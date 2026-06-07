Λίβανος: Δύο γυναίκες νεκρές και 22 τραυματίες από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, στην πόλη Σαξάκια, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων που συνεχίζονται παρά την ανακοινωθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

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Άνθρωποι επιθεωρούν τις ζημιές μετά από ισραηλινές επιθέσεις σε κτίριο στο χωριό Σαξάκια στο νότιο Λίβανο στις 6 Ιουνίου 2026
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.
  • Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πόλη Σαξάκια, παρά τη τυπική ισχύ της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.
  • Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται τρία παιδιά και μία γυναίκα, ενώ το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων που συνεχίζονται στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, παρά τη τυπική ισχύ της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πόλη Σαξάκια, στην περιφέρεια της Σαΐντα.

Σύμφωνα με τον απολογισμό των αρχών, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν από το πλήγμα, ενώ 22 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται τρία παιδιά και μία γυναίκα, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Καπνός υψώνεται από το νότιο Λίβανο μετά από ισραηλινή επιδρομή, όπως φαίνεται από τη Ναμπατιέχ, 6 Ιουνίου 2026 [Reuters]
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων και ανταλλαγών πυρών που συνεχίζονται στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έχει ανακοινωθεί μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Άνθρωποι παρακολουθούν τις συνέπειες μιας ισραηλινής επίθεσης στο νότιο Λίβανο [Reuters]
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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