Τα 4 ζώδια που θα είναι σούπερ τυχερά μέχρι το τέλος Οκτωβρίου – «Αφθονία και επιτυχίες»

Αν και η αρχή του μήνα μπορεί να ήταν λίγο δύσκολη, αυτά τα τέσσερα ζώδια είναι εξαιρετικά τυχερά για το υπόλοιπο του Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με την αστρολόγο Άμι Ντεμιούρ, “αυτά είναι τα ζώδια που θα ευνοηθούν με αφθονία και επιτυχία“, αρχής γενομένης από τώρα.

Αν ανήκετε σε ένα από αυτά τα αστρολογικά ζώδια, ακόμα και αν η ζωή δεν έχει φερθεί με τον καλύτερο τρόπο σε εσάς πρόσφατα, να περιμένετε η τύχη σας να αλλάξει καθώς οι ευκαιρίες θα χτυπήσουν την πόρτα σας.

Από υποστηρικτικές νέες σχέσεις μέχρι καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, αρχίζει να φαίνεται πως η ζωή τελικά παίρνει τον δρόμο που επιθυμείτε.

Τέσσερα ζώδια θα είναι πολύ τυχερά για το υπόλοιπο του Οκτωβρίου

Σκορπιός,

Κριός,

Ζυγός,

Παρθένος

Σκορπιός

Σκορπιέ, είστε εξαιρετικά τυχεροί για το υπόλοιπο του μήνα, τώρα που ο Άρης είναι στο ζώδιό σας, δίνοντάς σας “ακατέργαστη δύναμη”, όπως είπε η Ντεμιούρ.

Ο Άρης είναι ο πλανήτης της φιλοδοξίας και της ενέργειας, οπότε τώρα που βρίσκεται στο ζώδιό σας, “επιτέλους θα έχετε την ενέργεια και την ικανότητα να πετύχετε ό,τι βάζετε στο μυαλό σας”.

Στο παρελθόν, έχετε νιώσει εξαντλημένοι καθώς αντιμετωπίζατε απογοητεύσεις στη ζωή σας, την καριέρα σας ή τα οικονομικά σας. Ευτυχώς, αυτός ο κύκλος πλησιάζει στο τέλος του, καθώς ο Άρης στον Σκορπιό σας παραδίδει την αποφασιστικότητα που χρειάζεστε για να αλλάξετε την κατάσταση.

Όπως είπε η Ντεμιούρ, “Αυτή είναι η ευκαιρία σας να περάσετε από το να νιώθετε μπλοκαρισμένοι στο να γίνετε ασταμάτητοι”.

Κριός

Κριοί, είστε εξαιρετικά τυχεροί για το υπόλοιπο του Οκτωβρίου 2025, καθώς έχετε ωφεληθεί από την Πανσέληνο της 7ης Οκτωβρίου στο ζώδιό σας. Όπως εξήγησε η Ντεμιούρ, αυτή η Πανσέληνος ήταν “το κουμπί επαναφοράς σας”, κάτι που χρειαζόσασταν πολύ, αφού “έχετε κουβαλήσει εμπόδια και συναισθηματικό βάρος”.

Το υπόλοιπο του μήνα είναι αφιερωμένο στο να επιταχύνετε προς τα όνειρά σας. Αφήνετε πίσω τα αρνητικά συναισθήματα και στρέφετε την προσοχή σας στο παρόν.

“Αυτή είναι η ανατροπή που προσεύχεστε να συμβεί στην αγάπη, τα χρήματα, την καριέρα και την κοινωνική σας ζωή”, είπε η Ντεμιούρ. Οπότε, αν αναζητούσατε μια ανοιχτή πόρτα, μην κοιτάξετε παραπέρα. Θα έχετε την αποφασιστικότητα να προχωρήσετε με δύναμη, φτάνοντας μέχρι το 2026.

Ζυγός

Ζυγοί, με τη Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας στις 21 Οκτωβρίου, το υπόλοιπο του μήνα είναι εξαιρετικά τυχερό για εσάς. Οι Νέες Σελήνες είναι περίοδοι νέων αρχών, και το γεγονός ότι αυτή συμβαίνει στο ζώδιό σας “ανατρέπει ολόκληρη τη ζωή σας και σας οδηγεί σε ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο”, όπως εξήγησε η Ντεμιούρ.

Τον τελευταίο καιρό, ίσως να αισθανόσασταν ότι η ζωή σας ήταν λίγο στάσιμη. Ωστόσο, από τώρα και στο εξής, όλα θα έχουν να κάνουν με νέες ευκαιρίες στη ζωή σας, τόσο στην προσωπική σας ζωή όσο και στην καριέρα σας.

Αν και ίσως να μην αισθανθείτε πλήρως τη δύναμη της τύχης σας αμέσως, αυτή η Νέα Σελήνη είναι το σύμπαν που σας προσφέρει έναν καθαρό καμβά για να κινηθείτε προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε. Είτε αυτό σημαίνει νέα αγάπη είτε νέα καριέρα, περιμένετε να νιώσετε και πάλι ζωντανοί σύντομα.

Παρθένος

Παρθένοι, είστε εξαιρετικά τυχεροί για το υπόλοιπο του Οκτωβρίου 2025, ιδιαίτερα όσον αφορά τη ζωή σας στον τομέα της αγάπης. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τη Ντεμιούρ, “Ο Οκτώβριος είναι ένας από τους καλύτερους μήνες του 2025 για τη ζωή σας στον τομέα της αγάπης”, καθώς οι σχέσεις σας αναμένεται να προχωρήσουν με πιο βαθιά συναισθηματική και πνευματική σύνδεση.

Για όσους δεν είναι σε σχέση, μπορείτε να περιμένετε να ζήσετε νέες, συναρπαστικές εμπειρίες που θα σας φέρουν κοντά με κάποιον. Αλλά για όσους είναι έτοιμοι να ερωτευτούν, “αυτή η ενέργεια υποστηρίζει την αφοσίωση και την ανάπτυξη στη δυναμική της σχέσης”.