Σε δημοπρασία η πρώτη τσάντα από δέρμα που κατασκευάστηκε… από κύτταρα Τυραννόσαυρου Ρεξ – «Το σπάνιο είναι ακριβό»

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Η πρώτη τσάντα από δέρμα που κατασκευάστηκε από κύτταρα Τυραννόσαυρου Ρεξ βγαίνει σε δημοπρασία, σήμερα, στο Hôtel Drouot στο Παρίσι από τον οίκο Giquello, ο οποίος εκτιμά ότι η αξία του «μοναδικού κομματιού» κυμαίνεται από 300.000 έως 500.000 ευρώ.

Τα αποκαλυπτήρια της τσάντας, η οποία δημιουργήθηκε από τα υπολείμματα κολλαγόνου που ανακαλύφθηκαν στο μηριαίο οστό ενός T-Rex στη Μοντάνα, στις ΗΠΑ, πριν από 25 χρόνια, έγιναν την άνοιξη στο Άμστερνταμ.

«Τα τελευταία χρόνια, κατορθώσαμε να έχουμε τεχνικές, βιοτεχνολογίες με τις οποίες μπορούμε να δώσουμε εντολή σε μια καλλιέργεια κυττάρων να κατασκευάσει, εντός εισαγωγικών, στο εργαστήριο, πραγματικό δέρμα T-Rex», είχε εξηγήσει πρόσφατα στο AFP ο Ιάκοπο Μπριάνο, παλαιοντολόγος,λ ο οποίος συμμετέχει στην πώληση.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο οίκος δημοπρασιών Drouot, όπου θα τεθεί σε δημοπρασία η τσάντα σήμερα στις 18:00, αναφερόταν σε «ένα προϊόν πρωτοφανές στην ιστορία των ειδών πολυτελείας» και σε ένα «επιστημονικό επίτευγμα» που επιτρέπει τη δημιουργία δέρματος «χωρίς καμία προσφυγή σε εκτροφή ζώων».

A handbag made with collagen derived from Tyrannosaurus rex fossils is on sale in Paris, with an estimated price of $350K-$560K pic.twitter.com/qF5C4j7aFZ — Reuters (@Reuters) June 9, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το δέρμα από κύτταρα ανοίγει έναν νέο δρόμο: αυτόν μιας αποκλειστικότητας που δεν βασίζεται πλέον στην αφαίρεση του δέρματος από ζώα ούτε στην εντατική εκτροφή ζώων».

Όπως ανέφερε ο Ιάκοπο Μπριάνο, το υλικό αυτό διαφέρει από το βίγκαν δέρμα, που δημιουργείται από πλαστικό. «Εδώ ξεκινάμε από μια κυτταρική καλλιέργεια, έτσι πρόκειται 100% για δέρμα. Και ταυτοχρόνως, αυτό προέρχεται από ένα ζώο που εξαφανίστηκε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια!», σημειώνει.

«Το σπάνιο είναι ακριβό»

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει προηγούμενο δημοπρασίας ανάλογου αντικειμένου, ο Αλεξάντρ Ζικελό, ιδιοκτήτης του οίκου που διοργανώνει τη δημοπρασία, εξηγεί ότι χρειάστηκε «να επινοήσει μια τιμή», η οποία θα πρέπει να αντανακλά ταυτοχρόνως το ύψος των απαραίτητων επενδύσεων για τη δημιουργία της τσάντας αυτής και τη σπανιότητά της.

«Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, είναι εντούτοις πολλά χρήματα. Συνάμα πρόκειται για ένα μοναδικό πράγμα στον κόσμο. Επομένως, καθώς το σπάνιο είναι ακριβό, ιδού το αποτέλεσμα», είχε δηλώσει στο AFP.