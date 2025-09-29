Η τύχη ευνοεί 3 ζώδια έως τις 5 Οκτωβρίου – «Είναι εβδομάδα ευκαιριών»

29 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου: Η τύχη ευνοεί επιτέλους 3 ζώδια έως τις 5 Οκτωβρίου – «Είναι εβδομάδα ευκαιριών»
Φωτογραφία: Freepik

Κατά την εβδομάδα από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2025, η τύχη φτάνει επιτέλους για τρία ζώδια. Το πρώτο τέταρτο της Σελήνης στον Αιγόκερω θα ανατείλει τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας την εβδομάδα με αίσθηση ευθύνης. Ο Αιγόκερως δεν παραβλέπει τις λεπτομέρειες ούτε επιλέγει τον εύκολο δρόμο. Αντίθετα, δείχνει ξεκάθαρη αφοσίωση στο να ανακαλύψει τι χρειάζεται να γίνει για να προσελκύσετε μια ζωή γεμάτη τύχη και αφθονία. Εστιάστε στα απαραίτητα βήματα για να υλοποιήσετε τις προθέσεις σας, καθώς μπορεί να είναι μια πιο αργή διαδικασία, αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο.

Ο θεός του Έρωτα ρίχνει τα βέλη του σε 5 ζώδια έως τις 5 Οκτωβρίου – «Είναι η ώρα να επενδύσετε σε μία σχέση που θα έχει διάρκεια»

Αυτή την εβδομάδα υπάρχει μια ενέργεια επέκτασης. Θα υπάρξουν ευκαιρίες για ταξίδια και ανώτερη μάθηση, αλλά πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν επικεντρώνεστε μόνο στον τελικό στόχο, αλλά και στα μικρά βήματα που μπορείτε να κάνετε για να δημιουργήσετε τη ζωή που ονειρεύεστε. Αφήστε πίσω την ανάγκη να «μικραίνετε» τον εαυτό σας ή τη σκέψη ότι πρέπει να συνεχίσετε σε έναν δρόμο μόνο και μόνο επειδή έχετε ήδη αφιερώσει χρόνο σε αυτόν. Ακούστε το κάλεσμα του σύμπαντος αυτή την εβδομάδα και αφήστε νέες δυνατότητες να μπουν στη ζωή σας, καθώς νιώθετε το μυαλό σας να ανοίγει, τις πεποιθήσεις σας να αλλάζουν και την τύχη να εισέρχεται στη ζωή σας.

Η τύχη ευνοεί 3 ζώδια έως τις 5 Οκτωβρίου

  • Δίδυμος,
  • Ταύρος,
  • Κριός

Δίδυμος

Υπάρχουν πάντα περισσότερα να μάθετε, αγαπητοί Δίδυμοι. Ο Υδροχόος κυβερνά την τύχη και την αφθονία σας, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσετε έναν ανορθόδοξο δρόμο για να πετύχετε τη ζωή που ονειρεύεστε. Δεν υπάρχει μία και μοναδική διαδρομή, και για κάποιον σαν εσάς που μπορεί πάντα να βλέπει πολλές δυνατότητες, αυτό είναι το καλύτερο νέο. Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ποτέ να διαλέξετε μόνο μία. Αυτή τη στιγμή, καλείστε να χρησιμοποιήσετε τη νοημοσύνη σας και την ικανότητά σας να βλέπετε πολλαπλές επιλογές για να προσελκύσετε περισσότερη τύχη στη ζωή σας. Αντί να πηγαίνετε κάθε μέρα σε μια δουλειά για κάποιον άλλον, σκεφτείτε να έχετε πολλαπλές πηγές εισοδήματος που θα σας φέρουν και την περιπέτεια και το νόημα που τόσο βαθιά επιθυμείτε.

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Οι απαντήσεις έρχονται από μόνες τους είτε είμαστε έτοιμοι, είτε όχι»

Χρησιμοποιήστε τη διανοητική σας δύναμη όταν επιλέγετε τον δρόμο που είναι σωστός για εσάς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το να ανοιχτείτε σε πολλαπλές πηγές εισοδήματος, να συνεργαστείτε με κάποιον στο εξωτερικό ή να επιστρέψετε στις σπουδές σας. Αυτή είναι μια περίοδος για να σκεφτείτε τις επιλογές που σας περιβάλλουν και να αποφασίσετε τι ταιριάζει πραγματικά με την ψυχή σας. Θυμηθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα που «πρέπει» να κάνετε πέρα από αυτό που σας καλεί η καρδιά σας. Δίνοντας στον εαυτό σας την ελευθερία να είσαι ο εαυτός σας, με ό,τι σημαίνει αυτό, θα βάλετε τα θεμέλια για να προσελκύσετε μεγαλύτερο πλούτο, αφθονία και χαρά στη ζωή σας.

Ταύρος

Πάρτε το χρόνο σας με αυτό το νέο όνειρο, Ταύροι.  Ως γήινο ζώδιο, τείνετε να ακολουθείτε μια πρακτική και ρεαλιστική προσέγγιση στα όνειρά σας. Ωστόσο, όταν ένα όνειρο φαίνεται υπερβολικά μεγάλο, συχνά παραλύετε τη στιγμή που πρέπει να πάρετε μία απόφαση. Αυτό μπορεί να σας οδηγήσει στο να αγνοήσετε τη διαίσθησή σας και να συνεχίσετε απλώς με ό,τι έχετε ήδη επιλέξει και δημιουργήσει. Το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμάστε αυτή την εβδομάδα είναι ότι κανένα όνειρο δεν είναι πολύ μεγάλο για να πραγματοποιηθεί.

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται στα οικονομικά τους έως τις 5 Οκτωβρίου – «Αφήστε τα “πρέπει” και επενδύστε στον εαυτό σας»

Ρίξτε τους ρυθμούς σας και πάρτε το χρόνο σας. Αντί να μπερδεύεστε με το πώς θα δουλέψει όλο αυτό, προσπαθήστε να σκεφτείτε το επόμενο λογικό βήμα.  Πολλές φορές, όταν προσπαθείτε να υλοποιήσετε ένα βασικό κομμάτι του σκοπού σας, δεν θα μπορείτε να δείτε πώς όλα θα εξελιχθούν. Παρόλα αυτά, το καλύτερο νέο είναι ότι δεν χρειάζεται να το ξέρετε για να ξεκινήσετε.

Το πρώτο τέταρτο της Σελήνης στον Αιγόκερω θα ανατείλει τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, βοηθώντας σας να μειώσετε ταχύτητα και να αρχίσετε να σκέφτεστε τα μικρά βήματα που μπορείτε να πάρετε για να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας.  Ο Αιγόκερως θα απαιτήσει την απόλυτη αφοσίωση, και θα είναι κρίσιμο να σχεδιάσετε τα πρώτα βήματα του στόχου σας. Ωστόσο, πρέπει επίσης να έχετε υπόψη ότι θα υπάρχει και ρίσκο.  Μην αφήσετε τον εαυτό σας να χαθεί σε τόσες λεπτομέρειες σχεδιασμού ώστε να ξεχάσετε ότι το σύμπαν είναι στο πλευρό σας. Κάντε τα σχέδιά σας, αλλά πάρτε και το ρίσκο.

Κριός

Μην πιστεύετε ό,τι σκέφτεστε, γλυκέ Κριέ. Η αφοσίωσή σας είναι τόσο βαθιά που συχνά δυσκολεύεστε να δείτε πού μπορεί να έχετε κάνει λάθος ή ότι δεν έχετε ακόμη ολόκληρη την εικόνα. Οι πεποιθήσεις σας διαμορφώνουν τις σκέψεις σας, και αυτές με τη σειρά τους χτίζουν τη ζωή που ζείτε. Αν νομίζετε ότι ήδη ξέρετε τα πάντα, τότε δεν έχει τίποτα άλλο να μάθετε — κι έτσι στερείτε από τον εαυτό σας την πλήρη εμπειρία που μπορεί να σας προσφέρει η ζωή. Το να παραδεχθείτε ότι κάνατε λάθος ή ότι οι πεποιθήσεις σας αλλάζουν είναι δώρο. Σημαίνει πως είστε ανοιχτοί στην εξέλιξη και στην εσωτερική ανάπτυξη. Αυτή την περίοδο είναι σημαντικό να μην κολλάτε πεισματικά σε μία ιδέα ή σκέψη, γιατί χρειάζεται να αφήσετε τον εαυτό σας να προκληθεί για να ανακαλύψετε τον δρόμο προς την αφθονία.

Αυτή η εβδομάδα είναι ιδανική για να επιστρέψετε στις σπουδές, να κλείσετε ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή να διαβάσετε ένα βιβλίο που συνήθως δεν θα διαλέγατε. Είναι ώρα να εξερευνήσετε τις δικές σας ιδέες αλλά και εκείνες των άλλων, ώστε να διευρύνετε το τι θεωρείτε εφικτό. Αν και η ενέργεια αυτής της περιόδου σχετίζεται έντονα με ταξίδια μακρινών αποστάσεων, μπορεί επίσης να συνδεθείτε με ανθρώπους από άλλες χώρες χωρίς να χρειαστεί να φτιάξετε βαλίτσα. Να είστε ανοιχτοί στο να ακούτε — όχι για να απαντήσετε, αλλά για να δώσετε χώρο σε νέες ιδέες. Αφήνοντας τον εαυτό σας να υποδεχτεί νέες πεποιθήσεις, ίσως αναγνωρίσετε μια ευκαιρία που παλιότερα είχατε αγνοήσει. Αυτή είναι η στιγμή σας για μεγαλύτερη επιτυχία, αναγνώριση και την ελευθερία να ζήσετε τη ζωή που πάντα ονειρευόσασταν.

 

 

