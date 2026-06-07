Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, αναφέρει το Κίεβο – Αναχαιτίσεις drones από τη Μόσχα

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Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο πολιτικά σκάφη έρευνας και διάσωσης σε ουκρανικά ύδατα και υπάρχουν τραυματίες, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα, ενώ η Ρωσία δήλωσε ότι χθες αναχαίτισε και κατέστρεψε 339 ουκρανικά drones.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επιθέσεις σε δύο σκάφη της ναυτικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης που εκτελούσαν ανθρωπιστική αποστολή μέσα στον ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο», έγραψε στο Telegram, αναφερόμενος σε μια θαλάσσια οδό στη Μαύρη Θάλασσα που χρησιμοποιείται για να καταπλέουν πλοία σε ρουμανικά λιμάνια.

«Δυστυχώς υπάρχουν τραυματίες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης από σκάφη του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού», πρόσθεσε ο Κουλέμπα.

Ρωσικές αντιαεροπορικές μονάδες αναχαίτισαν 339 ουκρανικά drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αντιαεροπορικές μονάδες του αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 339 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάστημα 13 ωρών πάνω από διάφορες περιφέρειες της Ρωσίας, περιλαμβανομένης της Μόσχας.

Το υπουργείο, σε ανάρτησή του στο Telegram, απαρίθμησε 13 περιφέρειες στις οποίες έγιναν αναχαιτίσεις, καθώς και περιοχές πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, στο χρονικό διάστημα από τις 7 π.μ. ως τις 8 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Περιφέρειες της κεντρικής Ρωσίας περιλαμβάνονται στον κατάλογο του υπουργείου Άμυνας με τις περιοχές που επλήγησαν, οι οποίες εκτείνονται μέχρι τις περιφέρειες Λένινγκραντ και Πσκοφ στη βορειοδυτική Ρωσία.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν έκανε σειρά ανακοινώσεων στο Telegram για δράση της αντιαεροπορικής άμυνας εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ανεπίσημη καταμέτρηση έδειξε ότι 14 καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της ημέρας.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοινώνει περιοδικά αναστολή πτήσεων σε διάφορα αεροδρόμια. Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ότι στο αεροδρόμιο του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα δόθηκαν τέσσερις εντολές για αναστολές πτήσεων σε διάφορες ώρες της ημέρας.