Ο μεγάλος γρίφος της Λιβύης για την Ελλάδα και το πολυεπίπεδο παιχνίδι της Τουρκίας

Η επιχείρηση προσέγγισης της Λιβύης με παράλληλες κινήσεις προς Τρίπολη και Βεγγάζη από Αθήνα βρίσκεται σε τροχιά, με τις συναντήσεις εκπροσώπων και των δύο πλευρών να πληθαίνουν. Στον αντίποδα, η Τουρκία φαίνεται ότι παίζει ένα πολυεπίπεδο παιχνίδι, όχι μόνο με την προσέγγιση του άλλοτε κηρυγμένου εχθρού Στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, αλλά και με την Αίγυπτο, στην οποία βρέθηκε ο εξ απορρήτων και Αρχηγός των Μυστικών Υπηρεσιών (ΜΙΤ) της Τουρκίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Ελλάδα επιταχύνει το βήμα της πολυεπίπεδης προσέγγισης με τη Λιβύη, με απώτερο στόχο την άμβλυνση των διαφορών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Τρίπολης Ταχέρ Αλ Μπαούρ πρόκειται να συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα, με την συνάντηση των τεχνικών κλιμακίων για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας σε δεύτερο χρόνο να αποτελεί το κυρίως ζητούμενο.

Ο γιος του Στρατάρχη Χάφταρ και Γενικός Διευθυντής του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελγκασέμ Χάφταρ, βρέθηκε χθες στην Αθήνα, όπου είχε διαδοχικές πολύωρες συζητήσεις στο υπουργείο Eξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Χάρη Θεοχάρη, με τον οποίο συζήτησε το θέμα της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής για επενδύσεις στη Λιβύη.

Η συνάντηση αποτέλεσε το προοίμιο των τεχνικών συζητήσεων της επόμενης εβδομάδας στην Αθήνα. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε μεταξύ άλλων την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση για το ζήτημα του άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου κι έδωσε έμφαση στον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΟΗΕ, ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατακόρυφη μείωση των ροών από το Τομπρούκ προς την Κρήτη, μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε ότι θα συνεχιστεί η εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής στην Ελλάδα, με αντικείμενο τη ναυτική αποτροπή και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών» ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού.

Η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη για την έναρξη των συζητήσεων για την οριοθέτηση του διαλόγου ώστε σε δεύτερη φάση να προχωρήσει στις συζητήσεις του σκληρού πυρήνα, αυτού της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Γι’ αυτό το λόγο, όπως ήδη έχει κάνει γνωστό το υπουργείο Εξωτερικών, έχει οριστεί επικεφαλής η υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου με το αρμόδιο τεχνικό κλιμάκιο. Από τη μεριά της, όμως, η Τρίπολη δεν το έχει κάνει ακόμα, δίνοντας την αίσθηση ότι κωλυσιεργεί.

Η Τουρκία

Υπό αυτό το πρίσμα ο Στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στην Άγκυρα, όπου θα τον υποδεχθεί ο Ρ. Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο της ατζέντας θα είναι η εμβάθυνση της συνεργασίας σε στρατιωτικό, διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο καθώς και η επικύρωση από το κοινοβούλιο της Λιβύης που ελέγχει ο Χάφταρ, του ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ένα αναλυτικό ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Al-Araby Al-Jadeed του Κατάρ έδωσε έμφαση σε μια συνάντηση μεταξύ του επικεφαλής των Γενικών Πληροφοριών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάντ, και του Τούρκου ομολόγου του, Ιμπραήμ Καλίν, όπου τα δύο μέρη συζήτησαν τις εξελίξεις στη Λιβύη, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κάιρο και η Άγκυρα αποτελούν έναν άξονα επιρροής στις οδούς προς τη διευθέτηση ή την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η έκθεση, την οποία παρακολουθεί η εφημερίδα Al-Marsad, εξηγεί ότι οι αναλυτές συνέδεσαν τη συνάντηση στο Κάιρο με τις πρόσφατες τουρκικές κινήσεις στη Λιβύη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνάντηση αντανακλά την συνειδητοποίηση της Άγκυρας και του Καΐρου για τη σημασία του συντονισμού των θέσεών τους σε περισσότερα από ένα περιφερειακά πεδία και μια προσπάθεια να σφυρηλατήσουν μια νέα ευθυγράμμιση, ειδικά επειδή η Λιβύη είναι ένα από τα πιο σημαντικά ευαίσθητα θέματα που μοιράζονται μεταξύ τους.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι αυτή η πιθανή ρύθμιση αποτελεί μέρος των προσπαθειών εξισορρόπησης της εξωτερικής επιρροής στη Λιβύη εν μέσω μιας πολύπλευρης περιφερειακής και διεθνούς σύγκρουσης.

Οι παρατηρητές επεσήμαναν ότι η εδραίωση της σύγκλισης των θέσεων της Αιγύπτου και της Τουρκίας θα μείωνε το περιθώριο επιρροής ορισμένων άλλων περιφερειακών δυνάμεων στη Λιβύη και θα ανακάτευε τα χαρτιά στη λιβυκή σκηνή, ειδικά σε μια εποχή που οι διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενοποίηση των διχασμένων θεσμών παραπαίουν.