουργήσει. Μιλήστε με τον/την σύντροφό σας για το πώς μπορείτε να είστε πιο παρόντες ο ένας για τον άλλο — και δείτε πώς η βαθιά αγάπη αρχίζει να ανθίζει.

Η Σελήνη στο Τελευταίο Τέταρτο στον Καρκίνο σας καλεί να ξεκινήσετε την εβδομάδα με μια καθαρή ψυχή. Αφήστε πίσω σας τα συναισθήματα που σας βαραίνουν και άνοιξε την καρδιά σας για να δεχτείτε την αγάπη που σας προσφέρεται. Επικεντρωθείτε στη συναισθηματική σύνδεση που έχετε χτίσει μέσα στη σχέση σας, ώστε, καθώς η Αφροδίτη μετακινείται στον Ζυγό, να μπορέσετε να απολαύσετε την ομορφιά της αγάπης. Η Αφροδίτη θα παραμείνει στον Ζυγό από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου, φέρνοντας αρμονία, κατανόηση και ισορροπία στα ερωτικά σας.

Η Αφροδίτη σχηματίζει επίσης δύο τρίγωνα τις επόμενες ημέρες: το πρώτο με τον ανάδρομο Ουρανό και το δεύτερο με τον Πλούτωνα, και τα δύο την Τρίτη 14 Οκτωβρίου. Με τον Πλούτωνα να επιστρέφει σε ορθή πορεία από τη Δευτέρα, θα έχετε πλέον σαφήνεια για τα συναισθήματά σας και για εκείνα του συντρόφου σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο την ενέργεια αυτών των όψεων και να βρείτε έναν κοινό δρόμο που θα ικανοποιεί και τους δύο.

Οι σχέσεις δεν κρατούν για πάντα από τύχη — αλλά επειδή οι άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να τις χτίσουν έτσι, ώστε να μπορούν να αντέξουν κάθε καταιγίδα.

Ο έρωτας έρχεται στη ζωή πέντε ζωδίων – « συμβιβασμός φέρνει ηρεμία στη σχέση σας”

Αιγόκερως,

Κριός,

Λέων,

Τοξότης,

Ζυγός

Αιγόκερως

Αγκαλιάστε την αγάπη που σας προσφέρεται, αγαπητοί Αιγόκεροι. Τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, το Τελευταίο Τέταρτο της Σελήνης θα ανατείλει στον Καρκίνο.

Η ενέργεια του Καρκίνου φέρνει μια βαθύτερη σύνδεση με τον σύντροφό σας, ενώ το Τελευταίο Τέταρτο της Σελήνης αντιπροσωπεύει ό,τι πρέπει να απελευθερώσετε για να επιτύχετε αυτό.

Η συναισθηματική ασφάλεια θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, πρέπει να κάνετε ένα βήμα πίσω και να βεβαιωθείτε ότι δεν προσπαθείτε να κουβαλήσετε αυτή τη σχέση μόνοι σας. Αφήστε την προσπάθεια να τα κάνετε όλα, επιτρέψτε στον εαυτό σας να είστε ευάλωτοι και επικοινωνήστε την ανάγκη σας στον σύντροφό σας.

Το Τελευταίο Τέταρτο της Σελήνης στον Καρκίνο είναι μια υπέροχη ευκαιρία για να αφήσετε πίσω παλιά μοτίβα ή ιστορίες που έχετε στο μυαλό σας, έτσι ώστε να έχετε περισσότερο χώρο για να δεχτείτε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, να είστε ειλικρινείς σχετικά με τις σκέψεις ή τις συμπεριφορές του παρελθόντος στις οποίες εξακολουθείτε να στηρίζεστε.

Αντί να προσπαθείτε να χειριστείτε τα πάντα, να είστε ειλικρινείς σχετικά με τις ανάγκες σας. Είτε αυτό σημαίνει να εξασκήσετε όρια με τη δουλειά σας είτε να επιτρέψετε τελικά στον σύντροφό σας να δει την ευαίσθητη πλευρά σας, πρέπει να αναγνωρίσετε τη σημασία της ευαλωτότητας στη σχέση σας.

Αυτό θα σας επιτρέψει να καλύψετε καλύτερα τις ανάγκες του συντρόφου σας και να τις ικανοποιήσετε και εσείς. Έχετε κάποιον στη ζωή σας που θέλει να είναι αληθινός σύντροφος για εσάς, οπότε είναι καιρός να τους αφήσετε να το κάνουν.

Κριός

Είναι η ώρα σας να νιώσετε την αγάπη, όμορφοι Κριοί. Η Αφροδίτη θα εισέλθει στον Ζυγό τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου.

Η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης της αγάπης, του ρομαντισμού και της αφθονίας, και στον Ζυγό, αφορά αποκλειστικά τις σχέσεις. Αυτή είναι μια υπέροχη περίοδος για να βρείτε νέο έρωτα ή να επανασυνδεθείτε με τον τωρινό σας σύντροφο, αλλά για να το κάνετε αυτό, πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στο χρόνο που περνάτε μαζί.

Έχετε εστιάσει τόσο πολύ στην προσωπική σας ανάπτυξη τελευταία, που ίσως να μην έχετε την ενέργεια να επενδύσετε πλήρως σε μια σχέση. Είτε είστε ελεύθεροι είτε κρατάτε τον σύντροφό σας σε απόσταση, ήρθε η ώρα να ξανασκεφτείτε την προτεραιότητα που δίνετε στη ζωή σας στον έρωτα.

Η Αφροδίτη στον Ζυγό εντείνει όλα τα θέματα της αγάπης και του ρομαντισμού, ωστόσο είναι επίσης σημαντικό να αναλογιστείτε τα χαρακτηριστικά αυτού του αέρινου ζωδίου. Ο Κριός και ο Ζυγός είναι αντίθετα ζώδια. Ενώ οι σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο ζωδίων τείνουν να είναι πολύ έντονες, είναι επίσης ουσιώδες να μάθετε ο ένας από τον άλλον.

Είστε τολμηροί, γενναίοι και εκφράζετε τη γνώμη σας πιο συχνά απ’ ό,τι θα έπρεπε, Κριοί. Ο Ζυγός, από την άλλη πλευρά, είναι ήσυχος, θυσιάζει τον εαυτό του και επιδιώκει την εσωτερική ισορροπία.

Αφήστε τον εαυτό σας να βρει ισορροπία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έτσι ώστε όταν έρθει ο μεγάλος έρωτας, να ξέρετε ακριβώς πώς να τον διαχειριστείτε.

Λέων

Το φως επιστρέφει, αγαπητοί Λέοντες. Ο Πλούτωνας θα επιστρέψει σε ορθή πορεία στον Υδροχόο τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου. Ο Πλούτωνας μπορεί να είναι ένας δύσκολος πλανήτης να συνεργαστείτε μαζί του σε ρομαντικά θέματα, επειδή ζητάει να σκαλίσετε βαθιά κάτω από την επιφάνεια για να βρείτε την αλήθεια.

Ωστόσο, μέσα από αυτή τη διαδικασία, ενθαρρύνεστε να αναζητήσετε τρόπους να μεταμορφώσετε τη σχέση σας και την προσέγγισή σας προς την αγάπη.

Η αναδρομή του Πλούτωνα στον Υδροχόο ήταν μια καταπληκτική περίοδος για προσωπική ανάπτυξη, αν και ίσως να μην ήταν εύκολη. Αυτό θα έφερνε στην επιφάνεια οποιαδήποτε μυστικά, προδοσίες ή απάτες, είτε από εσάς είτε από τον σύντροφό σας.

Αυτή η περίοδος ήταν επίσης για την αλήθεια και το πώς νιώθετε πραγματικά για το άτομο στη ζωή σας. Ενώ η αναδρομή του Πλούτωνα αφορούσε την εκσκαφή, τώρα που είναι ορθός, πρόκειται για την αναδόμηση.

Σε μια μακροχρόνια σχέση, συχνά πρέπει να αφήσετε πίσω σας το πώς ήταν η σχέση σας στο παρελθόν για να έχετε μια καινούρια αρχή. Είτε το παρελθόν ήταν καταπληκτικό είτε κάτι από το οποίο προσπαθείτε ακόμα να θεραπευτείτε, δεν μπορείτε να περιμένετε να επιστρέψετε ποτέ σε μια προηγούμενη κατάσταση συντροφικότητας.

Οι σχέσεις εξελίσσονται, και το ίδιο κάνετε και εσείς με τον σύντροφό σας. Αντί να κοιτάτε πίσω, εστιάστε στο τι θέλετε να χτίσετε από εδώ και πέρα.

Συμμετάσχετε σε δύσκολες συζητήσεις και να έχετε υπόψη ότι ό,τι είναι καλό για εσάς, πρέπει επίσης να ωφελεί τον σύντροφό σας. Με την ενέργεια του Υδροχόου παρούσα, ίσως χρειαστεί να εξετάσετε το ασυνήθιστο ή το απρόβλεπτο, αλλά όταν πρόκειται για τον αιώνιο έρωτά σας, πάντα αξίζει τον κόπο.

Τοξότης

Αφήστε τον εαυτό σας να αγκαλιάσει μια αλλαγή , αγαπητοί Τοξότες. Την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη στον Ζυγό θα σχηματίσει τρίγωνο με τον ανάδρομο Ουρανό στους Διδύμους, φέρνοντας μια αναπάντεχη αλλαγή στη ρομαντική σας ζωή.

Η Αφροδίτη στον Ζυγό αναδεικνύει την ενέργεια που σχετίζεται με φίλους ή με κάποιον ξεχωριστό με τον οποίο νομίζατε ότι δεν είχατε μέλλον. Ταυτόχρονα, ο ανάδρομος Ουρανός στους Διδύμους θα αναστατώσει τη ρομαντική σας ζωή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, φέρνοντας μια εκπληκτική ανατροπή γεγονότων.

Ο Ουρανός στους Διδύμους έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι θέλετε πραγματικά από μια σχέση και να σας απελευθερώσει από οποιεσδήποτε στάσιμες ή παρωχημένες ρομαντικές καταστάσεις.

Εάν βλέπετε τη σχέση σας απλώς ως υποχρέωση, η ενέργεια αυτής της εβδομάδας θα είναι το πρώτο βήμα για να απελευθερωθείτε και να ανοίξετε τον δρόμο για την αγάπη που είναι προορισμένη για εσάς.

Όταν η Αφροδίτη στον Ζυγό συναντήσει τον ανάδρομο Ουρανό στους Διδύμους, ίσως ανακαλύψετε μυστικά συναισθήματα ή μια σύνδεση με κάποιον που προηγουμένως θεωρούσατε απλώς φίλο. Ενώ έχετε μάθει για τα όρια σε μια σχέση, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσετε αυτή τη νέα σύνδεση.

Εάν ήδη βρίσκεστε σε μια σχέση, τότε κάντε μια συζήτηση για έναν χωρισμό ή χώρο αν δεν είστε έτοιμοι για έναν αληθινό χωρισμό. Το άτομο που προηγουμένως θεωρούσατε απλώς φίλο έχει μακροχρόνιο δυναμικό στη ζωή σας, αλλά πρέπει να το προσεγγίσετε με ακεραιότητα.

Άλλωστε, ακόμα και μια σύνδεση με την δίδυμη φλόγα μπορεί να καταστραφεί από την χαμηλή δόνηση της απάτης. Να είστε ειλικρινείς με τον τωρινό σας σύντροφο, αλλά αφήστε τον εαυτό σας να εξερευνήσει αυτή τη σύνδεση και να αγκαλιάσει την αλλαγή καρδιάς, καθώς είναι όλα μέρος αυτού που προορίζεστε να ζήσετε.

Ζυγός

Ανακαλύψτε το καθώς προχωράτε, γλυκοί Ζυγοί. Αν και είστε ζώδιο του αέρα, δεν αισθάνεστε από τη φύση σας άνετα να ακολουθείτε τη ροή των πραγμάτων.

Εξαιτίας αυτής της ιδιότητας, το να κάνετε σχέδια και να πετυχαίνετε σημαντικούς στόχους στη σχέση σας είναι κρίσιμο για να νιώθετε ασφαλείς και σίγουροι. Ωστόσο, μερικές φορές αυτοί οι στόχοι καταλήγουν να μην σημαίνουν και πολλά, ειδικά αν αυτό είναι το μόνο που επιθυμείτε.

Τους τελευταίους μήνες, έχετε καταφέρει να κατανοήσετε τι θέλετε πραγματικά από αυτό το ξεχωριστό άτομο στη ζωή σας. Πέρα από κοινωνικά πρότυπα ή στερεότυπα, η αλήθεια είναι ότι έχετε την ελευθερία και την ικανότητα να σχεδιάσετε τη σχέση που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Ωστόσο, αυτό σημαίνει και το να αφήσετε πίσω τα σχέδια που κάνατε και τον αντιληπτό χάρτη για το “για πάντα”, έτσι ώστε να αγκαλιάσετε καλύτερα το ταξίδι και να το δημιουργήσετε καθώς προχωράτε.

Την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη στον Ζυγό θα ενωθεί με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο, προσκαλώντάς σας σε έναν χώρο μεγαλύτερης ελευθερίας και αυθεντικότητας στη ρομαντική σας ζωή.

Η Αφροδίτη θα σας βοηθήσει να έχετε την αυτοπεποίθηση να αφήσετε πίσω την ανάγκη για εξωτερική επιβεβαίωση και ορόσημα. Ταυτόχρονα, ο Πλούτωνας, τώρα σε ορθή πορεία, θα σας δείξει όσα είναι δυνατά όταν πρόκειται να μοιραστείτε τη ζωή σας με κάποιον.

Αυτή είναι μια περίοδος για να αναγνωρίσετε ότι η αγάπη δεν χρειάζεται να έχει μόνο μία μορφή. Επικεντρωθείτε σε ασυνήθιστους ή μη παραδοσιακούς τρόπους δημιουργίας μιας σχέσης.

Είτε αυτό σημαίνει να έχετε μια μοναδική τελετή, να επιλέξετε να ζείτε μαζί χωρίς να παντρευτείτε, είτε κάτι τελείως διαφορετικό, αυτή η περίοδος αφορά το να δώσετε στον εαυτό σας την ελευθερία να σχεδιάσετε ό,τι σας φαίνεται σωστό. Η σχέση σας υπήρξε πάντα μοναδική, και τώρα θα δείτε επιτέλους πόσο όμορφο είναι αυτό.