Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Οι απαντήσεις έρχονται από μόνες τους είτε είμαστε έτοιμοι, είτε όχι»

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, τέσσερα ζώδια θα λάβουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν. Κάτι συμβαίνει εδώ, και κατά τη διάρκεια του τετραγώνου της Σελήνης με την Αφροδίτη, τέσσερα ζώδια θα καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτό. Κατά τη διάρκεια αυτής της διελεύσεως, θα νιώσουμε την απελευθέρωση εντάσεων που έχουν συσσωρευτεί εδώ και καιρό. Οι απαντήσεις έρχονται σε εμάς, είτε είμαστε έτοιμοι είτε όχι.

Τα τέσσερα ζώδια θα ανακαλύψουν ότι μερικά από τα μεγαλύτερα δώρα είναι εκείνα που εμφανίζονται απρόσμενα και μας προσφέρουν ό,τι δεν γνωρίζαμε καν ότι χρειαζόμασταν.

Και καθώς η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης της αγάπης και της ομορφιάς, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι μέσα μας ότι τα δώρα που θα λάβουμε αυτή την ημέρα θα εμπλουτίσουν τη ζωή μας και θα την κάνουν πιο όμορφη και γεμάτη αγάπη.

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν, σήμερα 27 Σεπτεμβρίου

Κριός,

Λέων,

Παρθένος,

Σκορπιός

Κριός

Στις 27 Σεπτεμβρίου, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη θα ανοίξει τα μάτια σας και θα σας δείξει κάτι που έχετε παραβλέψει, Κριοί. Το σημάδι που πρόκειται να λάβετε αφορά τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τις σχέσεις στις οποίες βρίσκεστε, δηλαδή τόσο τις φιλίες όσο και τις ερωτικές σχέσεις.

Αυτή η ημέρα θα σας κάνει να αναρωτηθείτε αν αυτό που λαμβάνετε από τις σχέσεις σας έχει κάποια σχέση με αυτό που θέλετε. Είναι μια μεγάλη σκέψη, και ίσως διαπιστώσετε ότι αυτό που παίρνετε τώρα δεν σχετίζεται με αυτό που σας ενδιαφέρει.

Το δώρο που σας χαρίζει το σύμπαν είναι η προοπτική. Σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε ένα βήμα πίσω και να παρατηρήσετε καθαρά τι λειτουργεί και τι όχι. Αυτή η διαύγεια θα σας εμπνεύσει να κάνετε ό,τι είναι καλύτερο για εσάς. Συνεχίστε!

Λέων

Το να αφήσετε στην άκρη τον εγωισμό σας δεν είναι κάτι που συνήθως βρίσκεται στη λίστα σας, Λέοντες. Αλλά ενώ είναι σημαντικό για όλους μας να διατηρούμε έναν υγιή εγωισμό, είναι επίσης καλό κατά καιρούς να τον αφήνουμε στην άκρη και να δίνουμε στον εαυτό μας μια ανάσα.

Εσείς, Λέοντες, τείνετε να ταυτίζεστε με την ένδοξη εικόνα που παρουσιάζετε στον κόσμο, και με κάποιον τρόπο αυτό σας προκαλεί πίεση. Το να ζείτε σύμφωνα με ένα ιδανικό είναι δύσκολη δουλειά, και στις 27 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του τριγώνου της Σελήνης με την Αφροδίτη, το σύμπαν σας λέει ότι είναι ΟΚ να αφήσετε αυτήν την πίεση πίσω σας.

Το δώρο της ημέρας για εσάς είναι η ταπεινότητα, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Χρειάζεστε μια παύση, Λέοντες, και εσείς είστε αυτοί που μπορείτε να την προσφέρετε στον εαυτό σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να μάθετε νέες μαθήματα και να βρείτε νέα, υπέροχα ιδανικά με τα οποία να ταυτιστείτε.

Παρθένος

Αυτή είναι μία από εκείνες τις ημέρες που πραγματικά συνδέεστε με την έννοια της αυτοεκτίμησης, και αυτό μπορεί να είναι κάτι δύσκολο για εσάς, Παρθένοι. Συχνά υποτιμάτε τον εαυτό σας, και κάποιες φορές το κάνετε απλώς από συνήθεια.

Το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη σας ενημερώνει με σαφήνεια ότι αυτή η συνήθεια αξίζει να σταματήσει. Στις 27 Σεπτεμβρίου, η αγάπη για τον εαυτό μας, αναλαμβάνει τα ηνία, και είτε σας αρέσει είτε όχι, θα μάθετε πόσο υπέροχο είναι να σταματήσετε να υποτιμάτε τον εαυτό σας.

Στην πραγματικότητα, μπορεί να διαπιστώσετε ότι είστε πιο καταπληκτικοί από ό,τι ποτέ φανταζόσαστε. Αυτό είναι το δώρο του σύμπαντος για εσάς, Παρθένοι. Είστε υπέροχοι, και τώρα ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε αυτόν τον τίτλο ως δικό σας.

Σκορπιός

Η αποκάλυψη της αγάπης στη ζωή σας είναι τόσο γλυκιά όσο και απρόσμενη, Σκορπιοί. Το σύμπαν έχει παρέμβει για να σας δείξει ότι κοιτάζετε κάτι εξαιρετικά όμορφο και ότι εξαρτάται από εσάς να ανοίξετε τα μάτια σας και να το δείτε. Στις 27 Σεπτεμβρίου, θα ανακαλύψετε ότι αυτό που σας έχει εμποδίσει να συνδεθείτε πραγματικά με κάποιον είναι ο φόβος της οικειότητας. Μην ανησυχείτε, δεν είστε οι πρώτοι που το βιώνετε, και σίγουρα δεν θα είστε οι τελευταίοι.

Αλλά για εσάς, Σκορπιέ, αυτό το μπλοκάρισμα σας έχει κρατήσει μακριά από την αγάπη που σας αξίζει.

Κατανοήστε αυτό: το σύμπαν είναι με το μέρος σας. Θα πρέπει να το εμπιστευτείτε αργά ή γρήγορα, οπότε γιατί να μην το κάνετε τώρα;