Η μεγάλη επιστροφή για 4 ζώδια – «Βρίσκετε ξανά την ενέργειά σας και απογειώνεστε»

Ο Άρης, ο πλανήτης της φιλοδοξίας και της ορμής, μπήκε στον Σκορπιό στις 22 Σεπτεμβρίου 2025. Αυτό είναι υπέροχο νέο για τα τέσσερα ζώδια που ένιωθαν εξαντλημένα, καθώς αυτή η ενέργεια τους χαρίζει ξανά τη σπίθα τους.

Όσο ο Άρης βρισκόταν στον αναποφάσιστο Ζυγό και βιώναμε μια αρκετά δύσκολη περίοδο εκλείψεων, αυτά τα ζώδια ίσως δυσκολεύονταν να πάρουν οριστικές αποφάσεις. Όμως, σύμφωνα με την αστρολόγο Matilda Zhuang, ο Άρης στον Σκορπιό προσφέρει την πολυπόθητη ενέργεια που τα βοηθά να ξαναβρούν τον δρόμο τους.

Η μεγάλη επιστροφή για 4 ζώδια

Κριός,

Ταύρος,

Δίδυμος,

Καρκίνος

Κριός

Κριοί, η πρόσφατη περίοδος εκλείψεων έκανε να φαίνεται σχεδόν αδύνατο να ανθίσετε. Σίγουρα νιώθετε εξαντλημένοι, αλλά με τον κυβερνήτη πλανήτη σας, Άρη, τώρα στον Σκορπιό, ετοιμάζεστε να ξαναβρείτε τη σπίθα σας. Όπως εξήγησε η Zhuang σε ένα βίντεο, δυσκολίες που σχετίζονται με χρέη, φόρους ή γενικά οικονομικά ζητήματα σας είχαν αποδυναμώσει.

Αλλά η αστρολόγος είπε ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν σύντομα, καθώς ο Άρης στον Σκορπιό «σχετίζεται πολύ με τα οικονομικά αυτόν τον μήνα, οπότε αν μοιράζεστε πόρους με έναν σύντροφο ή με κάποιον με τον οποίο ζείτε, η αναδιάρθρωση αυτών των θεμάτων θα είναι πιο δίκαιη και ισορροπημένη προς όφελός σας.»

Οι σχέσεις σας επίσης θα δεχτούν μια ένεση ενέργειας, καθώς ο Σκορπιός είναι γνωστός για την ικανότητά του να πηγαίνει κάτω από την επιφάνεια. Σύμφωνα με τη Zhuang, οι επόμενες εβδομάδες προσφέρουν την ενέργεια εκείνη για να κάνετε τις συζητήσεις που αποφεύγατε, επιτρέποντάς σας να φτάσετε σε ένα καλύτερο σημείο με αυτούς που αγαπάτε.

Ταύρος

Ταύροι, τις επόμενες εβδομάδες ένα ζήτημα στις σχέσεις σας μπορεί να φτάσει στην κορύφωσή του, αλλά τα καλά νέα είναι πως θα έχετε επιτέλους την ενέργεια να το αντιμετωπίσετε πραγματικά. Αυτή είναι μια περίοδος που θα θέλετε να κατανοήσετε σε βάθος ποιοι είναι οι άλλοι, οπότε, εκτός κι αν βρίσκεστε σε μια σχέση που αντικειμενικά δεν έχει μέλλον, θα είστε πολύ πιο πρόθυμοι να ακούσετε τον σύντροφό σας και να προχωρήσετε μαζί.

Αν δεν βρίσκεστε σε σχέση, τότε μπορείτε να περιμένετε να καλωσορίσετε περισσότερους ανθρώπους στη ζωή σας, όπως είπε η Zhuang. Είτε πρόκειται για ερωτικούς συντρόφους είτε για επαγγελματικούς συνεργάτες, θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε κάτι μαζί τους. Αν ήδη έχετε μία επαγγελματική συνεργασία, αναμένεται να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση καθώς θα αποκομίσετε περισσότερα οφέλη από ό,τι στο παρελθόν.

Δίδυμος

Δίδυμοι, νιώθετε εξαντλημένοι σωματικά, αλλά η Zhuang είπε ότι ο Άρης στον Σκορπιό «είναι μια πραγματικά καλή περίοδος για να βάλετε σε τάξη την σωματική και ψυχική σας υγεία».

Είτε πρόκειται για την τήρηση ενός προγράμματος διατροφής είτε για την προσκόλληση στη ρουτίνα άσκησης, «Θα νιώσετε αυτό το κύμα ενέργειας και το κίνητρο να αναδύεται αρκετά ώστε να παραμείνετε πειθαρχημένοι και να τα καταφέρετε όλα», είπε η Zhuang.

Καρκίνος

Καρκίνοι, αν νιώθατε πνευματικά εξαντλημένοι, η Zhuang είπε ότι πρόκειται να ξαναβρείτε εκείνη τη δημιουργική σπίθα σας. Ο καλύτερος τρόπος για να αξιοποιήσετε αυτήν την ενέργεια και να ξεπεράσετε οποιοδήποτε δημιουργικό μπλοκάρισμα είναι απλά να βγείτε και να διασκεδάσετε, είπε η Zhuang, προσθέτοντας ότι ο στόχος σας τις επόμενες εβδομάδες είναι να «επανενωθείτε με τη χαρά που υπάρχει μέσα σας».

Ασχοληθείτε με πράγματα που αναγεννούν αυτή τη εσωτερική χαρά και σας κάνουν να νιώθετε σαν παιδί ξανά. Όχι μόνο θα σας κάνει να νιώσετε καλά, αλλά πιθανότατα θα συμβάλει στην επιτυχία σας αργότερα.