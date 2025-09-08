Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του Χαφτάρ στο Μέγαρο Μαξίμου – Συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας – Λιβύης

O Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελγκασέμ Χαφτάρ.

Ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ, γιος του ισχυρού άνδρα που ελέγχει την Ανατολική Λιβύη, βρίσκεται στην Αθήνα για επαφές με την πολιτική ηγεσία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.