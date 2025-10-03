Τα 4 ζώδια που προσελκύουν αφθονία και τύχη στη διάρκεια του Οκτωβρίου – «Οι διελεύσεις του μήνα σας ευνοούν όσο δεν φαντάζεστε»

Τέσσερα ζώδια προσελκύουν σημαντική αφθονία και τύχη κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2025. Οι πλανήτες που συνδέονται με την τύχη και την αφθονία είναι ο Δίας και η Αφροδίτη, γνωστοί στους αστρολόγους ως οι μεγάλοι ευεργέτες. Και άλλοι πλανήτες μπορούν κάποιες φορές να βοηθήσουν στην εύνοια, αλλά αυτοί οι δύο παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο.

Ο Δίας βρίσκεται στον Καρκίνο μέχρι τα μέσα του 2026. Ο Καρκίνος κυβερνάται από τη Σελήνη και σχετίζεται με τον 4ο οίκο, που αφορά το σπίτι και την οικογένεια. Η τύχη μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους, όπως η αγορά ακινήτου, η δημιουργία ή η επέκταση οικογένειας με παιδιά ή η εύρεση μιας δουλειάς που επιτρέπει την εξ αποστάσεως εργασία. Τον Οκτώβριο, ο Δίας θα φτάσει στις 24 μοίρες, επομένως αν έχετε πλανήτες σε ζώδια του Νερού ή της Γης κοντά σε αυτές τις μοίρες, είναι πιθανό να ευνοηθείτε, ανάλογα με τις όψεις στον γενέθλιο χάρτη σας.

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, η Αφροδίτη θα βρίσκεται στην Παρθένο το πρώτο μισό του μήνα και θα περάσει στον Ζυγό στις 14 για το υπόλοιπο διάστημα. Η Παρθένος, ως θερμό ζώδιο της Γης, ευνοεί όσους έχουν πλανήτες στη Γη και στο Νερό. Η Αφροδίτη στον Ζυγό είναι ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς βρίσκεται σε ένα από τα ζώδια που κυβερνά, το άλλο είναι ο Ταύρος. Σε αυτή τη θέση, θα βοηθήσει όσους έχουν πλανήτες σε ζώδια του Αέρα και της Φωτιάς.

Τα 4 ζώδια που προσελκύουν σημαντική αφθονία και τύχη στη διάρκεια του Οκτωβρίου

Καρκίνος,

Δίδυμος,

Ζυγός,

Τοξότης

Καρκίνος

Καρκίνοι, το ζώδιό σας θα προσελκύσει σημαντική αφθονία και τύχη τον Οκτώβριο του 2025. Με τον Δία στον πρώτο σας οίκο αυτόν τον μήνα, μπορεί να νιώθετε ότι η τύχη σας ακολουθεί! Όταν ο Δίας διασχίζει τον 1ο οίκο, συνήθως ωφελούμαστε προσωπικά με κάποιο τρόπο, διευρύνοντας την οπτική μας και τον ίδιο μας τον κόσμο. Θα νιώσετε περισσότερη αισιοδοξία, ότι έχετε περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη διάθεση για ανάπτυξη και θετική στάση απέναντι στη ζωή.

Η Αφροδίτη στην Παρθένο είναι συμβατή με τον Καρκίνο και περνά στον 3ο οίκο σας, που κυβερνά τα σύντομα ταξίδια και την επικοινωνία. Μπορεί να έχετε συζητήσεις που θα αποδειχθούν ευνοϊκές για σας, ενώ θα έχετε την ευκαιρία να μοιραστείτε πιο ουσιαστικές ιδέες και να εκφραστείτε αποτελεσματικά, αν σας δοθεί η ευκαιρία. Στη συνέχεια, η Αφροδίτη στον Ζυγό περνά τον 4ο σου οίκο, που αφορά το σπίτι και τα θεμέλια. Θα μπορέσετε να κάνετε αλλαγές που θα βελτιώσουν τον χώρο σας, να φιλοξενήσετε φίλους στο σπίτι πιο συχνά και να αντλήσετε μεγαλύτερη χαρά από το περιβάλλον σας.

Ο Άρης στον Σκορπιό βρίσκεται όλον τον μήνα στον 5ο σας οίκο, που σχετίζεται με τη διασκέδαση, τον έρωτα και την ψυχαγωγία. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες για χαρά, ενώ αν είστε ελεύθεροι, μπορεί να γνωρίσετε ένα νέο πρόσωπο.

Η Πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί στον 10ο σας οίκο της καριέρας, ρίχνοντας το φως πάνω σας— οπότε τολμήστε να προχωρήσετε δυναμικά. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό θα λάβει χώρα στον 4ο σας οίκο, οπότε εκείνη την περίοδο πιθανότατα θα υπάρξουν εξελίξεις που αφορούν το σπίτι ή την οικογένεια, είτε πρόκειται για φιλοξενία φίλων είτε για αισθητικές βελτιώσεις του χώρου σας.

Δίδυμος

Δίδυμοι, το ζώδιό σας θα προσελκύσει σημαντική αφθονία και τύχη τον Οκτώβριο του 2025. Αυτός αναμένεται να είναι ένας πολύ παραγωγικός και ευνοϊκός μήνας, καθώς ο Δίας, ο πλανήτης της επέκτασης και των κερδών, περνά στον 2ο σας οίκο, που σχετίζεται με τα οικονομικά. Όταν ο Δίας περνά από τον 2ο οίκο, συνήθως αισθανόμαστε πιο σίγουροι για τα οικονομικά μας και συχνά βλέπουμε αύξηση στα έσοδα, μαζί με νέες ευκαιρίες για δημιουργία εισοδήματος.

Η Αφροδίτη στην Παρθένο περνά από τον 4ο σας οίκο, οπότε μπορεί να ασχοληθείτε με ανανέωση ή διακόσμηση του σπιτιού σας και να βρείτε χαρά στον χώρο σας, φιλοξενώντας φίλους ή αγαπημένα πρόσωπα. Όταν η Αφροδίτη περάσει στον Ζυγό, θα βρεθεί στον 5ο σας οίκο, που αφορά τον έρωτα, τη χαρά και τη διασκέδαση. Αν είσαι ελεύθεροι, μπορεί να γνωρίσετε ένα νέο πρόσωπο, ενώ αν είστε σε σχέση, θα περάσετε όμορφες στιγμές με το ταίρι σας.

Ο Άρης στον Σκορπιό περνά στον τον 6ο οίκο σας, που σχετίζεται με την εργασία και την υγεία. Θα επικεντρωθείτε περισσότερο στη δουλειά σας αυτόν τον μήνα, και με τον Δία στον 2ο οίκο σας, οι προσπάθειές σας αναμένεται να φέρουν θετικά αποτελέσματα.

Η Πανσέληνος στον Κριό, στις 6 Σεπτεμβρίου, πέφτει στον 11ο οίκο σας, δίνοντάς σας την ευκαιρία να περάσετε περισσότερο χρόνο με φίλους ή ομάδες, συμμετέχοντας σε κοινωνικές δραστηριότητες. Η Νέα Σελήνη στις 20 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στον 5ο οίκο του έρωτα, της χαράς και της απόλαυσης, καθιστώντας αυτόν τον μήνα ευχάριστο και γεμάτο αφθονία.

Ζυγός

Ζυγοί, το ζώδιό σας θα προσελκύσει σημαντική αφθονία και τύχη τον Οκτώβριο του 2025. Ο Δίας βρίσκεται στον 4ο οίκο σας, ο οποίος κυβερνά τις βάσεις σας, και συνήθως αφορά το σπίτι σας. Μπορεί να αρχίσετε να τα πηγαίνετε καλύτερα με μέλη της οικογένειάς σας, να σκέφτεστε να μετακομίσετε ή να αλλάξετε διακόσμηση.

Όπως και να έχει, αυτή είναι μια χρονιά και ένας μήνας που θα απολαύσετε το σπίτι σας. Ενώ η Αφροδίτη στην Παρθένο περνά στον 12ο οίκο σας, μπορεί να βρείτε περισσότερο ικανοποίηση περνώντας χρόνο μόνοι ή σε απομόνωση, αναλογιζόμενοι τη ζωή σας.

Όταν όμως περάσει στον Ζυγό, θα εισέλθει στον 1ο οίκο σας, που αφορά τον εαυτό σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα φαίνεστε και θα αισθάνεστε καλύτερα. Αυτή την περίοδο θα νιώθετε ότι έχετε καλύτερη διάθεση και θα προσελκύετε τους άλλους για τον επόμενο μήνα.

Ο Άρης στον Σκορπιό περνά στον 2ο οίκο σας, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα χρήματα. Χρειάζεται προσοχή να μην κάνετε υπερβολικά έξοδα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να εμφανιστούν ευκαιρίες που θα σας βοηθήσουν να κερδίσετε περισσότερα χρήματα.

Η Πανσέληνος στον Κριό πέφτει στον 7ο οίκο σας των συνεργατών, οπότε αυτή θα είναι η περιοχή στην οποία θα εστιάσετε. Αν δεν πρόκειται για ερωτικό σύντροφο, θα είναι κάποιος που συναναστρέφεστε καθημερινά και τον γνωρίζετε καλά.

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό πέφτει στον 1ο οίκο σας, που αφορά εσάς, και το φως της δημοσιότητας θα είναι στραμμένο σε εσάς και σε όσα θέλετε να πετύχετε. Αυτή είναι η “Σελήνη των γενεθλίων” σας και συχνά χρησιμεύει ως ένα είδος επανεκκίνησης για το επόμενο έτος. Όλα αυτά συνθέτουν έναν μήνα, γεμάτο αφθονία, χαρά και προοπτικές ευημερίας.

Τοξότης

Τοξότη, το ζώδιό σας προσελκύει σημαντική αφθονία και τύχη τον Οκτώβριο του 2025. Ο Δίας περνά στον 8ο οίκο σας, που σχετίζεται με τα οικονομικά, αυξάνοντας τις πιθανότητες να αποκτήσετε περισσότερα έσοδα. Ο 8ος οίκος κυβερνά επίσης τα οικονομικά του συντρόφου σας, οπότε αν βρίσκεστε σε σχέση, μπορεί και το δικό του εισόδημα να αυξηθεί.

Επειδή αυτός ο οίκος αφορά και την οικειότητα και τον τρόπο που σχετίζεσαι στις σχέσεις, είναι πιθανό να νιώσετε περισσότερη πληρότητα και ευχαρίστηση σε μια υπάρχουσα σχέση. Η Αφροδίτη στην Παρθένο περνά στον 10ο οίκο σας της καριέρας, φέρνοντάς σας τύχη σε όποια επαγγελματικά σχέδια αναλάβετε. Μπορεί επίσης να σας φέρει νέες ευκαιρίες εξέλιξης ή να γνωρίσετε κάποιον που θα σας ενδιαφέρει, ιδιαίτερα αν είστε ελεύθεροι, μέσα από το εργασιακό σας περιβάλλον.

Η Αφροδίτη στον Ζυγό είναι συμβατή με τον Τοξότη και αποτελεί μια καλή θέση για εσάς, καθώς περνά στον 11ο οίκο σας. Αυτό σημαίνει ότι θα περάσετε περισσότερο χρόνο με φίλους, ομάδες και κοινωνικές συναναστροφές κάθε είδους. Η δημοτικότητά σας αυτόν τον μήνα θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ο Άρης στον Σκορπιό περνά στον 12ο οίκο σας, δίνοντάς σας την ευκαιρία να αναγνωρίσετε τυχόν «βάρη» που σας κρατούν πίσω και να τα αποβάλλετε.

Η Πανσέληνος στον Κριό θα πραγματοποιηθεί στον 5ο οίκο σας , που αφορά τον έρωτα, τους φίλους και την απόλαυση. Πρόκειται για ιδανική στιγμή να «χαλαρώσετε» ή να βγείτε ραντεβού αν είστε ελεύθεροι — το timing είναι τέλειο. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό θα πραγματοποιηθεί στον 11ο οίκο σας των φίλων, κάνοντας τον μήνα όχι μόνο πλούσιο σε αφθονία, αλλά και γεμάτο χαρά και διασκέδαση!