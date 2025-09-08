Φορολογία εισοδήματος: Οι νέοι συντελεστές για μισθωτούς, συνταξιούχους, νέους και οικογένειες με παιδιά – Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Στην εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ προχώρησε σήμερα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Κατά την εξειδίκευση παρουσιάστηκε αναλυτικά το πώς αναμορφώνεται η φορολογική κλίμακα του εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και για οικογένεια με παιδιά και νέους.

Στις γενικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:

Η μείωση κατά 2% των συντελεστών της κλίμακας από τα 10.000 μέχρι και τα 40.000 ευρώ:

  • Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%
  • Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%
  • Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

    • 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
    • 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
    • 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

    • 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
    • 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
    • 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
    • 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
    • 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:

Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026 και (α) οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από την μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους καθώς ο φόρος παρακρατείται, (β) οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.

Πίνακας 1: Νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος

Εισόδημα Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους άνω των 30 ετών
    Συντελεστές 2025 Συντελεστές 2026
Από Έως 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα  3 Τέκνα 4 Τέκνα
0 10.000 9% 9% 9% 9% 9% 0%
10.000,01 20.000,00 22% 20% 18% 16% 9% 0%
20.000,01 30.000,00 28% 26% 24% 22% 20% 18%
30.000,01 40.000,00 36% 34% 34% 34% 34% 34%
40.000,01 60.000,00 44% 39% 39% 39% 39% 39%
>60.0000 44% 44% 44% 44% 44% 44%
Εισόδημα Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους 26 έως 30 ετών
    Συντελεστές 2025 Συντελεστές 2026
Από Έως 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα  3 Τέκνα 4 Τέκνα
0 10.000 9% 9% 9% 9% 9% 0%
10.000,01 20.000,00 22% 9% 9% 9% 9% 0%
20.000,01 30.000,00 28% 26% 24% 22% 20% 18%
30.000,01 40.000,00 36% 34% 34% 34% 34% 34%
40.000,01 60.000,00 44% 39% 39% 39% 39% 39%
>60.0000 44% 44% 44% 44% 44% 44%
Εισόδημα Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους έως 25 ετών
    Συντελεστές 2025 Συντελεστές 2026
Από Έως 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα  3 Τέκνα 4 Τέκνα
0 10.000 9% 0% 0% 0% 0% 0%
10.000,01 20.000,00 22% 0% 0% 0% 0% 0%
20.000,01 30.000,00 28% 26% 24% 22% 20% 18%
30.000,01 40.000,00 36% 34% 34% 34% 34% 34%
40.000,01 60.000,00 44% 39% 39% 39% 39% 39%
>60.0000 44% 44% 44% 44% 44% 44%

Πίνακας 2: Αριθμός φορολογούμενων με εισοδήματα μισθών, συντάξεων και ατομικών επιχειρήσεων ανά αριθμό τέκνων και κλίμακα εισοδήματος

Εισόδημα Πλήθη φορολογούμενων από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση (φορολογικές δηλώσεις 2024)
Από Έως Σύνολο 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα  3 Τέκνα > = 4 Τέκνα
0,00 5.000,00 1.033.746 808.140 107.569 93.206 20.388 4.443
5.000,01 10.000,00 1.927.540 1.587.973 172.415 137.589 25.194 4.369
10.000,01 15.000,00 1.749.181 1.240.405 242.927 220.265 39.368 6.216
15.000,01 20.000,00 1.071.745 747.641 146.281 144.441 28.078 5.304
20.000,01 25.000,00 412.360 264.755 65.430 67.712 12.407 2.056
25.000,01 30.000,00 181.087 113.411 29.720 31.779 5.402 775
30.000,01 35.000,00 94.957 55.280 17.601 18.648 2.954 474
35.000,01 40.000,00 58.857 32.090 11.761 12.868 1.860 278
40.000,01 45.000,00 39.076 19.829 8.252 9.348 1.437 210
45.000,01 50.000,00 29.570 14.649 6.384 7.200 1.175 162
50.000,01 60.000,00 30.697 14.309 6.904 8.118 1.210 156
60.000,01 70.000,00 17.050 7.741 3.947 4.522 746 94
70.000,01 80.000,00 9.787 4.248 2.244 2.810 425 60
80.000,01 90.000,00 6.034 2.662 1.339 1.707 290 36
90.000,01 100.000,00 3.876 1.682 889 1.099 186 20
>100000 12.858 5.826 2.730 3.574 639 89
Σύνολο 6.678.421 4.920.641 826.393 764.886 141.759 24.742

 

Εισόδημα Πλήθη νέων φορολογούμενων έως 30 ετών από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση (φορολογικές δηλώσεις 2024)
Από Έως Σύνολο 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα > = 3 Τέκνα
0,00 5.000,00 343.251 332.859 7.468 2.262 662
5.000,01 10.000,00 287.589 277.630 7.607 1.970 382
10.000,01 15.000,00 154.027 147.694 4.774 1.321 238
15.000,01 20.000,00 37.460 35.968 1.130 308 54
20.000,01 25.000,00 12.476 12.087 309 70 10
25.000,01 30.000,00 6.651 6.492 125 29 5
30.000,01 35.000,00 2.254 2.191 45 17 1
35.000,01 40.000,00 1.095 1.061 20 9 5
40.000,01 45.000,00 595 576 11 7 1
45.000,01 50.000,00 368 347 14 4 3
50.000,01 60.000,00 325 309 11 5 0
60.000,01 70.000,00 145 138 3 4 0
70.000,01 80.000,00 70 68 2 0 0
80.000,01 90.000,00 40 36 3 1 0
90.000,01 100.000,00 23 21 2 0 0
>100000 106 98 5 3 0
Σύνολο 846.475 817.575 21.529 6.010 1.361

Πίνακας 3α: Αναλυτικός πίνακας μείωσης φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος (άνω των 30 ετών)

Εισόδημα Συντελεστές Μείωση φόρου
Από Έως 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα   0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα
10.000 11.000 20% 18% 16% 9% 0%   -20 -40 0 0 0
11.000 12.000 20% 18% 16% 9% 0%   -40 -80 -120 0 0
12.000 13.000 20% 18% 16% 9% 0%   -60 -120 -180 -240 0
13.000 14.000 20% 18% 16% 9% 0%   -80 -160 -240 -480 -240
14.000 15.000 20% 18% 16% 9% 0%   -100 -200 -300 -650 -480
15.000 16.000 20% 18% 16% 9% 0%   -120 -240 -360 -780 -720
16.000 17.000 20% 18% 16% 9% 0%   -140 -280 -420 -910 -960
17.000 18.000 20% 18% 16% 9% 0%   -160 -320 -480 -1.040 -1.200
18.000 19.000 20% 18% 16% 9% 0%   -180 -360 -540 -1.170 -1.440
19.000 20.000 20% 18% 16% 9% 0%   -200 -400 -600 -1.300 -1.680
20.000 21.000 26% 24% 22% 20% 18%   -220 -440 -660 -1.380 -1.980
21.000 22.000 26% 24% 22% 20% 18%   -240 -480 -720 -1.460 -2.280
22.000 23.000 26% 24% 22% 20% 18%   -260 -520 -780 -1.540 -2.580
23.000 24.000 26% 24% 22% 20% 18%   -280 -560 -840 -1.620 -2.880
24.000 25.000 26% 24% 22% 20% 18%   -300 -600 -900 -1.700 -3.180
25.000 26.000 26% 24% 22% 20% 18%   -320 -640 -960 -1.780 -3.480
26.000 27.000 26% 24% 22% 20% 18%   -340 -680 -1.020 -1.860 -3.780
27.000 28.000 26% 24% 22% 20% 18%   -360 -720 -1.080 -1.940 -3.900
28.000 29.000 26% 24% 22% 20% 18%   -380 -760 -1.140 -2.020 -4.000
29.000 30.000 26% 24% 22% 20% 18%   -400 -800 -1.200 -2.100 -4.100
30.000 31.000 34% 34% 34% 34% 34%   -420 -820 -1.220 -2.120 -4.120
31.000 32.000 34% 34% 34% 34% 34%   -440 -840 -1.240 -2.140 -4.140
32.000 33.000 34% 34% 34% 34% 34%   -460 -860 -1.260 -2.160 -4.160
33.000 34.000 34% 34% 34% 34% 34%   -480 -880 -1.280 -2.180 -4.180
34.000 35.000 34% 34% 34% 34% 34%   -500 -900 -1.300 -2.200 -4.200
35.000 36.000 34% 34% 34% 34% 34%   -520 -920 -1.320 -2.220 -4.220
36.000 37.000 34% 34% 34% 34% 34%   -540 -940 -1.340 -2.240 -4.240
37.000 38.000 34% 34% 34% 34% 34%   -560 -960 -1.360 -2.260 -4.260
38.000 39.000 34% 34% 34% 34% 34%   -580 -980 -1.380 -2.280 -4.280
39.000 40.000 34% 34% 34% 34% 34%   -600 -1.000 -1.400 -2.300 -4.300
40.000 41.000 39% 39% 39% 39% 39%   -650 -1.050 -1.450 -2.350 -4.350
41.000 42.000 39% 39% 39% 39% 39%   -700 -1.100 -1.500 -2.400 -4.400
42.000 43.000 39% 39% 39% 39% 39%   -750 -1.150 -1.550 -2.450 -4.450
43.000 44.000 39% 39% 39% 39% 39%   -800 -1.200 -1.600 -2.500 -4.500
44.000 45.000 39% 39% 39% 39% 39%   -850 -1.250 -1.650 -2.550 -4.550
45.000 46.000 39% 39% 39% 39% 39%   -900 -1.300 -1.700 -2.600 -4.600
46.000 47.000 39% 39% 39% 39% 39%   -950 -1.350 -1.750 -2.650 -4.650
47.000 48.000 39% 39% 39% 39% 39%   -1.000 -1.400 -1.800 -2.700 -4.700
48.000 49.000 39% 39% 39% 39% 39%   -1.050 -1.450 -1.850 -2.750 -4.750
49.000 50.000 39% 39% 39% 39% 39%   -1.100 -1.500 -1.900 -2.800 -4.800
50.000 51.000 39% 39% 39% 39% 39%   -1.150 -1.550 -1.950 -2.850 -4.850
51.000 52.000 39% 39% 39% 39% 39%   -1.200 -1.600 -2.000 -2.900 -4.900
52.000 53.000 39% 39% 39% 39% 39%   -1.250 -1.650 -2.050 -2.950 -4.950
53.000 54.000 39% 39% 39% 39% 39%   -1.300 -1.700 -2.100 -3.000 -5.000
54.000 55.000 39% 39% 39% 39% 39%   -1.350 -1.750 -2.150 -3.050 -5.050
55.000 56.000 39% 39% 39% 39% 39%   -1.400 -1.800 -2.200 -3.100 -5.100
56.000 57.000 39% 39% 39% 39% 39%   -1.450 -1.850 -2.250 -3.150 -5.150
57.000 58.000 39% 39% 39% 39% 39%   -1.500 -1.900 -2.300 -3.200 -5.200
58.000 59.000 39% 39% 39% 39% 39%   -1.550 -1.950 -2.350 -3.250 -5.250
59.000 60.000 39% 39% 39% 39% 39%   -1.600 -2.000 -2.400 -3.300 -5.300
>60000 44% 44% 44% 44% 44% -1.600 -2.000 -2.400 -3.300 -5.300

Πίνακας 3β: Αναλυτικός πίνακας ποσοστιαίας μείωσης φόρου και τελικού φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος (άνω των 30 ετών)

  Ποσοστό μείωσης φόρου Τελικός φόρος
Εισόδημα 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα   0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα
11.000 -5,8% -18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 323 180 0 0 0
12.000 -7,1% -18,2% -54,5% 0,0% 0,0% 523 360 100 0 0
13.000 -7,5% -17,6% -39,1% -100,0% 0,0% 743 560 280 0 0
14.000 -7,7% -17,4% -34,3% -100,0% -100,0% 963 760 460 0 0
15.000 -7,8% -17,2% -31,9% -90,3% -100,0% 1.183 960 640 70 0
16.000 -7,9% -17,1% -30,5% -81,3% -100,0% 1.403 1.160 820 180 0
17.000 -7,9% -17,1% -29,6% -75,8% -100,0% 1.623 1.360 1.000 290 0
18.000 -8,0% -17,0% -28,9% -72,2% -100,0% 1.843 1.560 1.180 400 0
19.000 -8,0% -17,0% -28,4% -69,6% -100,0% 2.063 1.760 1.360 510 0
20.000 -8,1% -16,9% -28,0% -67,7% -100,0% 2.283 1.960 1.540 620 0
21.000 -7,9% -16,5% -27,0% -62,2% -100,0% 2.563 2.220 1.780 840 0
22.000 -7,8% -16,2% -26,3% -57,9% -100,0% 2.843 2.480 2.020 1.060 0
23.000 -7,7% -16,0% -25,7% -54,6% -100,0% 3.123 2.740 2.260 1.280 0
24.000 -7,6% -15,7% -25,1% -51,9% -100,0% 3.403 3.000 2.500 1.500 0
25.000 -7,5% -15,5% -24,7% -49,7% -100,0% 3.683 3.260 2.740 1.720 0
26.000 -7,5% -15,4% -24,4% -47,8% -100,0% 3.963 3.520 2.980 1.940 0
27.000 -7,4% -15,2% -24,1% -46,3% -100,0% 4.243 3.780 3.220 2.160 0
28.000 -7,4% -15,1% -23,8% -44,9% -95,6% 4.523 4.040 3.460 2.380 180
29.000 -7,3% -15,0% -23,6% -43,7% -91,3% 4.803 4.300 3.700 2.600 380
30.000 -7,3% -14,9% -23,3% -42,7% -87,6% 5.083 4.560 3.940 2.820 580
31.000 -7,2% -14,3% -22,1% -40,0% -81,4% 5.443 4.920 4.300 3.180 940
32.000 -7,0% -13,7% -21,0% -37,7% -76,1% 5.803 5.280 4.660 3.540 1.300
33.000 -6,9% -13,2% -20,1% -35,6% -71,5% 6.163 5.640 5.020 3.900 1.660
34.000 -6,9% -12,8% -19,2% -33,9% -67,4% 6.523 6.000 5.380 4.260 2.020
35.000 -6,8% -12,4% -18,5% -32,3% -63,8% 6.883 6.360 5.740 4.620 2.380
36.000 -6,7% -12,0% -17,8% -30,8% -60,6% 7.243 6.720 6.100 4.980 2.740
37.000 -6,6% -11,7% -17,2% -29,6% -57,8% 7.603 7.080 6.460 5.340 3.100
38.000 -6,6% -11,4% -16,6% -28,4% -55,2% 7.963 7.440 6.820 5.700 3.460
39.000 -6,5% -11,2% -16,1% -27,3% -52,8% 8.323 7.800 7.180 6.060 3.820
40.000 -6,5% -10,9% -15,7% -26,4% -50,7% 8.683 8.160 7.540 6.420 4.180
41.000 -6,7% -10,9% -15,4% -25,6% -48,7% 9.093 8.570 7.950 6.830 4.590
42.000 -6,9% -10,9% -15,2% -24,9% -46,8% 9.503 8.980 8.360 7.240 5.000
43.000 -7,0% -10,9% -15,0% -24,3% -45,1% 9.913 9.390 8.770 7.650 5.410
44.000 -7,2% -10,9% -14,8% -23,7% -43,6% 10.323 9.800 9.180 8.060 5.820
45.000 -7,3% -10,9% -14,7% -23,1% -42,2% 10.733 10.210 9.590 8.470 6.230
46.000 -7,5% -10,9% -14,5% -22,6% -40,9% 11.143 10.620 10.000 8.880 6.640
47.000 -7,6% -10,9% -14,4% -22,2% -39,7% 11.553 11.030 10.410 9.290 7.050
48.000 -7,7% -10,9% -14,3% -21,8% -38,7% 11.963 11.440 10.820 9.700 7.460
49.000 -7,8% -10,9% -14,1% -21,4% -37,6% 12.373 11.850 11.230 10.110 7.870
50.000 -7,9% -10,9% -14,0% -21,0% -36,7% 12.783 12.260 11.640 10.520 8.280
51.000 -8,0% -10,9% -13,9% -20,7% -35,8% 13.190 12.670 12.050 10.930 8.690
52.000 -8,1% -10,9% -13,8% -20,4% -35,0% 13.580 13.080 12.460 11.340 9.100
53.000 -8,2% -10,9% -13,7% -20,1% -34,2% 13.970 13.490 12.870 11.750 9.510
54.000 -8,3% -10,9% -13,7% -19,8% -33,5% 14.360 13.900 13.280 12.160 9.920
55.000 -8,4% -10,9% -13,6% -19,5% -32,8% 14.750 14.310 13.690 12.570 10.330
56.000 -8,5% -10,9% -13,5% -19,3% -32,2% 15.140 14.720 14.100 12.980 10.740
57.000 -8,5% -10,9% -13,4% -19,0% -31,6% 15.530 15.130 14.510 13.390 11.150
58.000 -8,6% -10,9% -13,4% -18,8% -31,0% 15.920 15.520 14.920 13.800 11.560
59.000 -8,7% -10,9% -13,3% -18,6% -30,5% 16.310 15.910 15.330 14.210 11.970
60.000 -8,7% -10,9% -13,2% -18,4% -30,0% 16.700 16.300 15.740 14.620 12.380
61.000 -8,5% -10,7% -12,9% -18,0% -29,2% 17.140 16.740 16.200 15.080 12.840
62.000 -8,3% -10,4% -12,6% -17,5% -28,5% 17.580 17.180 16.660 15.540 13.300
63.000 -8,2% -10,2% -12,3% -17,1% -27,8% 18.020 17.620 17.120 16.000 13.760
64.000 -8,0% -10,0% -12,0% -16,7% -27,2% 18.460 18.060 17.580 16.460 14.220
65.000 -7,8% -9,8% -11,7% -16,3% -26,5% 18.900 18.500 18.040 16.920 14.680
66.000 -7,6% -9,6% -11,5% -16,0% -25,9% 19.340 18.940 18.500 17.380 15.140
67.000 -7,5% -9,4% -11,2% -15,6% -25,4% 19.780 19.380 18.960 17.840 15.600
68.000 -7,3% -9,2% -11,0% -15,3% -24,8% 20.220 19.820 19.420 18.300 16.060
69.000 -7,2% -9,0% -10,8% -15,0% -24,3% 20.660 20.260 19.860 18.760 16.520
70.000 -7,0% -8,8% -10,6% -14,7% -23,8% 21.100 20.700 20.300 19.220 16.980

Πίνακας 3γ: Αναλυτικός πίνακας μείωσης φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος για νέους έως 30 ετών

Εισόδημα Συντελεστές Μείωση φόρου
Από Έως Νέοι έως 25 ετών (χωρίς τέκνα) Νέοι 26 έως 30 ετών (χωρίς τέκνα)   Νέοι έως 25 ετών (χωρίς τέκνα) Νέοι 26 έως 30 ετών (χωρίς τέκνα)
10.000 11.000 0% 9%   -343 -130
11.000 12.000 0% 9%   -563 -260
12.000 13.000 0% 9%   -803 -390
13.000 14.000 0% 9%   -1.043 -520
14.000 15.000 0% 9%   -1.283 -650
15.000 16.000 0% 9%   -1.523 -780
16.000 17.000 0% 9%   -1.763 -910
17.000 18.000 0% 9%   -2.003 -1.040
18.000 19.000 0% 9%   -2.243 -1.170
19.000 20.000 0% 9%   -2.483 -1.300
20.000 21.000 26% 26%   -2.783 -1.320
21.000 22.000 26% 26%   -3.083 -1.340
22.000 23.000 26% 26%   -3.160 -1.360
23.000 24.000 26% 26%   -3.180 -1.380
24.000 25.000 26% 26%   -3.200 -1.400
25.000 26.000 26% 26%   -3.220 -1.420
26.000 27.000 26% 26%   -3.240 -1.440
27.000 28.000 26% 26%   -3.260 -1.460
28.000 29.000 26% 26%   -3.280 -1.480
29.000 30.000 26% 26%   -3.300 -1.500
30.000 31.000 34% 34%   -3.320 -1.520
31.000 32.000 34% 34%   -3.340 -1.540
32.000 33.000 34% 34%   -3.360 -1.560
33.000 34.000 34% 34%   -3.380 -1.580
34.000 35.000 34% 34%   -3.400 -1.600
35.000 36.000 34% 34%   -3.420 -1.620
36.000 37.000 34% 34%   -3.440 -1.640
37.000 38.000 34% 34%   -3.460 -1.660
38.000 39.000 34% 34%   -3.480 -1.680
39.000 40.000 34% 34%   -3.500 -1.700
40.000 41.000 39% 39%   -3.550 -1.750
41.000 42.000 39% 39%   -3.600 -1.800
42.000 43.000 39% 39%   -3.650 -1.850
43.000 44.000 39% 39%   -3.700 -1.900
44.000 45.000 39% 39%   -3.750 -1.950
45.000 46.000 39% 39%   -3.800 -2.000
46.000 47.000 39% 39%   -3.850 -2.050
47.000 48.000 39% 39%   -3.900 -2.100
48.000 49.000 39% 39%   -3.950 -2.150
49.000 50.000 39% 39%   -4.000 -2.200
50.000 51.000 39% 39%   -4.050 -2.250
51.000 52.000 39% 39%   -4.100 -2.300
52.000 53.000 39% 39%   -4.150 -2.350
53.000 54.000 39% 39%   -4.200 -2.400
54.000 55.000 39% 39%   -4.250 -2.450
55.000 56.000 39% 39%   -4.300 -2.500
56.000 57.000 39% 39%   -4.350 -2.550
57.000 58.000 39% 39%   -4.400 -2.600
58.000 59.000 39% 39%   -4.450 -2.650
59.000 60.000 39% 39%   -4.500 -2.700
>60000 44% 44% -4.500 -2.700

 Πίνακας 4: Διαμόρφωση αφορολογήτου ορίου βάσει των νέων συντελεστών

0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα  3 Τέκνα 4 Τέκνα
Μείωση φόρου 777 900 1.120 1.340 1.580
Αφορολόγητο όριο 2025 8.633 10.000 11.000 12.000 13.000
Νέο αφορολόγητο 2026
Φορολογούμενοι άνω των 30 ετών 8.633 10.000 11.375 14.364 27.100
Φορολογούμνενοι 26-30 ετών 8.633 10.000 12.364 14.364 27.100
Φορολογούμενοι έως 25 ετών 22.204 22.846 24.000 25.364 27.100

 Πίνακας 5: Παραδείγματα

Παραδείγματα φορολογουμένων άνω των 30 ετών
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 60.000
Χωρίς τέκνα
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 980 1.251 1.501 1.751 1.973 2.194 2.580 2.979
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.143 1.460 1.751 2.043 2.301 2.560 3.010 3.475
Φόρος πριν 1.283 2.483 3.983 5.483 7.383 9.283 13.883 18.300
Φόρος μετά 1.183 2.283 3.683 5.083 6.883 8.683 12.783 16.700
Μείωση φόρου -100 -200 -300 -400 -500 -600 -1.100 -1.600
Με 1 τέκνο
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 989 1.260 1.510 1.760 1.981 2.203 2.589 2.979
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.153 1.470 1.762 2.053 2.312 2.570 3.020 3.475
Φόρος πριν 1.160 2.360 3.860 5.360 7.260 9.160 13.760 18.300
Φόρος μετά 960 1.960 3.260 4.560 6.360 8.160 12.260 16.300
Μείωση φόρου -200 -400 -600 -800 -900 -1.000 -1.500 -2.000
Με 2 τέκνα
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 1.004 1.276 1.526 1.776 1.997 2.219 2.604 2.990
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.172 1.488 1.780 2.072 2.330 2.588 3.038 3.488
Φόρος πριν 940 2.140 3.640 5.140 7.040 8.940 13.540 18.140
Φόρος μετά 640 1.540 2.740 3.940 5.740 7.540 11.640 15.740
Μείωση φόρου -300 -600 -900 -1.200 -1.300 -1.400 -1.900 -2.400
Με 3 τέκνα
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 1.020 1.291 1.541 1.791 2.013 2.234 2.620 3.006
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.190 1.507 1.798 2.090 2.348 2.607 3.057 3.507
Φόρος πριν 720 1.920 3.420 4.920 6.820 8.720 13.320 17.920
Φόρος μετά 70 620 1.720 2.820 4.620 6.420 10.520 14.620
Μείωση φόρου -650 -1.300 -1.700 -2.100 -2.200 -2.300 -2.800 -3.300
Με 4 τέκνα
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 1.037 1.309 1.559 1.809 2.030 2.251 2.637 3.023
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.210 1.527 1.818 2.110 2.368 2.627 3.077 3.527
Φόρος πριν 480 1.680 3.180 4.680 6.580 8.480 13.080 17.680
Φόρος μετά 0 0 0 580 2.380 4.180 8.280 12.380
Μείωση φόρου -480 -1.680 -3.180 -4.100 -4.200 -4.300 -4.800 -5.300

 

Παραδείγματα φορολογουμένων 26 έως 30 ετών
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 60.000
Χωρίς τέκνα
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 980 1.251 1.501 1.751 1.973 2.194 2.580 2.979
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.143 1.460 1.751 2.043 2.301 2.560 3.010 3.475
Φόρος πριν 1.283 2.483 3.983 5.483 7.383 9.283 13.883 18.300
Φόρος μετά 633 1.183 2.583 3.983 5.783 7.583 11.683 15.600
Μείωση φόρου -650 -1.300 -1.400 -1.500 -1.600 -1.700 -2.200 -2.700
Με 1 τέκνο
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 989 1.260 1.510 1.760 1.981 2.203 2.589 2.979
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.153 1.470 1.762 2.053 2.312 2.570 3.020 3.475
Φόρος πριν 1.160 2.360 3.860 5.360 7.260 9.160 13.760 18.300
Φόρος μετά 510 1.060 2.360 3.660 5.460 7.260 11.360 15.400
Μείωση φόρου -650 -1.300 -1.500 -1.700 -1.800 -1.900 -2.400 -2.900
Με 2 τέκνα
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 1.004 1.276 1.526 1.776 1.997 2.219 2.604 2.990
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.172 1.488 1.780 2.072 2.330 2.588 3.038 3.488
Φόρος πριν 940 2.140 3.640 5.140 7.040 8.940 13.540 18.140
Φόρος μετά 290 840 2.040 3.240 5.040 6.840 10.940 15.040
Μείωση φόρου -650 -1.300 -1.600 -1.900 -2.000 -2.100 -2.600 -3.100

 

Παραδείγματα φορολογουμένων έως 25 ετών
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 60.000
Χωρίς τέκνα
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 980 1.251 1.501 1.751 1.973 2.194 2.580 2.979
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.143 1.460 1.751 2.043 2.301 2.560 3.010 3.475
Φόρος πριν 1.283 2.483 3.983 5.483 7.383 9.283 13.883 18.300
Φόρος μετά 0 0 783 2.183 3.983 5.783 9.883 13.800
Μείωση φόρου -1.283 -2.483 -3.200 -3.300 -3.400 -3.500 -4.000 -4.500

Ενδεικτικά παραδείγματα

  • Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.
  • Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.
  • Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό.
  • Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.
  • Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.
  • Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.

