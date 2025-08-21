Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο του στομάχου στα 31 της αποκαλύπτει: «Αυτά ήταν τα 3 συμπτώματα που με οδήγησαν στο γιατρό»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο του στομάχου στα 31 της αποκαλύπτει: «Αυτά ήταν τα 3 συμπτώματα που με οδήγησαν στο γιατρό»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Μια γυναίκα μοιράζεται την συγκλονιστική ιστορία της και αποκαλύπτει τα τρία συμπτώματα που την οδήγησαν στη διάγνωση με καρκίνο του στομάχου, σε ηλικία μόλις 31 ετών. Αρχικά τα απέρριψε, θεωρώντας πως ήταν πέτρες στη χολή. Η ιστορία της αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για τυχόν ασυνήθιστες αλλαγές στο σώμα μας.

Πατέρας 31 ετών που διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου αποκαλύπτει: «Αυτό είναι το No1 σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοήσετε»

Τι είναι ο καρκίνος του στομάχου

Η Alex Jade έμεινε άναυδη όταν, τον Νοέμβριο του 2022, διαγνώστηκε με καρκίνο του στομάχου, ο οποίος είναι γνωστός και ως γαστρικός καρκίνος, σε ηλικία μόλις 31 ετών. Σήμερα, μοιράζεται την ιστορία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωμάτων που την ώθησαν να επισκεφθεί γιατρό.

Σύμφωνα με το Cancer Research UK, ο καρκίνος του στομάχου είναι μια κατάσταση κατά την οποία «ανώμαλα κύτταρα στο στομάχι αρχίζουν να αναπτύσσονται και να διαιρούνται ανεξέλεγκτα». Σε γενικές γραμμές, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Γυναίκα που πάσχει από καρκίνο του ήπατος αποκαλύπτει: «Αυτό ήταν το κοινό σύμπτωμα που είχα πριν από τη διάγνωση» – Τα 5 σημάδια της νόσου που συχνά περνούν απαρατήρητα
  • δυσκολία στην κατάποση,
  • απώλεια βάρους και
  • δυσπεψία.

Όμως, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε ασυνήθιστες αλλαγές στο σώμα σας.

Τα 3 συμπτώματα που παρατήρησε η Alex πριν τη διάγνωση με καρκίνο του στομάχου

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok, @alexjade2, η Alex περιγράφει λεπτομερώς πώς έγινε η διάγνωσή της και τα τρία συμπτώματα που παρατήρησε. Αρχικά ήταν «πολύ νευρική» για να το δημοσιεύσει, και τώρα, τρία χρόνια μετά την αρχική εμφάνιση των συμπτωμάτων, συνεχίζει τη ζωή της και ακολουθεί θεραπεία για τον καρκίνο του στομάχου σταδίου 4.

Τα συμπτώματα της Alex ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2022. Μια μέρα αφότου έφαγε και πήγε για ύπνο, ένιωσε «τρομερή» καούρα και ένα αίσθημα υπερβολικής δυσφορίας, που την οδήγησε σε εμετό. Όλο τον μήνα είχε έντονους στομαχικούς πόνους και συνέχιζε να έχει «πολύ σοβαρή καούρα», ειδικά μετά το φαγητό, αλλά και το πρωί. Παρατήρησε επίσης κάποιους πόνους στον αυχένα και την πλάτη που συνέβαιναν ταυτόχρονα με τους στομαχικούς πόνους και την καούρα.

Η περιπέτεια με την υγεία της και η διάγνωση με καρκίνο

Η Alex αρχικά τα απέρριψε ως πέτρες στη χολή και αποφάσισε να κλείσει ένα ραντεβού για εξετάσεις. Καθώς οι εξετάσεις δεν έδειξαν ίχνη από πέτρες στη χολή, ο γιατρός της είπε ότι μπορεί να πάσχει από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, της έδωσε κάποια φάρμακα και της πρότεινε να αλλάξει τη διατροφή της.

Τα συμπτώματά της υποχώρησαν χάρη στα φάρμακα, αλλά όταν πήγε να ανανεώσει τη συνταγή, ο γιατρός της πρότεινε να κάνει περισσότερες αλλαγές στον τρόπο ζωής της και να δοκιμάσει κάποια φάρμακα χωρίς συνταγή, καθώς η αρχική φαρμακευτική αγωγή δεν προοριζόταν για μακροχρόνια χρήση.

Ωστόσο, τα συμπτώματα επανήλθαν, ένιωθε «τόσο εξαντλημένη», έκανε εμετούς και ένιωθε «συνέχεια» πλήρης. Τελικά έκλεισε ραντεβού για γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία των προβλημάτων.

Της είπαν ότι είχε ένα «τεράστιο έλκος», ωστόσο έπρεπε να γίνει και βιοψία για να βεβαιωθούν ότι δεν ήταν καρκινικό. Λίγες μέρες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2022, η Alex έλαβε τα καταστροφικά νέα ότι είχε γαστρικό καρκίνο. Μετά από περαιτέρω εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είχε καρκίνο σε στάδιο 4, ο οποίος είχε εξαπλωθεί στην επένδυση της κοιλιακής της κοιλότητας. Υπήρχε επίσης «καρκινικό υγρό» που επέπλεε στην κοιλιά της και «συμμετοχή λεμφαδένων».

Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του στομάχου

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), ο καρκίνος του στομάχου ή γαστρικός καρκίνος, είναι ένας καρκίνος που μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε στο στομάχι, το οποίο αποτελεί μέρος του πεπτικού συστήματος. Η σοβαρότητά του εξαρτάται από το μέγεθος του καρκίνου, την εξάπλωσή του και τη γενική κατάσταση της υγείας του ατόμου.

Υπάρχουν πολλά πιθανά συμπτώματα του καρκίνου του στομάχου, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Το NHS αναφέρει ότι μπορεί να επηρεάσουν την πέψη, όπως:

  • Καούρα ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
  • Προβλήματα στην κατάποση
  • Αίσθημα ναυτίας ή εμετός
  • Συμπτώματα δυσπεψίας, όπως πολλά ρεψίματα
  • Αίσθηση πληρότητας πολύ γρήγορα μετά το φαγητό

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • Απώλεια όρεξης ή απώλεια βάρους χωρίς προσπάθεια
  • Ένα εξόγκωμα στο πάνω μέρος της κοιλιάς σας
  • Πόνος στο πάνω μέρος της κοιλιάς σας
  • Αίσθημα κόπωσης ή έλλειψης ενέργειας

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτά τα συμπτώματα μπορεί να προκληθούν και από άλλες παθήσεις, αλλά είναι κρίσιμο να εξεταστούν από έναν γιατρό.

@alexjade2 Part 1: In November 2022 I was diagnosed with Stage 4 Gastric Cancer at 31 years old. I recorded this video in February 2023, but was too nervous to post it. This month marks 3 years since my inital symptoms. #cancer #cancerstory #cancersymptoms #stage4cancer #gastriccancer #stage4 #gastriccancerstage4 #chemo #cancerjourney #fyp #signetringcelladenocarcinoma #adenocarcinoma ♬ original sound – Alex Jade

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα έρευνα έδειξε ότι η περίμετρος του λαιμού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και διαβήτη – Πώς θα τη με...

Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δεν έχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα λόγω κόστους-Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης, προϋπολογισμού 7,95...

Meta: «Παγώνει» τις προσλήψεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με την WSJ

Τι σημαίνει η φράση «μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας» και από πού προέρχεται

CERN: Το LHCb collaboration παρατήρησε εξαιρετικά σπάνια αποσύνθεση βαρυονίων
περισσότερα
12:05 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Γυναίκα που έχασε 17 κιλά αποκαλύπτει τι τρώει καθημερινά: «Έτσι διατήρησα σταθερό το βάρος μου για πάνω από 2 χρόνια»

Η απώλεια βάρους είναι ένα απαιτητικό ταξίδι, αλλά η διατήρηση των αποτελεσμάτων αποτελεί πρόκ...
12:00 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ειδικός αποκαλύπτει τις 8 τροφές που πρέπει να αποφεύγετε εάν θέλετε να χάσετε βάρος – «Το απλό κόλπο για να τρώτε πίτσα ενώ κάνετε δίαιτα»

Προσπαθείτε να χάσετε κιλά και δεν βλέπετε τα επιθυμητά αποτελέσματα; Μία διατροφολόγος αποκαλ...
12:02 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Γυναίκα μοιράζεται τα συμπτώματα της αντίστασης στην ινσουλίνη και εξηγεί πώς κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση – «Πρόσθεσα πολλές φυτικές ίνες σε κάθε γεύμα»

Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι μια κοινή πάθηση όπου τα κύτταρα του σώματος δεν ανταποκρίνον...
12:03 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Ειδικός μοιράζεται 5 συμβουλές για να παραμείνετε συνεπείς στους στόχους σας όταν έχετε φορτωμένο πρόγραμμα – «Να έχετε έτοιμα τα βασικά γεύματα»

Θέλετε να χάσετε λίπος και να παραμείνετε συνεπείς στους στόχους σας, ακόμα και όταν το πρόγρα...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο