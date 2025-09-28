Ο θεός του Έρωτα ρίχνει τα βέλη του σε 5 ζώδια έως τις 5 Οκτωβρίου – «Είναι η ώρα να επενδύσετε σε μία σχέση που θα έχει διάρκεια»

Κατά την εβδομάδα από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2025, η βαθιά αγάπη φτάνει επιτέλους για πέντε ζώδια. Η εβδομάδα ξεκινά με το πρώτο τέταρτο της Σελήνης στον Αιγόκερω τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου.

Αυτή η ενέργεια είναι γειωμένη και πρακτική, και μπορεί να βοηθήσει να ξεκαθαρίσουν θέματα στη σχέση σας. Επίσης, ίσως διαπιστώσετε ότι οι προθέσεις σας γίνονται πιο σαφείς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, βοηθώντας σας να μετατρέψετε ένα έντονο ερωτικό πάθος σε μια σχέση για πάντα.

Η ενέργεια της Σελήνης στον Αιγόκερω θα ενισχυθεί την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, καθώς θα σχηματίσει τρίγωνο με την Αφροδίτη στην Παρθένο. Με τη Σελήνη και την Αφροδίτη να βρίσκονται σε ζώδια της γης, θα βρείτε πιο εύκολο να επενδύσετε την καρδιά σας σε μια σχέση που θα έχει διάρκεια.

Βρίσκεστε στο μονοπάτι της αληθινής αγάπης, κάτι που θα αποκαλύψει η θεϊκή όψη μεταξύ της Σελήνης στους Ιχθύες και του Άρη στον Σκορπιό το Σάββατο, στις 4 Οκτωβρίου. Η Σελήνη στους Ιχθύες είναι η Σελήνη των ερωτευμένων, και με τον Άρη στον Σκορπιό να εντείνει την ένταση της σχέσης σας, δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς ή εύκολες λύσεις. Είναι η ώρα να επιλέξετε την παντοτινή αγάπη σας.

Ο θεός του Έρωτα ρίχνει τα βέλη του σε 5 ζώδια έως τις 5 Οκτωβρίου

Παρθένος,

Δίδυμος,

Λέων,

Ταύρος,

Καρκίνος

Συγκεντρωθείτε σε μια νέα αρχή, αγαπητοί Παρθένοι. Οι σχέσεις θα πρέπει να είναι πηγή χαράς στη ζωή σας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι πάντα εύκολες. Στις σχέσεις, οι πιο δύσκολες στιγμές συχνά προκύπτουν λόγω της ανάπτυξής σας και της ανάπτυξης του/της συντρόφου σας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουν να σας πληγώσουν ή ότι είναι κακό άνθρωπος, αλλά ότι και εκείνοι είναι έργο σε εξέλιξη, όπως και εσείς. Συχνά, το πιο δύσκολο μέρος μιας σχέσης είναι να καταλάβετε αν πρέπει να μείνετε ή να προχωρήσετε. Παρόλο που μπορείτε να αναλογιστείτε τους λογικούς λόγους για το καθένα, η απόφαση πρέπει πάντα να προέρχεται από την καρδιά σας. Μια λογική απόφαση που λαμβάνεται με αγάπη θα βοηθήσει μόνο να συνεχίσετε οποιονδήποτε κύκλο βρίσκεστε.

Το πρώτο τέταρτο της Σελήνης στον Αιγόκερω θα εμφανιστεί τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, και αυτή η ενέργεια θα σας βοηθήσει να πάρετε μια απόφαση με την καρδιά σας και να αγκαλιάσετε μια νέα αρχή στην ερωτική σας ζωή. Αυτό είναι ιδιαίτερα ισχυρό για ζευγάρια που πρόσφατα πέρασαν μια δύσκολη περίοδο, αλλά θα ωφελήσει επίσης όσους είναι μόνοι.

Το πρώτο τέταρτο της Σελήνης αφορά το να δράσετε προς αυτό που επιθυμείτε και να προσελκύσετε νέες δυνατότητες. Αν είστε μόνοι, φροντίστε να αξιοποιήσετε αυτή την ενέργεια για να γνωρίσετε κάποιον νέο ή να προσελκύσετε κάποιον στη ζωή σας. Όλοι αξίζετε μια νέα αρχή, ειδικά εσείς.

Δίδυμος

Αφιερωθείτε με όλη σας την καρδιά, αγαπητοί Δίδυμοι. Ως ζώδιο του αέρα, συχνά δυσκολεύεστε να δεσμευτείτε στις σχέσεις. Όχι γιατί σας λείπουν τα συναισθήματα ή η ικανότητα να δεσμευτείτε, αλλά γιατί δεν μπορείτε να σταματήσετε να αναρωτιέστε αν η σχέση στην οποία βρίσκεστε είναι πραγματικά η καλύτερη για εσάς. Το μυαλό σας είναι υπερδραστήριο. Παρόλο που αυτό αποτελεί ένα από τα θεϊκά σας χαρίσματα, μπορεί επίσης να σας δυσκολεύει σε θέματα καρδιάς.

Βεβαιωθείτε ότι δεν απομακρύνετε τον εαυτό σας από την αγάπη σας για πάντα ή ότι δεν κρατάτε ένα όνειρο που σας απομακρύνει από μια γνήσια πρόταση. Έχετε δύο όψεις στο ζώδιό σας και στον εαυτό σας, Δίδυμοι.

Αυτή η δυαδικότητα αντιπροσωπεύει την εύρεση της ισορροπίας ανάμεσα σε αυτό που θέλετε αυτή τη στιγμή και σε αυτό που ελπίζετε για το μέλλον. Όταν βρείτε αυτή την ισορροπία μέσα σας, ξαφνικά η πλήρης αφοσίωση με την καρδιά σας γίνεται η πιο εύκολη επιλογή.

Η 1η Οκτωβρίου σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου μήνα και ενός νέου κεφαλαίου στην ερωτική σας ζωή. Ωστόσο, πριν δεσμευτείτε με κάποιον άλλον, πρέπει πρώτα να δεσμευτείτε στον εαυτό σας. Αυτό σημαίνει να είστε συνειδητοί για τις σκέψεις και τους φόβους σας και για τον τρόπο που επηρεάζουν τις ερωτικές σας επιλογές.

Επιλέξτε τι είναι καλύτερο για εσάς και μην αφήσετε το παρελθόν να σας πικράνει. Η αγάπη έχει φτάσει επιτέλους και είναι για πάντα, αλλά πρέπει εσείς να δεσμευτείτε πλήρως, χωρίς να αφήσετε χώρο για αμφιβολίες.

Λέων

Μοιραστείτε τη ζωή των ονείρων σας με τον άνθρωπο που αγαπάτε, Λέοντες. Φέρνετε μαζί σας μια μοναδική ζωντάνια για τη ζωή, η οποία φαίνεται τόσο στον τρόπο που ζείτε όσο και στον τρόπο που αγαπάτε. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια μπορεί να σας δυσκολεύει στις σχέσεις.

Έχετε συνηθίσει να τα κάνετε όλα μόνοι σας και να παίρνετε πρωτοβουλίες για τους στόχους σας, γι’ αυτό δεν ξέρετε πάντα πώς να λειτουργείτε σε συνεργασία με τον σύντροφό σας. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε τα προσωπικά σας όνειρα, αλλά πρέπει να αρχίσετε να αφήνετε χώρο και για τα κοινά όνειρα δικά σας και του/της συντρόφου σας.

Αν και μπορεί να είναι δύσκολο να εμπιστευτείτε τον σύντροφό σας αρκετά για να ονειρευτείτε μαζί του, ύστερα από όσα έχετε περάσει, αυτό αποτελεί βασικό κομμάτι μιας σχέσης και εδραιώνει την αγάπη σας για πάντα.

Αυτή την εβδομάδα, αντί να σκέφτεστε μόνο πώς να αυξήσετε τη χρηματοοικονομική σας σταθερότητα, την επιτυχία και τις ελπίδες σας για το μέλλον, σκεφτείτε πώς εσείς και ο/η σύντροφός σας μπορείτε να στηρίζετε ο ένας τον άλλον. Μπορείτε να διατηρήσετε τα προσωπικά σας όνειρα, όπως και ο/η σύντροφός σας, αλλά χρειάζεται να αρχίσετε να αλλάζετε τον τρόπο σκέψης σας και να επικεντρώνεστε στη συντροφικότητα.

Μην ανησυχείτε για το να χάσετε τον εαυτό σας ή την ανεξαρτησία σας μέσα σε αυτή τη σχέση. Αυτό απλώς είναι μια παλιά πληγή που μιλάει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στο χείλος να αποκτήσετε όλα όσα έχετε ποτέ επιθυμήσει, αλλά πρέπει να θυμάστε ότι πλέον δεν είστε μόνοι. Τα όνειρά σας αλλάζουν όταν είστε σε σχέση, γι’ αυτό είναι σημαντικό να παραδοθείτε σε αυτή τη διαδικασία.

Ταύρος

Αγκαλιάστε την τύχη στην αγάπη, αγαπητοί Ταύροι. Μπορεί να μην δίνετε πάντα σημασία σε θέματα τύχης στη ζωή σας. Άλλωστε, συχνά φαίνεται ότι ό,τι αγγίζετε γίνεται χρυσός. Ωστόσο, το γεγονός ότι είστε ένα από τα πιο τυχερά ζώδια του ζωδιακού κύκλου δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να επωφεληθείτε από λίγη επιπλέον τύχη.

Θέματα που αφορούν γάμο, δέσμευση και την αγάπη για πάντα έχουν εμφανιστεί πρόσφατα, είτε στη σχέση σας είτε στις σκέψεις σας για το τι πραγματικά θέλετε. Αυτή η διαδικασία έχει φέρει προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες για ανάπτυξη, καθώς μπορείτε να αναγνωρίσετε τι ευθυγραμμίζεται με την ψυχή σας αντί απλώς να πιστεύετε ότι η σταθερότητα ισοδυναμεί με αγάπη. Καθώς μπαίνετε στην εβδομάδα, να γνωρίζετε ότι η τύχη είναι με το μέρος σας και ότι η πιο σημαντική απόφαση που μπορείτε να πάρετε είναι να αρπάξετε ό,τι ξέρετε ότι είναι προορισμένο για εσάς.

Η Σελήνη στον Αιγόκερω θα σχηματίσει τρίγωνο με την Αφροδίτη στην Παρθένο την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας μια τυχερή όψη στην ερωτική σας ζωή. Η Σελήνη στον Αιγόκερω φέρνει τύχη, νέες αρχές και ταξίδια, ενώ η Αφροδίτη βοηθά να αποκατασταθεί η πίστη σας στις σχέσεις. Αυτή η ενέργεια είναι ιδανική για να δεσμευτείτε στον σύντροφό σας, να πείτε «ναι» σε μια απρόσμενη πρόταση ή να οργανώσετε εκείνο το ταξίδι, το οποίο μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με την αγάπη της ζωής σας.

Και η Σελήνη και η Αφροδίτη βρίσκονται σε ζώδια της Γης, όπως εσείς, προσφέροντας μια γειωμένη αυτοπεποίθηση που σας επιτρέπει να εμπιστευτείτε τα συναισθήματά σας και να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για μια βαθύτερη αγάπη. Αυτό που θέλετε είναι εφικτό, αλλά πρέπει να είστε πρόθυμοι να αγκαλιάσετε το νέο για να το αποκτήσετε.

Καρκίνος

Η αγάπη μπορεί να είναι όλα όσα έχετε ποτέ ονειρευτεί, αγαπητοί Καρκίνοι. Ως ζώδιο του νερού, φέρετε μαζί σας βαθιά και ισχυρά όνειρα για το πώς ελπίζετε να είναι η αγάπη και τι είδους σχέση θα προσελκύσετε στη ζωή σας. Παρόλο που άλλοι μπορεί να λένε ότι είστε μη ρεαλιστικοί ή ότι τα πρότυπά σας είναι πολύ υψηλά, πρέπει να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας. Η αγάπη πράγματι μπορεί να είναι τα πάντα και ακόμα περισσότερα, αλλά δεν μπορείτε να παίζετε ασφαλή και να πέσετε στην αγάπη σας για πάντα.

Πρέπει να ρισκάρετε, να αφήσετε τον έλεγχο και να αγκαλιάσετε την ένταση. Θέλετε την αγάπη που έχετε πάντα ονειρευτεί, αλλά όταν αυτή φτάσει, μπορεί αρχικά να σας κάνει να νιώσετε άβολα. Το πιο δύσκολο μάθημα για εσάς είναι να μάθετε να δέχεστε όσα πάντα θέλατε. Όχι με τρόπους που πληγώνουν ή πονούν, αλλά κατανοώντας ότι έχετε συνηθίσει να αποδέχεστε λιγότερα, οπότε όταν έρθει η μεγάλη αγάπη, μπορεί να είναι δύσκολο να δείξετε εμπιστοσύνη.

Η αγάπη και οι σχέσεις γίνονται πιο έντονες καθώς η Σελήνη στους Ιχθύες σχηματίζει τρίγωνο με τον Άρη στον Σκορπιό το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου. Η Σελήνη στους Ιχθύες φέρνει νέες αρχές, περιπέτεια και αφθονία, ενώ ο Άρης επικεντρώνεται σε θέματα γάμου και δέσμευσης. Μαζί δημιουργούν μια έντονη νέα αρχή στην ερωτική σας ζωή. Αν ταξιδεύετε, αυτή μπορεί να είναι η στιγμή που θα συναντήσετε την αδελφή ψυχή σας ή την δίδυμη φλόγα σας.

Φροντίστε να αλληλεπιδράτε με τους γύρω σας και να μην κλείνεστε στον εαυτό σας, καθώς αυτό θα είναι απαραίτητο για να προσελκύσετε ό,τι επιθυμείτε. Η ενέργεια των Ιχθύων και του Σκορπιού αντιπροσωπεύει έναν βαθιά συναισθηματικό, σωματικό και πνευματικό δεσμό, οπότε αυτή η σύνδεση μπορεί αρχικά να σας φανεί δυσάρεστη. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η αγάπη που ονειρεύεστε θα σας ζητήσει να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας. Το να νιώσετε άβολα σημαίνει απλώς ότι υπάρχει μια ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη.