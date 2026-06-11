Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι – «Καρφιά» κατά Στάρμερ

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις πυροδοτεί στη Βρετανία η ξαφνική παραίτηση του υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι.

Ο Χίλι υπέβαλε την παραίτησή του στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, προειδοποιώντας σε δραματικό τόνο ότι το κυβερνητικό Επενδυτικό Σχέδιο για την Άμυνα (DIP) «υπολείπεται κατά πολύ από αυτό που απαιτείται» σε μια περίοδο αυξανόμενων διεθνών απειλών.

Η παραίτηση Χίλι σημειώνεται τη στιγμή που το πολυσυζητημένο αμυντικό επενδυτικό σχέδιο της κυβέρνησης δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Χίλι δημοσιοποίησε την επιστολή παραίτησής του προς τον Στάρμερ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για μια επιστολή που «δεν περίμενε ποτέ ότι θα γράψει».

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 — John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026

«Ανίκανη η κυβέρνηση, απρόθυμο το υπουργείο Οικονομικών»

Στην επιστολή του, ο Τζον Χίλι ασκεί δριμεία κριτική στους χειρισμούς του Πρωθυπουργού και του οικονομικού επιτελείου, τονίζοντας: «Αυτή η εποχή για την άμυνα απαιτούσε περαιτέρω επενδύσεις μέσω του επενδυτικού σχεδίου για την άμυνα».

«Το εξαιρετικό και εκτεταμένο διακυβερνητικό έργο που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο —υπό την επίβλεψη τη δική σου, τη δική μου και του καγκελαρίου— επιβεβαίωσε την κλίμακα της πρόκλησης και τις αυξανόμενες απαιτήσεις στον τομέα της άμυνας», πρόσθεσε.

«Έκτοτε, εσύ στάθηκες ανίκανος και το υπουργείο Οικονομικών απρόθυμο να δεσμεύσετε τους πόρους που χρειάζεται το έθνος για να υπερασπιστεί τη χώρα σε αυτή την περίοδο των αυξανόμενων απειλών».

Το ΑΕΠ και η καθυστέρηση των κονδυλίων

Ο παραιτηθείς ΥΠΑΜ αποκαλύπτει ότι έλαβε γνώση για το πλήρες οικονομικό πακέτο μόλις την περασμένη Δευτέρα, καταγγέλλοντας ότι η χρηματοδότηση μετατίθεται για το μέλλον, ενώ οι ανάγκες είναι άμεσες.

«Η οικονομική διευθέτηση του DIP —την οποία έλαβα για πρώτη φορά πλήρως το απόγευμα της Δευτέρας αυτής της εβδομάδας— υπολείπεται κατά πολύ από αυτό που απαιτείται για την άμυνα και τη χώρα σε αυτή την επικίνδυνη συγκυρία», έγραψε ο Χίλι.

«Η πρόσθετη υποστήριξη μεταφέρεται προς το τέλος, τη στιγμή που η πίεση των επιχειρήσεων και η επιτακτική ανάγκη για επιτάχυνση της ετοιμότητας μάχης εντοπίζονται στα πρώτα δύο χρόνια, και μάλιστα αυξάνεται σε μόλις 2,68% του ΑΕΠ το 2030, όταν θα φτάσουμε στο 2,6% το επόμενο έτος με τις επενδύσεις που ήδη πραγματοποιούμε».

«Αναγκάζομαι να μειώσω την ετοιμότητα των δυνάμεών μας»

Κλείνοντας την επιστολή του, ο Χίλι υπενθυμίζει στον Κιρ Στάρμερ τις δικές του παλαιότερες δεσμεύσεις, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η τρέχουσα πολιτική για την ασφάλεια των στρατιωτών και της ίδιας της χώρας.

«Ξέρεις τι χρειάζεται η άμυνα. Παρουσίασες αυτό το επιχείρημα με ισχυρό τρόπο στην ομιλία σου στη Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου πίσω στον Φεβρουάριο».

«Χωρίς ένα DIP που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της στιγμής με αυτόν τον τρόπο, αναγκάζομαι να λάβω αποφάσεις που θα μείωναν την ετοιμότητα των δυνάμεών μας και θα αύξαναν τον κίνδυνο για το προσωπικό στις επιχειρήσεις, και θα μπορούσαν να καταστήσουν τη χώρα λιγότερο ασφαλή», πρόσθεσε.

«Αφού σου εξήγησα ότι δεν θα ήμουν σε θέση να αποδεχτώ μια διευθέτηση για το DIP που δεν δίνει στις δυνάμεις μας τους πόρους που χρειάζονται, μου απομένει πλέον καμία άλλη επιλογή από το να υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του υπουργού Άμυνας».