Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Εμφανίζονται ευκαιρίες και είστε έτοιμοι να τις αρπάξετε»

Στις 2 Οκτωβρίου 2025, τέσσερα ζώδια λαμβάνουν τις ευλογίες που τόσο πολύ χρειάζονταν από το σύμπαν. Η φάση της Σελήνης waxing gibbous (Αύξων Αμφίκυρτος) είναι μια περίοδος γεμάτη υποσχέσεις. Είναι η στιγμή που η ενέργεια συγκεντρώνεται, προετοιμάζοντας το έδαφος για την Πανσέληνο.

Στον Υδροχόο, αυτή η φάση φέρνει μαζί της μια αίσθηση ελπίδας, ανανέωσης και απρόσμενων ευλογιών που εμφανίζονται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή.

Την ημέρα αυτή, το σύμπαν μοιάζει πρόθυμο να μοιραστεί τα δώρα του, κι εμείς είμαστε έτοιμοι να τα δεχτούμε με ανοιχτή καρδιά. Τρία ζώδια γνωρίζουν καλά ότι δεν χρειάζεται να αμφισβητήσουμε αυτό που μας προσφέρεται τόσο γενναιόδωρα, ειδικά όταν περιβάλλεται από θετική ενέργεια και καλές δονήσεις.

Η φάση «Αύξων Αμφίκυρτος» στον Υδροχόο δείχνει πως το σύμπαν έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο να μας προσφέρει — και αυτό προορίζεται για να μας ανυψώσει. Είμαστε έτοιμοι να το υποδεχτούμε!

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν

Δίδυμος,

Καρκίνος,

Παρθένος,

Τοξότης

Δίδυμος

Αν και ίσως να μην αγαπάτε την ιδέα των εκπλήξεων, αυτή η μέρα θα σας φέρει μία που σας ταιριάζει απόλυτα, Δίδυμοι. Η συγκεκριμένη φάση της Σελήνης στον Υδροχόο, στις 2 Οκτωβρίου, σας εντοπίζει στο πλήθος και σας κατακλύζει με ευλογίες. Καθόλου κακό!

Η περιέργεια είναι αυτό που σας οδηγεί προς τα εμπρός, Δίδυμοι, και θα διαπιστώσετε ότι αυτή την ημέρα υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία μπορείτε να είστε περίεργοι. Ακολουθήστε τα ένστικτά σας, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι υπέροχα πράγματα πρόκειται να αποκαλυφθούν για εσάς.

Όπως συνήθως συμβαίνει με εσάς, μόλις παραδοθείτε στην περιέργειά σας, καταλήγετε με απαντήσεις και αυτές οι απαντήσεις οδηγούν σε καθαρότητα. Άρα, αφήστε τον εαυτό σας να εκπλαγεί, γνωρίζοντας ότι αυτό που πρόκειται να συμβεί θα σας αφήσει ικανοποιημένους και ευτυχισμένους.

Καρκίνος

Στις 2 Οκτωβρίου, το σύμπαν προσφέρει ανακούφιση με τη μορφή υποστήριξης, σύνδεσης ή μιας ευκαιρίας που διευκολύνει τις ανησυχίες σας. Ναι, ανησυχείτε, και ίσως περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, Καρκίνοι.

Εδώ είναι που το σύμπαν μπαίνει και σας λέει να χαλαρώσετε. Όλα θα πάνε καλά. Το δώρο της Σελήνης στον Υδροχόο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε ότι σίγουρα δεν είστε μόνοι. Είστε περιτριγυρισμένοι από αγάπη και αγαπημένα άτομα.

Ακόμα και αν νιώσετε κάποιες στιγμές απογοήτευση, πάντα υπάρχει η ανοδική πορεία. Είστε υπέροχοι άνθρωποι, Καρκίνοι, και αυτή τη μέρα, είστε ορατοί. Νιώθετε συναισθηματικά σταθεροί και ευτυχώς ασφαλείς. Όλα πάνε καλά για εσάς, και σίγουρα αισθάνεστε ότι είναι ένα δώρο από ψηλά.

Παρθένος

Η Σελήνη στον Υδροχόο σας υπενθυμίζει ότι δεν είναι όλα τα δώρα υλικά, αγαπητοί Παρθένοι. Το δώρο που θα λάβετε αυτή την ημέρα, 2 Οκτωβρίου, είναι εκείνο που σας αφήνει με αίσθημα ανακούφισης. Δεν πρόκειται για χρήματα, αλλά για ανακούφιση. Και θα χαρείτε που το έχετε.

Η ενέργεια του Υδροχόου σας κάνει να νιώθετε ότι επιτέλους μπορείτε να εμπιστευτείτε τη δική σας κρίση. Το ένα πράγμα οδηγεί στο επόμενο, και θα ανακαλύψετε ότι είναι εντάξει να κάνετε τα πράγματα με τον δικό σας τρόπο. Δεν χρωστάτε καμία εξήγηση σε κανέναν.

Ο δικός σας τρόπος είναι ακριβώς αυτός: δικός σας και μόνο δικός σας, Παρθένοι. Αυτή τη μέρα, θα έρθετε επιτέλους σε συμφωνία με την ιδέα ότι είστε καταπληκτικοί. Χωρίς δικαιολογίες, χωρίς ψευδή ταπεινότητα. Είστε καταπληκτικοί και αυτό είναι όλο!

Τοξότης

Για εσάς, Τοξότες, αυτή η φάση της Σελήνης στον Υδροχόο σας φέρνει χαρά και έμπνευση, και ποιος ξέρει τι θα κάνετε με αυτά. Ένα πράγμα που όλοι ξέρουμε είναι ότι όταν βάζετε κάτι στο μυαλό σας, ειδικά κάτι δημιουργικό, μετακινείτε βουνά.

Στις 2 Οκτωβρίου, θα λάβετε ένα δώρο που θα νιώθετε σαν μια ώθηση ενέργειας, παρακινώντας σας να ονειρευτείτε μεγαλύτερα. Και αυτό είναι όλο που χρειάζεστε. Μια μικρή ώθηση από τα άστρα και απογειώνεστε σαν ρουκέτα.

Η έμπνευση σας κάνει καλό στον κόσμο. Είσαι τώρα γεμάτοι ελπίδα, γνωρίζοντας πως αν βάλετε στόχο να κατακτήσετε κάτι σπουδαίο, τότε το μόνο δυνατό αποτέλεσμα είναι η ίδια η σπουδαιότητα. Μπράβο σας, Τοξότες. Ξέρετε πώς να υποδέχεστε το σύμπαν με ευγνωμοσύνη.