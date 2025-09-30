Η μεγάλη επιστροφή για 4 ζώδια – «Βρίσκετε ξανά την ενέργειά σας και απογειώνεστε»

marinasiskos

timeout

Η μεγάλη επιστροφή για 4 ζώδια - «Βρίσκετε ξανά την ενέργειά σας και απογειώνεστε»
Φωτογραφία; Freepik

Ο Άρης, ο πλανήτης της φιλοδοξίας και της ορμής, μπήκε στον Σκορπιό στις 22 Σεπτεμβρίου 2025. Αυτό είναι υπέροχο νέο για τα τέσσερα ζώδια που ένιωθαν εξαντλημένα, καθώς αυτή η ενέργεια τους χαρίζει ξανά τη σπίθα τους.

Η τύχη ευνοεί 3 ζώδια έως τις 5 Οκτωβρίου – «Είναι εβδομάδα ευκαιριών»

Όσο ο Άρης βρισκόταν στον αναποφάσιστο Ζυγό και βιώναμε μια αρκετά δύσκολη περίοδο εκλείψεων, αυτά τα ζώδια ίσως δυσκολεύονταν να πάρουν οριστικές αποφάσεις. Όμως, σύμφωνα με την αστρολόγο Matilda Zhuang, ο Άρης στον Σκορπιό προσφέρει την πολυπόθητη ενέργεια που τα βοηθά να ξαναβρούν τον δρόμο τους.

Η μεγάλη επιστροφή για 4 ζώδια

  • Κριός,
  • Ταύρος,
  • Δίδυμος,
  • Καρκίνος

Κριός

Κριοί, η πρόσφατη περίοδος εκλείψεων έκανε να φαίνεται σχεδόν αδύνατο να ανθίσετε. Σίγουρα νιώθετε εξαντλημένοι, αλλά με τον κυβερνήτη πλανήτη σας, Άρη, τώρα στον Σκορπιό, ετοιμάζεστε να ξαναβρείτε τη σπίθα σας. Όπως εξήγησε η Zhuang σε ένα βίντεο, δυσκολίες που σχετίζονται με χρέη, φόρους ή γενικά οικονομικά ζητήματα σας είχαν αποδυναμώσει.

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα πολύ ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Έχετε ανάγκη από οργάνωση και προσανατολισμό»

Αλλά η αστρολόγος είπε ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν σύντομα, καθώς ο Άρης στον Σκορπιό «σχετίζεται πολύ με τα οικονομικά αυτόν τον μήνα, οπότε αν μοιράζεστε πόρους με έναν σύντροφο ή με κάποιον με τον οποίο ζείτε, η αναδιάρθρωση αυτών των θεμάτων θα είναι πιο δίκαιη και ισορροπημένη προς όφελός σας.»

Οι σχέσεις σας επίσης θα δεχτούν μια ένεση ενέργειας, καθώς ο Σκορπιός είναι γνωστός για την ικανότητά του να πηγαίνει κάτω από την επιφάνεια. Σύμφωνα με τη Zhuang, οι επόμενες εβδομάδες προσφέρουν την ενέργεια εκείνη για να κάνετε τις συζητήσεις που αποφεύγατε, επιτρέποντάς σας να φτάσετε σε ένα καλύτερο σημείο με αυτούς που αγαπάτε.

Ο θεός του Έρωτα ρίχνει τα βέλη του σε 5 ζώδια έως τις 5 Οκτωβρίου – «Είναι η ώρα να επενδύσετε σε μία σχέση που θα έχει διάρκεια»

Ταύρος

Ταύροι, τις επόμενες εβδομάδες ένα ζήτημα στις σχέσεις σας μπορεί να φτάσει στην κορύφωσή του, αλλά τα καλά νέα είναι πως θα έχετε επιτέλους την ενέργεια να το αντιμετωπίσετε πραγματικά. Αυτή είναι μια περίοδος που θα θέλετε να κατανοήσετε σε βάθος ποιοι είναι οι άλλοι, οπότε, εκτός κι αν βρίσκεστε σε μια σχέση που αντικειμενικά δεν έχει μέλλον, θα είστε πολύ πιο πρόθυμοι να ακούσετε τον σύντροφό σας και να προχωρήσετε μαζί.

Αν δεν βρίσκεστε σε σχέση, τότε μπορείτε να περιμένετε να καλωσορίσετε περισσότερους ανθρώπους στη ζωή σας, όπως είπε η Zhuang. Είτε πρόκειται για ερωτικούς συντρόφους είτε για επαγγελματικούς συνεργάτες, θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε κάτι μαζί τους.  Αν ήδη έχετε μία επαγγελματική συνεργασία, αναμένεται να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση καθώς θα αποκομίσετε περισσότερα οφέλη από ό,τι στο παρελθόν.

Δίδυμος

Δίδυμοι, νιώθετε εξαντλημένοι σωματικά, αλλά η Zhuang είπε ότι ο Άρης στον Σκορπιό «είναι μια πραγματικά καλή περίοδος για να βάλετε σε τάξη την σωματική και ψυχική σας υγεία». 

Είτε πρόκειται για την τήρηση ενός προγράμματος διατροφής είτε για την προσκόλληση στη ρουτίνα άσκησης, «Θα νιώσετε αυτό το κύμα ενέργειας και το κίνητρο να αναδύεται αρκετά ώστε να παραμείνετε πειθαρχημένοι και να τα καταφέρετε όλα», είπε η Zhuang.

Καρκίνος

Καρκίνοι, αν νιώθατε πνευματικά εξαντλημένοι, η Zhuang είπε ότι πρόκειται να ξαναβρείτε εκείνη τη δημιουργική σπίθα σας.  Ο καλύτερος τρόπος για να αξιοποιήσετε αυτήν την ενέργεια και να ξεπεράσετε οποιοδήποτε δημιουργικό μπλοκάρισμα είναι απλά να βγείτε και να διασκεδάσετε, είπε η Zhuang, προσθέτοντας ότι ο στόχος σας τις επόμενες εβδομάδες είναι να «επανενωθείτε με τη χαρά που υπάρχει μέσα σας».

Ασχοληθείτε με πράγματα που αναγεννούν αυτή τη εσωτερική χαρά και σας κάνουν να νιώθετε σαν παιδί ξανά. Όχι μόνο θα σας κάνει να νιώσετε καλά, αλλά πιθανότατα θα συμβάλει στην επιτυχία σας αργότερα.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eva Intima PMS SOS – H SOS απάντηση στις δύσκολες ημέρες του μήνα

Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε 4 μέρες στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Ποιοι θα έχουν έκπτωση έως και 50% στις τιμές

Αποζημιώσεις σε αγρότες: Ποιοι θα πληρωθούν και πότε – Όλα όσα είπε ο Χατζηδάκης

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να αναβαθμίσετε δωρεάν το «μη συμβατό» Windows 10 PC σας
περισσότερα
17:04 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά ...
10:08 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Οι δυσκολίες τελειώνουν για 3 ζώδια – «Από σήμερα βρίσκετε τον δρόμο σας για να βγείτε από το σκοτεινό τούνελ»

Μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, οι δυσκολίες αρχίζουν να φτάνουν στο τέλος τους για τρία ζώδια. ...
09:07 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Θεωρεί ότι ο γάμος του ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του – «Ζηλεύει τις ζωές των άλλων στα social media»

Μεγαλώνοντας, πιστεύουμε ότι ο γάμος είναι ένα ορόσημο στη ζωή μας και καθορίζει το πώς θα δια...
08:30 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Η καλύτερη συνταγή για μπέργκερ από σεφ με δύο αστέρια Michelin

Το όνομα του Σεφ Josiah Citrin είναι συνώνυμο με την καλύτερη κουζίνα που έχει να προσφέρει το...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης