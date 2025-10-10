Αν θέλετε να βγείτε με άτομα που γεννήθηκαν σε συγκεκριμένους μήνες του χρόνου, θα χρειαστεί να καταβάλλετε μεγάλη προσπάθεια, γιατί δεν πρόκειται να κατεβάσουν τα στάνταρ τους για κανέναν.

Θα έχουν υψηλές απαιτήσεις από εσάς —ή διαφορετικά, θα φύγουν. Εδώ είναι οι μήνες γέννησης με τα υψηλότερα στάνταρ στις σχέσεις:

Ζώδια: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί 4 συγκεκριμένους μήνες έχουν υψηλές απαιτήσεις στις σχέσεις τους

Φεβρουάριος,

Απρίλιος,

Ιούνιος,

Αύγουστος

Φεβρουάριος

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τον Φεβρουάριο είναι επίμονοι. Αν θέλουν κάτι, δεν θα σταματήσουν μέχρι να το αποκτήσουν. Έχουν υψηλά στάνταρ σε κάθε τομέα της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων.

Αν κάποιος δεν εκπληρώνει τις ανάγκες τους, προτιμούν να μείνουν μόνοι τους. Έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και ξέρουν ότι μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, οπότε δεν χρειάζονται έναν σύντροφο.

Θα βγουν με κάποιον μόνο αν αυτό το άτομο ενισχύει τη ζωή τους, αν κάνουν τον κόσμο τους πιο φωτεινό. Δεν βλέπουν το νόημα σε μονομερείς σχέσεις όπου δίνουν περισσότερα απ’ όσα παίρνουν.

Ο μόνος τρόπος που θα βγουν με κάποιον είναι αν αυτό το άτομο καλύπτει τις προσδοκίες τους (ή και τις ξεπερνά).

Απρίλιος

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τον Απρίλιο δεν ντρέπονται να εκφράσουν τη γνήσια γνώμη τους. Αν δεν πληροίτε τα στάνταρ τους, θα σας το πουν ανοιχτά. Θα σας καταστήσουν σαφές ότι περιμένουν περισσότερα από εσάς.

Και αν δεν είστε διατεθειμένοι να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες τους, θα φύγουν από την πόρτα χωρίς καμία κακία. Καταλαβαίνουν αν δεν μπορείτε να τους δώσετε ό,τι χρειάζονται, γιατί, ειλικρινά, χρειάζονται πολλά. Αλλά δεν θα ζητήσουν σyγγνώμη για τα υψηλά τους στάνταρ.

Γνωρίζουν την αξία τους. Γνωρίζουν ότι αξίζουν να τους κακομαθαίνουν και θα παραμείνουν μόνοι τους μέχρι να βρουν κάποιον που να είναι πρόθυμος να το κάνει αυτό για αυτούς.

Ιούνιος

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τον Ιούνιο θέλουν να νιώθουν την εκτίμηση των συντρόφων τους. Άλλωστε, έχουν τόσες πολλές επιλογές, γιατί είναι κοινωνικοί και μπορούν να τα πηγαίνουν με όλους.

Τόσοι πολλοί άνθρωποι τους προσελκύουν που μπορεί να είναι δύσκολο να αποφασίσουν ποιον να επιλέξουν ως σύντροφο. Δεν πρόκειται να ησυχάσουν με κάποιον αν αυτό το άτομο δεν τους κάνει ξεκάθαρο ότι είναι πρόθυμο να καταβάλλει προσπάθεια.

Φυσικά, οι άνθρωποι που γεννιούνται τον Ιούνιο είναι επίσης σκληροί εργάτες. Θα δώσουν το ίδιο όσο παίρνουν, αλλά αρνούνται να είναι σε μια μονομερή σχέση.

Αν πρόκειται να κάνουν τη δουλειά, ο σύντροφός τους θα πρέπει να καταβάλει την ίδια προσπάθεια. Γνωρίζουν την αξία τους, οπότε δεν πρόκειται να συμβιβαστούν με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο.

Αύγουστος

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τον Αύγουστο περιμένουν το καλύτερο από τον εαυτό τους—και από τους συντρόφους τους. Δεν είναι διατεθειμένοι να συμβιβαστούν σε κανέναν τομέα της ζωής τους, είτε πρόκειται για την καριέρα τους, τις φιλίες τους ή τις σχέσεις τους.

Οπότε, αν θέλετε να βγείτε μαζί τους, θα χρειαστεί να αυξήσετε την προσπάθεια που καταβάλλετε για να τους αγαπήσετε. Θα πρέπει να προσπαθήσετε παραπάνω για να βεβαιωθείτε ότι νιώθουν ότι τους επιθυμείτε και τους σέβεστε.

Αν δεν φτάσετε τις προσδοκίες τους, τότε δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να απομακρυνθούν. Προτιμούν να παραμείνουν μόνοι τους και να φλερτάρουν, παρά να είναι σε μια σχέση όπου αισθάνονται ότι οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται.

Δεν φοβούνται τη ζωή της μοναξιάς, γι’ αυτό και δεν διστάζουν ποτέ να ανεβάσουν τα στάνταρ τους τόσο ψηλά.