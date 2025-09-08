Γυναίκα 46 ετών που διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου αποκαλύπτει: «Αυτό ήταν το παράξενο σύμπτωμα που αγνόησα»

Μια 46χρονη γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με μία σπάνια μορφή καρκίνου. Ένα περίεργο σύμπτωμα, που αρχικά η ίδια αγνόησε, αποδείχθηκε το “κλειδί” για την έγκαιρη διάγνωση. Έτσι, ξεκίνησε μία επίπονη, αλλά σωτήρια μάχη για την ίδια. Η ιστορία της αποτελεί μία υπενθύμιση για το πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε προσοχή στα σημάδια που στέλνει το σώμα μας.

Γυναίκα αποκάλυψε το σύμπτωμα που αγνόησε πριν τη διάγνωση με σπάνιο καρκίνο

Η Elaine Hold από το Newcastle, αγνόησε ένα ασυνήθιστο σύμπτωμα, θεωρώντας ότι σχετιζόταν με τη βρογχίτιδα από την οποία έπασχε. Αρχικά, η 46χρονη αντιμετώπιζε διάφορες λοιμώξεις, αλλά δεν έδινε σημασία λόγω των χρόνιων αναπνευστικών προβλημάτων της.

Όταν επισκέφθηκε τον γιατρό της με δύσπνοια και κόπωση, οι εξετάσεις αίματος φάνηκε να επιβεβαιώνουν την αρχική υποψία. Ωστόσο, οι πολλοί μώλωπες που εμφανίζονταν στο σώμα της, ανησύχησαν τόσο την ίδια όσο και τον σύντροφό της, ο οποίος την παρότρυνε να αναζητήσει ξανά ιατρική βοήθεια.

Μετά από περαιτέρω εξετάσεις, η Elaine διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου, την οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ), η οποία επηρεάζει το αίμα και τον μυελό των οστών.

Η διάγνωση και η δύσκολη μάχη με τον καρκίνο

Η Elaine μοιράστηκε την ιστορία της με τον οργανισμό Leukaemia Care, επισημαίνοντας: «Ο γιατρός μου επέμεινε να κάνω εξετάσεις αίματος, αν και το απέφευγα επειδή φοβάμαι τις βελόνες. Τη Δευτέρα πήρα αίμα και την Τρίτη με κάλεσαν από το νοσοκομείο, ζητώντας μου να πάρω μια βαλίτσα για διανυκτέρευση και να έρθω μαζί με έναν ενήλικα. Εκεί διαγνώστηκα με ΟΛΛ και η θεραπεία μου ξεκίνησε την ίδια κιόλας μέρα».

«Ήμουν σε πλήρη σύγχυση, στην αρχή γέλασα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, πίστευα ότι ήταν απλώς μια λοίμωξη. Η θεραπεία ξεκίνησε αμέσως, οπότε δεν είχα την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω τι είχε συμβεί. Ωστόσο, με τα χρόνια έχει αφήσει ψυχικά τραύματα τόσο σε εμένα όσο και στην οικογένειά μου», πρόσθεσε η γυναίκα.

Από την πρώτη διάγνωση το 2016, η Elaine έχει υποτροπιάσει τρεις φορές και ζει με την πάθηση για περισσότερα από οκτώ χρόνια. «Από το 2016 έχω υποτροπιάσει άλλες τρεις φορές και έχω ζήσει με τον καρκίνο για οκτώ χρόνια. Έχω κάνει πολλές διαφορετικές θεραπείες. Η πρώτη ήταν εντατική χημειοθεραπεία από το 2016 έως το 2019, η δεύτερη ήταν μεταμόσχευση μυελού των οστών το 2020, η τρίτη ήταν μια νέα θεραπεία Τ-λεμφοκυττάρων το 2023 και το 2024».

Τα Χριστούγεννα του 2024, οι γιατροί ενημέρωσαν την Elaine ότι ο καρκίνος ήταν σε τελικό στάδιο και της απέμεναν λίγοι μήνες ζωής. Η υποτροπή δημιούργησε συσσωματώματα καρκινικών κυττάρων γύρω από τα πλευρά και τη σπονδυλική της στήλη, με αποτέλεσμα να έχει έξι σπασμένα κόκαλα και να χρειάζεται αναπηρικό καροτσάκι.

«Το ότι είμαι εδώ σήμερα είναι ένα είδος θαύματος», είπε η 46χρονη. «Δεν είμαι σίγουρη τι μου επιφυλάσσει το μέλλον ή πόσο μέλλον έχω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι θα το περάσω με ευτυχία. Δεν θέλω να σπαταλήσω ούτε μία στιγμή από αυτόν τον πολύτιμο χρόνο που μου δόθηκε».

Τα κοινά συμπτώματα της Οξείας Λεμφοβλαστικής Λευχαιμίας

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), τα συμπτώματα της Οξείας Λεμφοβλαστικής Λευχαιμίας περιλαμβάνουν: