Λίβανος: Δύο γυναίκες νεκρές και 22 τραυματίες από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

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Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, παρά τη τυπική ισχύ της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πόλη Σαξάκια, στην περιφέρεια της Σαΐντα.

Σύμφωνα με τον απολογισμό των αρχών, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν από το πλήγμα, ενώ 22 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται τρία παιδιά και μία γυναίκα, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων και ανταλλαγών πυρών που συνεχίζονται στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έχει ανακοινωθεί μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP