ΗΠΑ: Το Κογκρέσο δημοσιοποίησε τη φερόμενη επιστολή Τραμπ προς τον Έπσταϊν – Θύελλα αντιδράσεων από τον Λευκό Οίκο και το κίνημα MAGA

Το Κογκρέσο έφερε στο φως νέο υλικό που αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν και τις σχέσεις του με επιχειρηματίες και ισχυρούς παράγοντες της πολιτικής, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής έδωσαν στη δημοσιότητα ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια επιστολή που αποδίδεται στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά ότι την υπέγραψε ή ότι σχεδίασε το σκίτσο που τη συνοδεύει.

Η επιστολή ήταν μέρος ενός άλμπουμ για τα 50ά γενέθλια του Έπσταϊν το 2003, ο οποίος υπήρξε φίλος του Τραμπ στο παρελθόν. Το άλμπουμ περιλαμβάνει ονόματα γνωστών προσωπικοτήτων, όπως ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς, στη σελίδα με τους «φίλους», καθώς και άλλες επιστολές με σεξουαλικά υπονοούμενα.

Η φερόμενη επιστολή του Αμερικανού προέδρου

Το κείμενο που αποδίδεται στον Τραμπ αναφέρει: «Ένας φίλος είναι ένα υπέροχο πράγμα. Χαρούμενα γενέθλια — και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό».

«Δεν είναι η υπογραφή του Τραμπ»

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι έγραψε την επιστολή ή ότι έκανε το σχέδιο μιας καμπυλωτής γυναίκας γύρω από το κείμενο, ενώ έχει καταθέσει αγωγή ύψους 10 δισ. δολαρίων κατά της Wall Street Journal για προηγούμενα δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα. Ο ίδιος ο Τραμπ χαρακτήρισε το δημοσίευμα της WSJ «ψευδές, κακόβουλο και συκοφαντικό».

«Αυτά δεν είναι τα λόγια μου, δεν είναι ο τρόπος που μιλάω. Επίσης, δεν σχεδιάζω εικόνες», δήλωσε.

Η επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής είναι ακριβώς όπως την είχε περιγράψει το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Επιπλέον, αναλύσεις της WSJ και των New York Times έδειξαν ότι η φερόμενη υπογραφή του Τραμπ στο βιβλίο γενεθλίων -όπου αναγράφεται μόνο το μικρό του όνομα, αντί για το πλήρες που χρησιμοποιεί σε επίσημα έγγραφα- ταίριαζε με το ύφος αρκετών χειρόγραφων επιστολών που είχε συντάξει τη δεκαετία του 1990 και του 2000.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που τον Ιούλιο είχε ρωτήσει δημοσίως πού βρισκόταν η επιστολή γενεθλίων, έγραψε στο X: «Οι Δημοκρατικοί δεν νοιάζονται για τον Έπσταϊν. Δεν νοιάζονται καν για τα θύματά του».

Και συμπλήρωσε: «Γι’ αυτό ήταν σιωπηλοί για χρόνια. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να σκαρφιστούν ένα ακόμη ψεύτικο σκάνδαλο, όπως το Russiagate, για να σπιλώσουν τον πρόεδρο Τραμπ με ψέματα».

The Democrats don't care about Epstein. They don't even care about his victims. That's why they were silent about it for years. The only thing they care about is concocting another fake scandal like Russiagate to smear President Trump with lies. No one is falling for this BS. — JD Vance



«Όπως έχω πει από την αρχή, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν σχεδίασε αυτή την εικόνα και δεν την υπέγραψε», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ σε ανακοίνωση στο X.

The latest piece published by the Wall Street Journal PROVES this entire "Birthday Card" story is false. As I have said all along, it's very clear President Trump did not draw this picture, and he did not sign it. President Trump's legal team will continue to aggressively… — Karoline Leavitt



«Η νομική ομάδα του προέδρου Τραμπ θα συνεχίσει να ακολουθεί επιθετικά τη δικαστική οδό».

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Μπουντόουιτς, ανάρτησε φωτογραφίες με την υπογραφή του Τραμπ κατά καιρούς, γράφοντας: «Δεν είναι η υπογραφή του».

Καθώς οι Ρεπουμπλικανοί αποχωρούσαν από το Καπιτώλιο το βράδυ της Δευτέρας, απέφυγαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για το θέμα. «Δεν είναι η υπογραφή του. Έχω δει τον Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει ένα εκατομμύριο πράγματα», είπε ο βουλευτής της Φλόριντα, Μπάιρον Ντόναλντς.

Ο βουλευτής Τόμας Μάσι, που ηγείται μιας διακομματικής πρωτοβουλίας για να αναγκαστεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα τα αρχεία του Έπσταϊν, υποβάθμισε τη σημασία της επιστολής: «Δεν αποδεικνύει τίποτα. Το να έχεις μια κάρτα γενεθλίων από τον Τραμπ δεν βοηθά τους επιζώντες και τα θύματα».

Αντιδρούν οι MAGA

Η δημοσιοποίηση της φερόμενης επιστολής Τραμπ προς τον Έπσταϊν από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, βρήκε τους υπέρμαχους του κινήματος MAGA να την απορρίπτουν σχεδόν ομόφωνα, υποστηρίζοντας ότι η υπογραφή είναι πλαστή.

Το καλοκαίρι, πολλοί από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του Τραμπ είχαν μπερδευτεί με την επιμονή του Ρεπουμπλικανού προέδρου να αφήσει την υπόθεση πίσω, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι τους εξαπατούσε την ώρα που εκείνοι ζητούσαν διαφάνεια.

Ωστόσο, το κίνημα MAGA συσπειρώθηκε αμέσως γύρω από τον Τραμπ όταν η Wall Street Journal αποκάλυψε τον Ιούλιο την ύπαρξη της επιστολής γενεθλίων, και έκτοτε δεν έκανε πίσω.

«Το παρακάτω από τη WSJ μοιάζει με την πραγματική υπογραφή του Προέδρου; Δεν το νομίζω καθόλου. Ψεύτικο», έγραψε στο X ο ακτιβιστής του MAGA, Τσάρλι Κερκ.

Does the below from the WSJ look like this actual signature from the President? I don't think so at all. Fake. — Charlie Kirk



«Αυτό είναι πραγματικά το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν; Ο Τραμπ έχει την πιο διάσημη υπογραφή στον κόσμο. Ώρα να τους σύρει στα δικαστήρια μέχρι αφανισμού», πρόσθεσε ο podcaster Μπένι Τζόνσον.

The Wall Street Journal just released the "letter" they claim President Trump sent to Epstein… Is this really the best they could do? Trump has the most famous signature in the world. Time to sue them into the oblivion. — Benny Johnson

Η σχέση Τραμπ-Έπσταϊν

Η δημοσιοποίηση του σκίτσου και της επιστολής έρχεται σε μια περίοδο που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δέχεται εδώ και μήνες αυξανόμενη πίεση να επιβάλει περισσότερη διαφάνεια στην υπόθεση του Έπσταϊν και της πρώην συντρόφου του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο Έπσταϊν είχε κατηγορηθεί ότι πλήρωνε ανήλικα κορίτσια με μετρητά για μασάζ και στη συνέχεια τα κακοποιούσε σεξουαλικά, ενώ η Μάξγουελ καταδικάστηκε για τη στρατολόγηση εφήβων ώστε να κακοποιηθούν από εκείνον.

Η υπόθεση αναζωπυρώνει και τη συζήτηση για την παλαιότερη σχέση φιλίας του Τραμπ με τον Έπσταϊν, που, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, έληξε πριν από περίπου 20 χρόνια έπειτα από καβγά.

Πρόσφατα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι έκοψε κάθε επαφή με τον Έπσταϊν επειδή εκείνος «έκλεβε» νεαρές γυναίκες -μεταξύ των οποίων και η Βιρτζίνια Τζιούφρε, από τις πλέον γνωστές καταγγέλλουσες εμπορίας ανθρώπων εναντίον του Έπσταϊν- οι οποίες εργάζονταν στο σπα του θέρετρου Μαρ-α-Λάγκο.

Η δημοσιοποίηση της επιστολής και άλλων εγγράφων συμπίπτει με τη διακομματική πίεση στο Κογκρέσο για πλήρη πρόσβαση στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», τα οποία επί χρόνια αποτελούν αντικείμενο εικασιών και θεωριών συνωμοσίας.

Ακόμη και Ρεπουμπλικανοί, μεταξύ αυτών και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς πριν αναλάβει καθήκοντα, είχαν ζητήσει την αποκάλυψη όλων των σχετικών εγγράφων.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αρχίσει από τον Αύγουστο να παραδίδει στην Επιτροπή Εποπτείας αρχεία από την έρευνα για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπσταϊν, ενώ τον περασμένο μήνα η επιτροπή είχε προχωρήσει σε κλήτευση προς την περιουσία του χρηματιστή για την παράδοση όλων των σχετικών εγγράφων.

Με πληροφορίες από: Associated Press, Axios