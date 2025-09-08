Γυναίκα 46 ετών που διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου αποκαλύπτει: «Αυτό ήταν το παράξενο σύμπτωμα που αγνόησα»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα 46 ετών που διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου αποκαλύπτει: «Αυτό ήταν το παράξενο σύμπτωμα που αγνόησα»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Μια 46χρονη γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με μία σπάνια μορφή καρκίνου. Ένα περίεργο σύμπτωμα, που αρχικά η ίδια αγνόησε, αποδείχθηκε το “κλειδί” για την έγκαιρη διάγνωση. Έτσι, ξεκίνησε μία επίπονη, αλλά σωτήρια μάχη για την ίδια. Η ιστορία της αποτελεί μία υπενθύμιση για το πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε προσοχή στα σημάδια που στέλνει το σώμα μας.

Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο 4ου σταδίου αποκαλύπτει: «Αυτά ήταν τα 4 συμπτώματα που αγνοούσα για 1 χρόνο»

Γυναίκα αποκάλυψε το σύμπτωμα που αγνόησε πριν τη διάγνωση με σπάνιο καρκίνο

Η Elaine Hold από το Newcastle, αγνόησε ένα ασυνήθιστο σύμπτωμα, θεωρώντας ότι σχετιζόταν με τη βρογχίτιδα από την οποία έπασχε. Αρχικά, η 46χρονη αντιμετώπιζε διάφορες λοιμώξεις, αλλά δεν έδινε σημασία λόγω των χρόνιων αναπνευστικών προβλημάτων της.

Όταν επισκέφθηκε τον γιατρό της με δύσπνοια και κόπωση, οι εξετάσεις αίματος φάνηκε να επιβεβαιώνουν την αρχική υποψία. Ωστόσο, οι πολλοί μώλωπες που εμφανίζονταν στο σώμα της, ανησύχησαν τόσο την ίδια όσο και τον σύντροφό της, ο οποίος την παρότρυνε να αναζητήσει ξανά ιατρική βοήθεια.

Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο του στομάχου στα 31 της αποκαλύπτει: «Αυτά ήταν τα 3 συμπτώματα που με οδήγησαν στο γιατρό»

Μετά από περαιτέρω εξετάσεις, η Elaine διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου, την οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ), η οποία επηρεάζει το αίμα και τον μυελό των οστών.

Η διάγνωση και η δύσκολη μάχη με τον καρκίνο

Η Elaine μοιράστηκε την ιστορία της με τον οργανισμό Leukaemia Care, επισημαίνοντας: «Ο γιατρός μου επέμεινε να κάνω εξετάσεις αίματος, αν και το απέφευγα επειδή φοβάμαι τις βελόνες. Τη Δευτέρα πήρα αίμα και την Τρίτη με κάλεσαν από το νοσοκομείο, ζητώντας μου να πάρω μια βαλίτσα για διανυκτέρευση και να έρθω μαζί με έναν ενήλικα. Εκεί διαγνώστηκα με ΟΛΛ και η θεραπεία μου ξεκίνησε την ίδια κιόλας μέρα».

«Ήμουν σε πλήρη σύγχυση, στην αρχή γέλασα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, πίστευα ότι ήταν απλώς μια λοίμωξη. Η θεραπεία ξεκίνησε αμέσως, οπότε δεν είχα την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω τι είχε συμβεί. Ωστόσο, με τα χρόνια έχει αφήσει ψυχικά τραύματα τόσο σε εμένα όσο και στην οικογένειά μου», πρόσθεσε η γυναίκα.

Από την πρώτη διάγνωση το 2016, η Elaine έχει υποτροπιάσει τρεις φορές και ζει με την πάθηση για περισσότερα από οκτώ χρόνια. «Από το 2016 έχω υποτροπιάσει άλλες τρεις φορές και έχω ζήσει με τον καρκίνο για οκτώ χρόνια. Έχω κάνει πολλές διαφορετικές θεραπείες. Η πρώτη ήταν εντατική χημειοθεραπεία από το 2016 έως το 2019, η δεύτερη ήταν μεταμόσχευση μυελού των οστών το 2020, η τρίτη ήταν μια νέα θεραπεία Τ-λεμφοκυττάρων το 2023 και το 2024».

Τα Χριστούγεννα του 2024, οι γιατροί ενημέρωσαν την Elaine ότι ο καρκίνος ήταν σε τελικό στάδιο και της απέμεναν λίγοι μήνες ζωής. Η υποτροπή δημιούργησε συσσωματώματα καρκινικών κυττάρων γύρω από τα πλευρά και τη σπονδυλική της στήλη, με αποτέλεσμα να έχει έξι σπασμένα κόκαλα και να χρειάζεται αναπηρικό καροτσάκι.

«Το ότι είμαι εδώ σήμερα είναι ένα είδος θαύματος», είπε η 46χρονη. «Δεν είμαι σίγουρη τι μου επιφυλάσσει το μέλλον ή πόσο μέλλον έχω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι θα το περάσω με ευτυχία. Δεν θέλω να σπαταλήσω ούτε μία στιγμή από αυτόν τον πολύτιμο χρόνο που μου δόθηκε».

Τα κοινά συμπτώματα της Οξείας Λεμφοβλαστικής Λευχαιμίας 

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), τα συμπτώματα της Οξείας Λεμφοβλαστικής Λευχαιμίας περιλαμβάνουν:

  • αιμορραγία ή μώλωπες,
  • κόπωση,
  • δύσπνοια και
  • υψηλό πυρετό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ολοκληρωμένη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών με νέα ψηφιακά εργαλεία

Ωχρά κηλίδα: Ο FDA εγκρίνει πρωτοποριακή θεραπεία με χρήση εμφυτεύματος

Συνταξιούχοι: Τι ισχύει για την προσωπική διαφορά και την αύξηση στις συντάξεις το 2026 -Οι διευκρινίσεις και το παράδειγμα...

Αττική: «Χειρόφρενο» τραβούν αύριο και την Τετάρτη τα ταξί – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Τι σημαίνει η φράση «για το θεαθήναι» και από πού προέρχεται

Επαναστατικό υλικό από νανοσωλήνες άνθρακα σπάει ρεκόρ θερμομόνωσης
περισσότερα
12:10 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Προπονητής γυμναστικής μοιράζεται 11 έξυπνες συμβουλές για την απώλεια βάρους: «Έτσι θα χτίσετε μύες και να χάσετε κιλά ταυτόχρονα»

Η απώλεια βάρους δεν αφορά μόνο την απώλεια κιλών, αλλά και την ανάπτυξη μυών για να τονώσετε ...
12:10 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Γυναίκα που έχασε 25 κιλά αποκαλύπτει τα 4 λάθη που επιβραδύνουν την απώλεια βάρους – «Παραλείπετε γεύματα»

Η απώλεια βάρους δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Συχνά, μικρά λάθη που κάνουμε στην καθημερινότητ...
12:07 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Γυναίκα 29 ετών διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της – «Έχασα πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα»

Η εγκυμοσύνη είναι μια περίοδος γεμάτη προσδοκία και χαρά. Ωστόσο, για μία 29χρονη γυναίκα, αυ...
12:33 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Γυναίκα που έχασε 25 κιλά μοιράζεται τα «5 ροφήματα που βοηθούν στην απώλεια βάρους και την ενίσχυση του μεταβολισμού»

Μια γυναίκα που κατάφερε να χάσει 25 κιλά, μοιράστηκε τα 5 απλά ροφήματα. που μπορείτε να πιεί...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος