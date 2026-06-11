Επστάιν: Η μυστική συνάντηση στον Λευκό Οίκο για τη διαχείριση της κρίσης – Το «σχέδιο Μαξγουέλ» και οι φόβοι για την οργή των MAGA

Μια άκρως απόρρητη και δραματική σύσκεψη εκτυλίχθηκε στον Λευκό Οίκο, καθώς ο στενός κύκλος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναζητούσε εσπευσμένα μια στρατηγική για να αναχαιτίσει την οργή των ίδιων των υποστηρικτών του κινήματος MAGA, με φόντο τις επικείμενες αποκαλύψεις για τα αρχεία του διαβόητου Τζέφρι Επστάιν.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Situation Room (Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων) υπό την απουσία του Αμερικανού Προέδρου, συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης: ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ, η τότε επικεφαλής του υπουργείου Δικαιοσύνης (DoJ), Παμ Μπόντι, καθώς και ο τότε αναπληρωτής της, Τοντ Μπλανς.

Η πίεση του Βανς και το «σχέδιο Μαξγουέλ»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, ο Τζέι Ντι Βανς τάχθηκε σθεναρά υπέρ της άμεσης και οικειοθελούς δημοσιοποίησης όλων των εγγράφων της υπόθεσης Επστάιν.

Ο ίδιος προειδοποίησε πως, αν η κυβέρνηση δεν αναλάμβανε δράση, το Κογκρέσο θα την ανάγκαζε σύντομα να το πράξει, προκαλώντας μια ελεγχόμενη αλλά καταστροφική ροή αποκαλύψεων που θα έπλητταν τον Τραμπ και την κυβέρνηση.

Ο Βανς εξέφρασε έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι ακόμη και οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του Αμερικανού Προέδρου ήταν εξοργισμένοι με το επίσημο σημείωμα του Λευκού Οίκου, το οποίο ισχυριζόταν ότι ο Επστάιν δεν είχε πελάτες και ότι δεν υπήρχαν «αξιόπιστα στοιχεία» πως ο εκλιπών καταδικασμάνος για σεξουαλικά εγκήματα χρηματιστής εκβίαζε οποιονδήποτε.

«Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα», φέρεται να δήλωσε ο Βανς απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους.

Στην προσπάθειά του να βρει μια επικοινωνιακή διέξοδο, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε μια ασυνήθιστη στρατηγική στα μέσα ενημέρωσης: να παραχωρήσει η Γκισλέιν Μαξγουέλ —η στενότερη συνεργάτιδα του Επστάιν, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για trafficking ανηλίκων— συνέντευξη στον πρώην παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον.

Ο Βανς υποστήριξε ότι η μαρτυρία της Μαξγουέλ θα μπορούσε να απαλλάξει πλήρως τον Τραμπ από κάθε κατηγορία.

Επιπλέον, έριξε στο τραπέζι την ιδέα να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με το σκάνδαλο.

Σκεπτικισμός, προειδοποιήσεις και «θεωρίες συνωμοσίας»

Οι προτάσεις του Βανς αντιμετωπίστηκαν με έντονο σκεπτικισμό από τα υπόλοιπα στελέχη, τα οποία εξέφρασαν επιφυλάξεις για την τάση του Αντιπροέδρου να υιοθετεί «θεωρίες συνωμοσίας».

Μάλιστα, η Σούζι Γουάιλς σχολίασε μετέπειτα πως ο Βανς υπήρξε «συνωμοσιολόγος εδώ και μια δεκαετία».

Ο Τζέιμς Μπλερ, τότε αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, παρενέβη με αιχμηρό τρόπο: «Με όλο τον σεβασμό, η επικοινωνιακή στρατηγική αυτής της ομάδας μάς έφερε ως εδώ. Δεν ξέρω αν είναι αυτή που θα μας βγάλει. Και αν πρόκειται να βγείτε μπροστά στον Τύπο, έχετε πολλή δουλειά να κάνετε».

Ο Μπλερ άρχισε μάλιστα να παραθέτει υποθετικές, σκληρές ερωτήσεις δημοσιογράφων για να αποδείξει πόσο δύσκολο θα ήταν να απαντηθούν.

Η τακτική του Μπλανς και η εμπλοκή των δικαστηρίων

Ο Τοντ Μπλανς, ο οποίος σήμερα εκτελεί χρέη υπουργού Δικαιοσύνης, πρότεινε μια διαφορετική, πιο ελεγχόμενη τακτική: να ζητήσει η κυβέρνηση από τα δικαστήρια της Φλόριντα τον αποχαρακτηρισμό και το άνοιγμα των καταθέσεων για την υπόθεση Επσταιν.

Καθώς το νομικό υπόβαθρο για κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά απαιτητικό, ο Μπλανς προέβλεψε ότι τα δικαστήρια πιθανότατα θα απέρριπταν το αίτημα.

Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση θα μπορούσε να μετακυλήσει την ευθύνη για τη μη δημοσιοποίηση των εγγράφων στη δικαστική εξουσία. Πράγματι, ο Μπλανς κατέθεσε το σχετικό αίτημα το καλοκαίρι και, όπως αναμενόταν, αυτό αρχικά απορρίφθηκε.

Ωστόσο, μήνες αργότερα, αφού το Κογκρέσο ψήφισε τον Νοέμβριο του 2025 τον «Νόμο για τη Διαφάνεια των Αρχείων Επστάιν» (Epstein Transparency Act) -τον οποίο και υπέγραψε ο Τραμπ- το δικαστήριο προχώρησε στον αποχαρακτηρισμό των πρακτικών του ομοσπονδιακού συμβουλίου ενόρκων, με ορισμένες περικοπές.

Ο Μπλανς είχε επίσης προτείνει να καταθέσει η ίδια η Μαξγουέλ στους δικηγόρους του DoJ, προτείνοντας μάλιστα να αναλάβει ο ίδιος τη συνέντευξή της, κάτι που τελικά έπραξε αργότερα.

Στη συνομιλία τους, η Μαξγουέλ δήλωσε στον Μπλανς ότι ποτέ δεν υπήρξε μάρτυρας οποιασδήποτε παράνομης συμπεριφοράς από την πλευρά του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «τζέντλεμαν από κάθε άποψη».

Το σενάριο της απονομής χάριτος και το παρασκήνιο με τη WSJ

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο δικηγόρος του Τραμπ, Ντέιβιντ Γουόρινγκτον, πρότεινε ακόμη και την απονομή χάριτος στη Μαξγουέλ.

Η ιδέα αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, ο Τσουνγκ υπογράμμισε ότι «η απονομή χάριτος στη Μαξγουέλ, μια γυναίκα που διακινούσε νεαρά κορίτσια, θα δημιουργούσε ένα τεράστιο πρόβλημα δημόσιων σχέσεων», καθώς τα θύματα του Επστάιν θα έβγαιναν στα τηλεοπτικά δίκτυα καταγγέλλοντας την κυβέρνηση.

Ο Τζέιμς Μπλερ έκοψε κάθε συζήτηση επί του θέματος, δηλώνοντας: «Δεν μπορούμε να προσφέρουμε τίποτα στην Γκισλέιν Μαξγουέλ. Πρώτον, δεν ξέρω γιατί να το κάνουμε. Και δεύτερον, αν της δώσουμε οποιουδήποτε είδους ελάφρυνση και μετά εκείνη γυρίσει και πει καλά λόγια για εμάς, ή αν πει καλά λόγια για εμάς και μετά της δώσουμε ελάφρυνση, αυτό θα υπονομεύσει πλήρως το νόημα του να λέει καλά πράγματα».

«Αυτό θα τροφοδοτήσει τη θεωρία συνωμοσίας, τελεία και παύλα. Αν δεν έχει να πει τίποτα που να μας βλάπτει, δεν χρειάζεται να της προσφέρουμε απολύτως τίποτα».

Την ίδια ακριβώς περίοδο, η εφημερίδα Wall Street Journal ετοίμαζε ένα εκρηκτικό δημοσίευμα σχετικά με μια επιστολή γενεθλίων που φέρεται να είχε στείλει ο Τραμπ στον Επστάιν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχείρησε να μπλοκάρει το θέμα πριν από τη δημοσίευσή του, τηλεφωνώντας σε κορυφαία στελέχη της εφημερίδας και στον ιδιοκτήτη της, Ρούπερτ Μέρντοχ.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Έμα Τάκερ, στέλεχος της WSJ, ο Τραμπ φέρεται να της είπε ότι πρέπει να «μισεί την Αμερική».

Η απόφαση Τραμπ και η επίσημη θέση του Λευκού Οίκου

Ενώ βρίσκονταν στο Situation Room, τα κυβερνητικά στελέχη διάβασαν διαγώνια το προσχέδιο του δημοσιεύματος της WSJ.

Αμέσως μετά, ο Τραμπ ενέκρινε το σχέδιο για τη δικαστική διεκδίκηση του αποχαρακτηρισμού των εγγράφων, όπως είχε εισηγηθεί ο Μπλανς, και προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με βάση τη γελοία δημοσιότητα που έχει δοθεί στον Τζέφρι Επστάιν, ζήτησα από την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να παρουσιάσει οποιαδήποτε και όλες τις σχετικές καταθέσεις του Συμβουλίου Ενόρκων, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Δικαστηρίου. Αυτή η απάτη, που διαιωνίζεται από τους Δημοκρατικούς, πρέπει να τελειώσει, τώρα αμέσως!», έγραψε στο Truth Social.

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Σε επίσημη δήλωσή της προς την Daily Mail, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, σημείωσε ότι ο Τραμπ έχει «απαλλαγεί πλήρως από κάθε τι που σχετίζεται με τον Επστάιν».

«Και με τη δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων εγγράφων, τη συνεργασία με το αίτημα για κλήτευση της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, την υπογραφή του Νόμου για τη Διαφάνεια των Αρχείων Επστάιν και το κάλεσμα για περισσότερες έρευνες γύρω από τους Δημοκρατικούς φίλους του Επστάιν, ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για τα θύματα του Επστάιν από οποιονδήποτε άλλον πριν από αυτόν», κατέληξε η Τζάκσον.