Παξοί: Βυθίστηκαν τα δύο σκάφη που τυλίχτηκαν στις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

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Βυθίστηκαν τα δύο σκάφη που τυλίχτηκαν στις φλόγες το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) στο λιμάνι του Γαΐου, στους Παξούς.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό, που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, όλοι οι επιβαίνοντες και στα δύο σκάφη απομακρύνθηκαν έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρώτο σκάφος επέβαιναν τέσσερα μέλη πληρώματος και 18 επιβάτες, Αμερικανοί υπήκοοι, ενώ στο δεύτερο τέσσερα μέλη πληρώματος και τέσσερις επιβάτες, εκ των οποίων δύο Αμερικανοί και δύο Βρετανοί.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν άμεσα δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο πυροσβεστικά σκάφη και ένα ρυμουλκό, τα οποία επιχείρησαν στην περιοχή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό των επιπτώσεών της.

Παράλληλα, στην περιοχή ποντίστηκε προληπτικά πλωτό περιβαλλοντικό φράγμα, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν θαλάσσια ρύπανση από τη βύθιση των σκαφών.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Ο καπετάνιος του καταμαράν απομάκρυνε έγκαιρα τους τουρίστες

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 σε ένα καταμαράν που βρισκόταν στη διαδικασία αναχώρησης από το λιμάνι. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, άρπαξε φωτιά η μηχανή του καταμαράν, με τον καπετάνιο να απομακρύνει έγκαιρα τους δύο Αμερικανούς και τους δύο Βρετανούς τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όπως μετέδιδε νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καπετάνιος κατέβαλε προσπάθειες να σβήσει τη φωτιά, αλλά δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να βουτήξει στη θάλασσα για να απομακρυνθεί.

Στο μεταξύ, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε ένα ξύλινο σκάφος, που ήταν αγκυροβολημένο ακριβώς δίπλα. Το εν λόγω σκάφος κάνει ημερήσιες κρουαζιέρες από την Κέρκυρα στους Παξούς και λίγο νωρίτερα είχε αποβιβάσει 18 τουρίστες.

Δείτε βίντεο από την φωτιά και την επιχείρηση κατάσβεσης: