Φορολογία εισοδήματος: Οι νέοι συντελεστές για μισθωτούς, συνταξιούχους, νέους και οικογένειες με παιδιά – Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Στην εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ προχώρησε σήμερα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Κατά την εξειδίκευση παρουσιάστηκε αναλυτικά το πώς αναμορφώνεται η φορολογική κλίμακα του εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και για οικογένεια με παιδιά και νέους.
Στις γενικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:
Η μείωση κατά 2% των συντελεστών της κλίμακας από τα 10.000 μέχρι και τα 40.000 ευρώ:
- Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%
- Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%
- Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%
Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.
Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:
Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:
-
- 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
- 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
- 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.
Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:
-
- 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
- 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
- 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
- 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
- 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.
Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:
Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.
Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026 και (α) οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από την μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους καθώς ο φόρος παρακρατείται, (β) οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.
Πίνακας 1: Νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος
|Εισόδημα
|Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους άνω των 30 ετών
|
|
|Συντελεστές 2025
|Συντελεστές 2026
|Από
|Έως
|0 Τέκνα
|1 Τέκνο
|2 Τέκνα
| 3 Τέκνα
|4 Τέκνα
|0
|10.000
|9%
|9%
|9%
|9%
|9%
|0%
|10.000,01
|20.000,00
|22%
|20%
|18%
|16%
|9%
|0%
|20.000,01
|30.000,00
|28%
|26%
|24%
|22%
|20%
|18%
|30.000,01
|40.000,00
|36%
|34%
|34%
|34%
|34%
|34%
|40.000,01
|60.000,00
|44%
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|>60.0000
|
|44%
|44%
|44%
|44%
|44%
|44%
|
|
|
|
|
|
|
|
|Εισόδημα
|Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους 26 έως 30 ετών
|
|
|Συντελεστές 2025
|Συντελεστές 2026
|Από
|Έως
|0 Τέκνα
|1 Τέκνο
|2 Τέκνα
| 3 Τέκνα
|4 Τέκνα
|0
|10.000
|9%
|9%
|9%
|9%
|9%
|0%
|10.000,01
|20.000,00
|22%
|9%
|9%
|9%
|9%
|0%
|20.000,01
|30.000,00
|28%
|26%
|24%
|22%
|20%
|18%
|30.000,01
|40.000,00
|36%
|34%
|34%
|34%
|34%
|34%
|40.000,01
|60.000,00
|44%
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|>60.0000
|
|44%
|44%
|44%
|44%
|44%
|44%
|
|
|
|
|
|
|
|
|Εισόδημα
|Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους έως 25 ετών
|
|
|Συντελεστές 2025
|Συντελεστές 2026
|Από
|Έως
|0 Τέκνα
|1 Τέκνο
|2 Τέκνα
| 3 Τέκνα
|4 Τέκνα
|0
|10.000
|9%
|0%
|0%
|0%
|0%
|0%
|10.000,01
|20.000,00
|22%
|0%
|0%
|0%
|0%
|0%
|20.000,01
|30.000,00
|28%
|26%
|24%
|22%
|20%
|18%
|30.000,01
|40.000,00
|36%
|34%
|34%
|34%
|34%
|34%
|40.000,01
|60.000,00
|44%
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|>60.0000
|
|44%
|44%
|44%
|44%
|44%
|44%
Πίνακας 2: Αριθμός φορολογούμενων με εισοδήματα μισθών, συντάξεων και ατομικών επιχειρήσεων ανά αριθμό τέκνων και κλίμακα εισοδήματος
|Εισόδημα
|Πλήθη φορολογούμενων από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση (φορολογικές δηλώσεις 2024)
|Από
|Έως
|Σύνολο
|0 Τέκνα
|1 Τέκνο
|2 Τέκνα
| 3 Τέκνα
|> = 4 Τέκνα
|0,00
|5.000,00
|1.033.746
|808.140
|107.569
|93.206
|20.388
|4.443
|5.000,01
|10.000,00
|1.927.540
|1.587.973
|172.415
|137.589
|25.194
|4.369
|10.000,01
|15.000,00
|1.749.181
|1.240.405
|242.927
|220.265
|39.368
|6.216
|15.000,01
|20.000,00
|1.071.745
|747.641
|146.281
|144.441
|28.078
|5.304
|20.000,01
|25.000,00
|412.360
|264.755
|65.430
|67.712
|12.407
|2.056
|25.000,01
|30.000,00
|181.087
|113.411
|29.720
|31.779
|5.402
|775
|30.000,01
|35.000,00
|94.957
|55.280
|17.601
|18.648
|2.954
|474
|35.000,01
|40.000,00
|58.857
|32.090
|11.761
|12.868
|1.860
|278
|40.000,01
|45.000,00
|39.076
|19.829
|8.252
|9.348
|1.437
|210
|45.000,01
|50.000,00
|29.570
|14.649
|6.384
|7.200
|1.175
|162
|50.000,01
|60.000,00
|30.697
|14.309
|6.904
|8.118
|1.210
|156
|60.000,01
|70.000,00
|17.050
|7.741
|3.947
|4.522
|746
|94
|70.000,01
|80.000,00
|9.787
|4.248
|2.244
|2.810
|425
|60
|80.000,01
|90.000,00
|6.034
|2.662
|1.339
|1.707
|290
|36
|90.000,01
|100.000,00
|3.876
|1.682
|889
|1.099
|186
|20
|>100000
|
|12.858
|5.826
|2.730
|3.574
|639
|89
|Σύνολο
|6.678.421
|4.920.641
|826.393
|764.886
|141.759
|24.742
|Εισόδημα
|Πλήθη νέων φορολογούμενων έως 30 ετών από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση (φορολογικές δηλώσεις 2024)
|Από
|Έως
|Σύνολο
|0 Τέκνα
|1 Τέκνο
|2 Τέκνα
|> = 3 Τέκνα
|0,00
|5.000,00
|343.251
|332.859
|7.468
|2.262
|662
|5.000,01
|10.000,00
|287.589
|277.630
|7.607
|1.970
|382
|10.000,01
|15.000,00
|154.027
|147.694
|4.774
|1.321
|238
|15.000,01
|20.000,00
|37.460
|35.968
|1.130
|308
|54
|20.000,01
|25.000,00
|12.476
|12.087
|309
|70
|10
|25.000,01
|30.000,00
|6.651
|6.492
|125
|29
|5
|30.000,01
|35.000,00
|2.254
|2.191
|45
|17
|1
|35.000,01
|40.000,00
|1.095
|1.061
|20
|9
|5
|40.000,01
|45.000,00
|595
|576
|11
|7
|1
|45.000,01
|50.000,00
|368
|347
|14
|4
|3
|50.000,01
|60.000,00
|325
|309
|11
|5
|0
|60.000,01
|70.000,00
|145
|138
|3
|4
|0
|70.000,01
|80.000,00
|70
|68
|2
|0
|0
|80.000,01
|90.000,00
|40
|36
|3
|1
|0
|90.000,01
|100.000,00
|23
|21
|2
|0
|0
|>100000
|
|106
|98
|5
|3
|0
|Σύνολο
|846.475
|817.575
|21.529
|6.010
|1.361
Πίνακας 3α: Αναλυτικός πίνακας μείωσης φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος (άνω των 30 ετών)
|Εισόδημα
|Συντελεστές
|
|Μείωση φόρου
|Από
|Έως
|0 Τέκνα
|1 Τέκνο
|2 Τέκνα
|3 Τέκνα
|4 Τέκνα
|
|0 Τέκνα
|1 Τέκνο
|2 Τέκνα
|3 Τέκνα
|4 Τέκνα
|10.000
|11.000
|20%
|18%
|16%
|9%
|0%
|
|-20
|-40
|0
|0
|0
|11.000
|12.000
|20%
|18%
|16%
|9%
|0%
|
|-40
|-80
|-120
|0
|0
|12.000
|13.000
|20%
|18%
|16%
|9%
|0%
|
|-60
|-120
|-180
|-240
|0
|13.000
|14.000
|20%
|18%
|16%
|9%
|0%
|
|-80
|-160
|-240
|-480
|-240
|14.000
|15.000
|20%
|18%
|16%
|9%
|0%
|
|-100
|-200
|-300
|-650
|-480
|15.000
|16.000
|20%
|18%
|16%
|9%
|0%
|
|-120
|-240
|-360
|-780
|-720
|16.000
|17.000
|20%
|18%
|16%
|9%
|0%
|
|-140
|-280
|-420
|-910
|-960
|17.000
|18.000
|20%
|18%
|16%
|9%
|0%
|
|-160
|-320
|-480
|-1.040
|-1.200
|18.000
|19.000
|20%
|18%
|16%
|9%
|0%
|
|-180
|-360
|-540
|-1.170
|-1.440
|19.000
|20.000
|20%
|18%
|16%
|9%
|0%
|
|-200
|-400
|-600
|-1.300
|-1.680
|20.000
|21.000
|26%
|24%
|22%
|20%
|18%
|
|-220
|-440
|-660
|-1.380
|-1.980
|21.000
|22.000
|26%
|24%
|22%
|20%
|18%
|
|-240
|-480
|-720
|-1.460
|-2.280
|22.000
|23.000
|26%
|24%
|22%
|20%
|18%
|
|-260
|-520
|-780
|-1.540
|-2.580
|23.000
|24.000
|26%
|24%
|22%
|20%
|18%
|
|-280
|-560
|-840
|-1.620
|-2.880
|24.000
|25.000
|26%
|24%
|22%
|20%
|18%
|
|-300
|-600
|-900
|-1.700
|-3.180
|25.000
|26.000
|26%
|24%
|22%
|20%
|18%
|
|-320
|-640
|-960
|-1.780
|-3.480
|26.000
|27.000
|26%
|24%
|22%
|20%
|18%
|
|-340
|-680
|-1.020
|-1.860
|-3.780
|27.000
|28.000
|26%
|24%
|22%
|20%
|18%
|
|-360
|-720
|-1.080
|-1.940
|-3.900
|28.000
|29.000
|26%
|24%
|22%
|20%
|18%
|
|-380
|-760
|-1.140
|-2.020
|-4.000
|29.000
|30.000
|26%
|24%
|22%
|20%
|18%
|
|-400
|-800
|-1.200
|-2.100
|-4.100
|30.000
|31.000
|34%
|34%
|34%
|34%
|34%
|
|-420
|-820
|-1.220
|-2.120
|-4.120
|31.000
|32.000
|34%
|34%
|34%
|34%
|34%
|
|-440
|-840
|-1.240
|-2.140
|-4.140
|32.000
|33.000
|34%
|34%
|34%
|34%
|34%
|
|-460
|-860
|-1.260
|-2.160
|-4.160
|33.000
|34.000
|34%
|34%
|34%
|34%
|34%
|
|-480
|-880
|-1.280
|-2.180
|-4.180
|34.000
|35.000
|34%
|34%
|34%
|34%
|34%
|
|-500
|-900
|-1.300
|-2.200
|-4.200
|35.000
|36.000
|34%
|34%
|34%
|34%
|34%
|
|-520
|-920
|-1.320
|-2.220
|-4.220
|36.000
|37.000
|34%
|34%
|34%
|34%
|34%
|
|-540
|-940
|-1.340
|-2.240
|-4.240
|37.000
|38.000
|34%
|34%
|34%
|34%
|34%
|
|-560
|-960
|-1.360
|-2.260
|-4.260
|38.000
|39.000
|34%
|34%
|34%
|34%
|34%
|
|-580
|-980
|-1.380
|-2.280
|-4.280
|39.000
|40.000
|34%
|34%
|34%
|34%
|34%
|
|-600
|-1.000
|-1.400
|-2.300
|-4.300
|40.000
|41.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-650
|-1.050
|-1.450
|-2.350
|-4.350
|41.000
|42.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-700
|-1.100
|-1.500
|-2.400
|-4.400
|42.000
|43.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-750
|-1.150
|-1.550
|-2.450
|-4.450
|43.000
|44.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-800
|-1.200
|-1.600
|-2.500
|-4.500
|44.000
|45.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-850
|-1.250
|-1.650
|-2.550
|-4.550
|45.000
|46.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-900
|-1.300
|-1.700
|-2.600
|-4.600
|46.000
|47.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-950
|-1.350
|-1.750
|-2.650
|-4.650
|47.000
|48.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-1.000
|-1.400
|-1.800
|-2.700
|-4.700
|48.000
|49.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-1.050
|-1.450
|-1.850
|-2.750
|-4.750
|49.000
|50.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-1.100
|-1.500
|-1.900
|-2.800
|-4.800
|50.000
|51.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-1.150
|-1.550
|-1.950
|-2.850
|-4.850
|51.000
|52.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-1.200
|-1.600
|-2.000
|-2.900
|-4.900
|52.000
|53.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-1.250
|-1.650
|-2.050
|-2.950
|-4.950
|53.000
|54.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-1.300
|-1.700
|-2.100
|-3.000
|-5.000
|54.000
|55.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-1.350
|-1.750
|-2.150
|-3.050
|-5.050
|55.000
|56.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-1.400
|-1.800
|-2.200
|-3.100
|-5.100
|56.000
|57.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-1.450
|-1.850
|-2.250
|-3.150
|-5.150
|57.000
|58.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-1.500
|-1.900
|-2.300
|-3.200
|-5.200
|58.000
|59.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-1.550
|-1.950
|-2.350
|-3.250
|-5.250
|59.000
|60.000
|39%
|39%
|39%
|39%
|39%
|
|-1.600
|-2.000
|-2.400
|-3.300
|-5.300
|>60000
|
|44%
|44%
|44%
|44%
|44%
|
|-1.600
|-2.000
|-2.400
|-3.300
|-5.300
Πίνακας 3β: Αναλυτικός πίνακας ποσοστιαίας μείωσης φόρου και τελικού φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος (άνω των 30 ετών)
|
|Ποσοστό μείωσης φόρου
|
|Τελικός φόρος
|Εισόδημα
|0 Τέκνα
|1 Τέκνο
|2 Τέκνα
|3 Τέκνα
|4 Τέκνα
|
|0 Τέκνα
|1 Τέκνο
|2 Τέκνα
|3 Τέκνα
|4 Τέκνα
|11.000
|-5,8%
|-18,2%
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|
|323
|180
|0
|0
|0
|12.000
|-7,1%
|-18,2%
|-54,5%
|0,0%
|0,0%
|
|523
|360
|100
|0
|0
|13.000
|-7,5%
|-17,6%
|-39,1%
|-100,0%
|0,0%
|
|743
|560
|280
|0
|0
|14.000
|-7,7%
|-17,4%
|-34,3%
|-100,0%
|-100,0%
|
|963
|760
|460
|0
|0
|15.000
|-7,8%
|-17,2%
|-31,9%
|-90,3%
|-100,0%
|
|1.183
|960
|640
|70
|0
|16.000
|-7,9%
|-17,1%
|-30,5%
|-81,3%
|-100,0%
|
|1.403
|1.160
|820
|180
|0
|17.000
|-7,9%
|-17,1%
|-29,6%
|-75,8%
|-100,0%
|
|1.623
|1.360
|1.000
|290
|0
|18.000
|-8,0%
|-17,0%
|-28,9%
|-72,2%
|-100,0%
|
|1.843
|1.560
|1.180
|400
|0
|19.000
|-8,0%
|-17,0%
|-28,4%
|-69,6%
|-100,0%
|
|2.063
|1.760
|1.360
|510
|0
|20.000
|-8,1%
|-16,9%
|-28,0%
|-67,7%
|-100,0%
|
|2.283
|1.960
|1.540
|620
|0
|21.000
|-7,9%
|-16,5%
|-27,0%
|-62,2%
|-100,0%
|
|2.563
|2.220
|1.780
|840
|0
|22.000
|-7,8%
|-16,2%
|-26,3%
|-57,9%
|-100,0%
|
|2.843
|2.480
|2.020
|1.060
|0
|23.000
|-7,7%
|-16,0%
|-25,7%
|-54,6%
|-100,0%
|
|3.123
|2.740
|2.260
|1.280
|0
|24.000
|-7,6%
|-15,7%
|-25,1%
|-51,9%
|-100,0%
|
|3.403
|3.000
|2.500
|1.500
|0
|25.000
|-7,5%
|-15,5%
|-24,7%
|-49,7%
|-100,0%
|
|3.683
|3.260
|2.740
|1.720
|0
|26.000
|-7,5%
|-15,4%
|-24,4%
|-47,8%
|-100,0%
|
|3.963
|3.520
|2.980
|1.940
|0
|27.000
|-7,4%
|-15,2%
|-24,1%
|-46,3%
|-100,0%
|
|4.243
|3.780
|3.220
|2.160
|0
|28.000
|-7,4%
|-15,1%
|-23,8%
|-44,9%
|-95,6%
|
|4.523
|4.040
|3.460
|2.380
|180
|29.000
|-7,3%
|-15,0%
|-23,6%
|-43,7%
|-91,3%
|
|4.803
|4.300
|3.700
|2.600
|380
|30.000
|-7,3%
|-14,9%
|-23,3%
|-42,7%
|-87,6%
|
|5.083
|4.560
|3.940
|2.820
|580
|31.000
|-7,2%
|-14,3%
|-22,1%
|-40,0%
|-81,4%
|
|5.443
|4.920
|4.300
|3.180
|940
|32.000
|-7,0%
|-13,7%
|-21,0%
|-37,7%
|-76,1%
|
|5.803
|5.280
|4.660
|3.540
|1.300
|33.000
|-6,9%
|-13,2%
|-20,1%
|-35,6%
|-71,5%
|
|6.163
|5.640
|5.020
|3.900
|1.660
|34.000
|-6,9%
|-12,8%
|-19,2%
|-33,9%
|-67,4%
|
|6.523
|6.000
|5.380
|4.260
|2.020
|35.000
|-6,8%
|-12,4%
|-18,5%
|-32,3%
|-63,8%
|
|6.883
|6.360
|5.740
|4.620
|2.380
|36.000
|-6,7%
|-12,0%
|-17,8%
|-30,8%
|-60,6%
|
|7.243
|6.720
|6.100
|4.980
|2.740
|37.000
|-6,6%
|-11,7%
|-17,2%
|-29,6%
|-57,8%
|
|7.603
|7.080
|6.460
|5.340
|3.100
|38.000
|-6,6%
|-11,4%
|-16,6%
|-28,4%
|-55,2%
|
|7.963
|7.440
|6.820
|5.700
|3.460
|39.000
|-6,5%
|-11,2%
|-16,1%
|-27,3%
|-52,8%
|
|8.323
|7.800
|7.180
|6.060
|3.820
|40.000
|-6,5%
|-10,9%
|-15,7%
|-26,4%
|-50,7%
|
|8.683
|8.160
|7.540
|6.420
|4.180
|41.000
|-6,7%
|-10,9%
|-15,4%
|-25,6%
|-48,7%
|
|9.093
|8.570
|7.950
|6.830
|4.590
|42.000
|-6,9%
|-10,9%
|-15,2%
|-24,9%
|-46,8%
|
|9.503
|8.980
|8.360
|7.240
|5.000
|43.000
|-7,0%
|-10,9%
|-15,0%
|-24,3%
|-45,1%
|
|9.913
|9.390
|8.770
|7.650
|5.410
|44.000
|-7,2%
|-10,9%
|-14,8%
|-23,7%
|-43,6%
|
|10.323
|9.800
|9.180
|8.060
|5.820
|45.000
|-7,3%
|-10,9%
|-14,7%
|-23,1%
|-42,2%
|
|10.733
|10.210
|9.590
|8.470
|6.230
|46.000
|-7,5%
|-10,9%
|-14,5%
|-22,6%
|-40,9%
|
|11.143
|10.620
|10.000
|8.880
|6.640
|47.000
|-7,6%
|-10,9%
|-14,4%
|-22,2%
|-39,7%
|
|11.553
|11.030
|10.410
|9.290
|7.050
|48.000
|-7,7%
|-10,9%
|-14,3%
|-21,8%
|-38,7%
|
|11.963
|11.440
|10.820
|9.700
|7.460
|49.000
|-7,8%
|-10,9%
|-14,1%
|-21,4%
|-37,6%
|
|12.373
|11.850
|11.230
|10.110
|7.870
|50.000
|-7,9%
|-10,9%
|-14,0%
|-21,0%
|-36,7%
|
|12.783
|12.260
|11.640
|10.520
|8.280
|51.000
|-8,0%
|-10,9%
|-13,9%
|-20,7%
|-35,8%
|
|13.190
|12.670
|12.050
|10.930
|8.690
|52.000
|-8,1%
|-10,9%
|-13,8%
|-20,4%
|-35,0%
|
|13.580
|13.080
|12.460
|11.340
|9.100
|53.000
|-8,2%
|-10,9%
|-13,7%
|-20,1%
|-34,2%
|
|13.970
|13.490
|12.870
|11.750
|9.510
|54.000
|-8,3%
|-10,9%
|-13,7%
|-19,8%
|-33,5%
|
|14.360
|13.900
|13.280
|12.160
|9.920
|55.000
|-8,4%
|-10,9%
|-13,6%
|-19,5%
|-32,8%
|
|14.750
|14.310
|13.690
|12.570
|10.330
|56.000
|-8,5%
|-10,9%
|-13,5%
|-19,3%
|-32,2%
|
|15.140
|14.720
|14.100
|12.980
|10.740
|57.000
|-8,5%
|-10,9%
|-13,4%
|-19,0%
|-31,6%
|
|15.530
|15.130
|14.510
|13.390
|11.150
|58.000
|-8,6%
|-10,9%
|-13,4%
|-18,8%
|-31,0%
|
|15.920
|15.520
|14.920
|13.800
|11.560
|59.000
|-8,7%
|-10,9%
|-13,3%
|-18,6%
|-30,5%
|
|16.310
|15.910
|15.330
|14.210
|11.970
|60.000
|-8,7%
|-10,9%
|-13,2%
|-18,4%
|-30,0%
|
|16.700
|16.300
|15.740
|14.620
|12.380
|61.000
|-8,5%
|-10,7%
|-12,9%
|-18,0%
|-29,2%
|
|17.140
|16.740
|16.200
|15.080
|12.840
|62.000
|-8,3%
|-10,4%
|-12,6%
|-17,5%
|-28,5%
|
|17.580
|17.180
|16.660
|15.540
|13.300
|63.000
|-8,2%
|-10,2%
|-12,3%
|-17,1%
|-27,8%
|
|18.020
|17.620
|17.120
|16.000
|13.760
|64.000
|-8,0%
|-10,0%
|-12,0%
|-16,7%
|-27,2%
|
|18.460
|18.060
|17.580
|16.460
|14.220
|65.000
|-7,8%
|-9,8%
|-11,7%
|-16,3%
|-26,5%
|
|18.900
|18.500
|18.040
|16.920
|14.680
|66.000
|-7,6%
|-9,6%
|-11,5%
|-16,0%
|-25,9%
|
|19.340
|18.940
|18.500
|17.380
|15.140
|67.000
|-7,5%
|-9,4%
|-11,2%
|-15,6%
|-25,4%
|
|19.780
|19.380
|18.960
|17.840
|15.600
|68.000
|-7,3%
|-9,2%
|-11,0%
|-15,3%
|-24,8%
|
|20.220
|19.820
|19.420
|18.300
|16.060
|69.000
|-7,2%
|-9,0%
|-10,8%
|-15,0%
|-24,3%
|
|20.660
|20.260
|19.860
|18.760
|16.520
|70.000
|-7,0%
|-8,8%
|-10,6%
|-14,7%
|-23,8%
|
|21.100
|20.700
|20.300
|19.220
|16.980
Πίνακας 3γ: Αναλυτικός πίνακας μείωσης φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος για νέους έως 30 ετών
|Εισόδημα
|Συντελεστές
|
|Μείωση φόρου
|Από
|Έως
|Νέοι έως 25 ετών (χωρίς τέκνα)
|Νέοι 26 έως 30 ετών (χωρίς τέκνα)
|
|Νέοι έως 25 ετών (χωρίς τέκνα)
|Νέοι 26 έως 30 ετών (χωρίς τέκνα)
|10.000
|11.000
|0%
|9%
|
|-343
|-130
|11.000
|12.000
|0%
|9%
|
|-563
|-260
|12.000
|13.000
|0%
|9%
|
|-803
|-390
|13.000
|14.000
|0%
|9%
|
|-1.043
|-520
|14.000
|15.000
|0%
|9%
|
|-1.283
|-650
|15.000
|16.000
|0%
|9%
|
|-1.523
|-780
|16.000
|17.000
|0%
|9%
|
|-1.763
|-910
|17.000
|18.000
|0%
|9%
|
|-2.003
|-1.040
|18.000
|19.000
|0%
|9%
|
|-2.243
|-1.170
|19.000
|20.000
|0%
|9%
|
|-2.483
|-1.300
|20.000
|21.000
|26%
|26%
|
|-2.783
|-1.320
|21.000
|22.000
|26%
|26%
|
|-3.083
|-1.340
|22.000
|23.000
|26%
|26%
|
|-3.160
|-1.360
|23.000
|24.000
|26%
|26%
|
|-3.180
|-1.380
|24.000
|25.000
|26%
|26%
|
|-3.200
|-1.400
|25.000
|26.000
|26%
|26%
|
|-3.220
|-1.420
|26.000
|27.000
|26%
|26%
|
|-3.240
|-1.440
|27.000
|28.000
|26%
|26%
|
|-3.260
|-1.460
|28.000
|29.000
|26%
|26%
|
|-3.280
|-1.480
|29.000
|30.000
|26%
|26%
|
|-3.300
|-1.500
|30.000
|31.000
|34%
|34%
|
|-3.320
|-1.520
|31.000
|32.000
|34%
|34%
|
|-3.340
|-1.540
|32.000
|33.000
|34%
|34%
|
|-3.360
|-1.560
|33.000
|34.000
|34%
|34%
|
|-3.380
|-1.580
|34.000
|35.000
|34%
|34%
|
|-3.400
|-1.600
|35.000
|36.000
|34%
|34%
|
|-3.420
|-1.620
|36.000
|37.000
|34%
|34%
|
|-3.440
|-1.640
|37.000
|38.000
|34%
|34%
|
|-3.460
|-1.660
|38.000
|39.000
|34%
|34%
|
|-3.480
|-1.680
|39.000
|40.000
|34%
|34%
|
|-3.500
|-1.700
|40.000
|41.000
|39%
|39%
|
|-3.550
|-1.750
|41.000
|42.000
|39%
|39%
|
|-3.600
|-1.800
|42.000
|43.000
|39%
|39%
|
|-3.650
|-1.850
|43.000
|44.000
|39%
|39%
|
|-3.700
|-1.900
|44.000
|45.000
|39%
|39%
|
|-3.750
|-1.950
|45.000
|46.000
|39%
|39%
|
|-3.800
|-2.000
|46.000
|47.000
|39%
|39%
|
|-3.850
|-2.050
|47.000
|48.000
|39%
|39%
|
|-3.900
|-2.100
|48.000
|49.000
|39%
|39%
|
|-3.950
|-2.150
|49.000
|50.000
|39%
|39%
|
|-4.000
|-2.200
|50.000
|51.000
|39%
|39%
|
|-4.050
|-2.250
|51.000
|52.000
|39%
|39%
|
|-4.100
|-2.300
|52.000
|53.000
|39%
|39%
|
|-4.150
|-2.350
|53.000
|54.000
|39%
|39%
|
|-4.200
|-2.400
|54.000
|55.000
|39%
|39%
|
|-4.250
|-2.450
|55.000
|56.000
|39%
|39%
|
|-4.300
|-2.500
|56.000
|57.000
|39%
|39%
|
|-4.350
|-2.550
|57.000
|58.000
|39%
|39%
|
|-4.400
|-2.600
|58.000
|59.000
|39%
|39%
|
|-4.450
|-2.650
|59.000
|60.000
|39%
|39%
|
|-4.500
|-2.700
|>60000
|
|44%
|44%
|
|-4.500
|-2.700
Πίνακας 4: Διαμόρφωση αφορολογήτου ορίου βάσει των νέων συντελεστών
|
|0 Τέκνα
|1 Τέκνο
|2 Τέκνα
| 3 Τέκνα
|4 Τέκνα
|Μείωση φόρου
|777
|900
|1.120
|1.340
|1.580
|Αφορολόγητο όριο 2025
|8.633
|10.000
|11.000
|12.000
|13.000
|Νέο αφορολόγητο 2026
|
|
|
|
|
|Φορολογούμενοι άνω των 30 ετών
|8.633
|10.000
|11.375
|14.364
|27.100
|Φορολογούμνενοι 26-30 ετών
|8.633
|10.000
|12.364
|14.364
|27.100
|Φορολογούμενοι έως 25 ετών
|22.204
|22.846
|24.000
|25.364
|27.100
Πίνακας 5: Παραδείγματα
|Παραδείγματα φορολογουμένων άνω των 30 ετών
|Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα
|15.000
|20.000
|25.000
|30.000
|35.000
|40.000
|50.000
|60.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Χωρίς τέκνα
|
|
|
|
|
|
|
|
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
|980
|1.251
|1.501
|1.751
|1.973
|2.194
|2.580
|2.979
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
|1.143
|1.460
|1.751
|2.043
|2.301
|2.560
|3.010
|3.475
|Φόρος πριν
|1.283
|2.483
|3.983
|5.483
|7.383
|9.283
|13.883
|18.300
|Φόρος μετά
|1.183
|2.283
|3.683
|5.083
|6.883
|8.683
|12.783
|16.700
|Μείωση φόρου
|-100
|-200
|-300
|-400
|-500
|-600
|-1.100
|-1.600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Με 1 τέκνο
|
|
|
|
|
|
|
|
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
|989
|1.260
|1.510
|1.760
|1.981
|2.203
|2.589
|2.979
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
|1.153
|1.470
|1.762
|2.053
|2.312
|2.570
|3.020
|3.475
|Φόρος πριν
|1.160
|2.360
|3.860
|5.360
|7.260
|9.160
|13.760
|18.300
|Φόρος μετά
|960
|1.960
|3.260
|4.560
|6.360
|8.160
|12.260
|16.300
|Μείωση φόρου
|-200
|-400
|-600
|-800
|-900
|-1.000
|-1.500
|-2.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Με 2 τέκνα
|
|
|
|
|
|
|
|
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
|1.004
|1.276
|1.526
|1.776
|1.997
|2.219
|2.604
|2.990
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
|1.172
|1.488
|1.780
|2.072
|2.330
|2.588
|3.038
|3.488
|Φόρος πριν
|940
|2.140
|3.640
|5.140
|7.040
|8.940
|13.540
|18.140
|Φόρος μετά
|640
|1.540
|2.740
|3.940
|5.740
|7.540
|11.640
|15.740
|Μείωση φόρου
|-300
|-600
|-900
|-1.200
|-1.300
|-1.400
|-1.900
|-2.400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Με 3 τέκνα
|
|
|
|
|
|
|
|
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
|1.020
|1.291
|1.541
|1.791
|2.013
|2.234
|2.620
|3.006
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
|1.190
|1.507
|1.798
|2.090
|2.348
|2.607
|3.057
|3.507
|Φόρος πριν
|720
|1.920
|3.420
|4.920
|6.820
|8.720
|13.320
|17.920
|Φόρος μετά
|70
|620
|1.720
|2.820
|4.620
|6.420
|10.520
|14.620
|Μείωση φόρου
|-650
|-1.300
|-1.700
|-2.100
|-2.200
|-2.300
|-2.800
|-3.300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Με 4 τέκνα
|
|
|
|
|
|
|
|
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
|1.037
|1.309
|1.559
|1.809
|2.030
|2.251
|2.637
|3.023
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
|1.210
|1.527
|1.818
|2.110
|2.368
|2.627
|3.077
|3.527
|Φόρος πριν
|480
|1.680
|3.180
|4.680
|6.580
|8.480
|13.080
|17.680
|Φόρος μετά
|0
|0
|0
|580
|2.380
|4.180
|8.280
|12.380
|Μείωση φόρου
|-480
|-1.680
|-3.180
|-4.100
|-4.200
|-4.300
|-4.800
|-5.300
|Παραδείγματα φορολογουμένων 26 έως 30 ετών
|Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα
|15.000
|20.000
|25.000
|30.000
|35.000
|40.000
|50.000
|60.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Χωρίς τέκνα
|
|
|
|
|
|
|
|
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
|980
|1.251
|1.501
|1.751
|1.973
|2.194
|2.580
|2.979
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
|1.143
|1.460
|1.751
|2.043
|2.301
|2.560
|3.010
|3.475
|Φόρος πριν
|1.283
|2.483
|3.983
|5.483
|7.383
|9.283
|13.883
|18.300
|Φόρος μετά
|633
|1.183
|2.583
|3.983
|5.783
|7.583
|11.683
|15.600
|Μείωση φόρου
|-650
|-1.300
|-1.400
|-1.500
|-1.600
|-1.700
|-2.200
|-2.700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Με 1 τέκνο
|
|
|
|
|
|
|
|
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
|989
|1.260
|1.510
|1.760
|1.981
|2.203
|2.589
|2.979
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
|1.153
|1.470
|1.762
|2.053
|2.312
|2.570
|3.020
|3.475
|Φόρος πριν
|1.160
|2.360
|3.860
|5.360
|7.260
|9.160
|13.760
|18.300
|Φόρος μετά
|510
|1.060
|2.360
|3.660
|5.460
|7.260
|11.360
|15.400
|Μείωση φόρου
|-650
|-1.300
|-1.500
|-1.700
|-1.800
|-1.900
|-2.400
|-2.900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Με 2 τέκνα
|
|
|
|
|
|
|
|
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
|1.004
|1.276
|1.526
|1.776
|1.997
|2.219
|2.604
|2.990
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
|1.172
|1.488
|1.780
|2.072
|2.330
|2.588
|3.038
|3.488
|Φόρος πριν
|940
|2.140
|3.640
|5.140
|7.040
|8.940
|13.540
|18.140
|Φόρος μετά
|290
|840
|2.040
|3.240
|5.040
|6.840
|10.940
|15.040
|Μείωση φόρου
|-650
|-1.300
|-1.600
|-1.900
|-2.000
|-2.100
|-2.600
|-3.100
|Παραδείγματα φορολογουμένων έως 25 ετών
|Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα
|15.000
|20.000
|25.000
|30.000
|35.000
|40.000
|50.000
|60.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Χωρίς τέκνα
|
|
|
|
|
|
|
|
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
|980
|1.251
|1.501
|1.751
|1.973
|2.194
|2.580
|2.979
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
|1.143
|1.460
|1.751
|2.043
|2.301
|2.560
|3.010
|3.475
|Φόρος πριν
|1.283
|2.483
|3.983
|5.483
|7.383
|9.283
|13.883
|18.300
|Φόρος μετά
|0
|0
|783
|2.183
|3.983
|5.783
|9.883
|13.800
|Μείωση φόρου
|-1.283
|-2.483
|-3.200
|-3.300
|-3.400
|-3.500
|-4.000
|-4.500
Ενδεικτικά παραδείγματα
- Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.
- Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.
- Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό.
- Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.
- Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.
- Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.