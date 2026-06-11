Παξοί: Στις φλόγες τυλίχτηκαν δύο σκάφη στο λιμάνι – ΒΙΝΤΕΟ

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Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί αυτή την ώρα στο λιμάνι του Γάιου στους Παξούς, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα ημερόπλοιο και επεκτάθηκε σε δεύτερο ελλιμενισμένο σκάφος, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στο ημερόπλοιο που είχε ήδη αποβιβάσει τους επιβάτες του, καθώς είχε εκτελέσει το δρομολόγιο από την Πάργα προς τους Παξούς.

Ωστόσο, οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε ένα διπλανό σκάφος που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται στην κατάσβεση της φωτιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της σε περισσότερα γειτονικά σκάφη, ενώ στο σημείο σπεύδει και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Πηγές: corfutvnews.gr, kerkyrasimera.gr