Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του Χαφτάρ στο Μέγαρο Μαξίμου – Συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας – Λιβύης

Enikos Newsroom

πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του Χαφτάρ στο Μέγαρο Μαξίμου – Συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας – Λιβύης

O Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελγκασέμ Χαφτάρ.

Ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ, γιος του ισχυρού άνδρα που ελέγχει την Ανατολική Λιβύη, βρίσκεται στην Αθήνα για επαφές με την πολιτική ηγεσία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ολοκληρωμένη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών με νέα ψηφιακά εργαλεία

Ωχρά κηλίδα: Ο FDA εγκρίνει πρωτοποριακή θεραπεία με χρήση εμφυτεύματος

Συνταξιούχοι: Τι ισχύει για την προσωπική διαφορά και την αύξηση στις συντάξεις το 2026 -Οι διευκρινίσεις και το παράδειγμα...

Αττική: «Χειρόφρενο» τραβούν αύριο και την Τετάρτη τα ταξί – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Τι σημαίνει η φράση «για το θεαθήναι» και από πού προέρχεται

Επαναστατικό υλικό από νανοσωλήνες άνθρακα σπάει ρεκόρ θερμομόνωσης
περισσότερα
08:06 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Τα 5 «αγκάθια» στην ατζέντα της Νέας Υόρκης – Πώς διαμορφώνονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Κορυφαία πρόκληση των Τούρκων η απαίτηση να ελέγχουν όλους τους διαδρόμους στη νοτιοανατολική ...
07:13 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Μπορούν τα drones να αντικαταστήσουν φρεγάτες και αντιτορπιλικά; – Τι υποστηρίζουν ειδικοί

Μπορούν τα drones να υποκαταστήσουν τον ρόλο αλλά και την αποτελεσματικότητα των πανάκριβων αν...
06:31 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Πηγές υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Προαιρετική η ευρωπαϊκή οδηγία για το ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένο ΦΠΑ»

Σχετικά με την ερώτηση δημοσιογράφου στη συνέντευξη Tύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τη μη ε...
01:00 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Κώστας Ζαχαριάδης: Ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε και λέει ψέματα για την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/542, η οποία αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ

Στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ και στην ερώτηση που δέχθηκε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε μ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος