Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο του στομάχου στα 31 της αποκαλύπτει: «Αυτά ήταν τα 3 συμπτώματα που με οδήγησαν στο γιατρό»

Μια γυναίκα μοιράζεται την συγκλονιστική ιστορία της και αποκαλύπτει τα τρία συμπτώματα που την οδήγησαν στη διάγνωση με καρκίνο του στομάχου, σε ηλικία μόλις 31 ετών. Αρχικά τα απέρριψε, θεωρώντας πως ήταν πέτρες στη χολή. Η ιστορία της αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για τυχόν ασυνήθιστες αλλαγές στο σώμα μας.

Τι είναι ο καρκίνος του στομάχου

Η Alex Jade έμεινε άναυδη όταν, τον Νοέμβριο του 2022, διαγνώστηκε με καρκίνο του στομάχου, ο οποίος είναι γνωστός και ως γαστρικός καρκίνος, σε ηλικία μόλις 31 ετών. Σήμερα, μοιράζεται την ιστορία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωμάτων που την ώθησαν να επισκεφθεί γιατρό.

Σύμφωνα με το Cancer Research UK, ο καρκίνος του στομάχου είναι μια κατάσταση κατά την οποία «ανώμαλα κύτταρα στο στομάχι αρχίζουν να αναπτύσσονται και να διαιρούνται ανεξέλεγκτα». Σε γενικές γραμμές, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

δυσκολία στην κατάποση,

απώλεια βάρους και

δυσπεψία.

Όμως, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε ασυνήθιστες αλλαγές στο σώμα σας.

Τα 3 συμπτώματα που παρατήρησε η Alex πριν τη διάγνωση με καρκίνο του στομάχου

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok, @alexjade2, η Alex περιγράφει λεπτομερώς πώς έγινε η διάγνωσή της και τα τρία συμπτώματα που παρατήρησε. Αρχικά ήταν «πολύ νευρική» για να το δημοσιεύσει, και τώρα, τρία χρόνια μετά την αρχική εμφάνιση των συμπτωμάτων, συνεχίζει τη ζωή της και ακολουθεί θεραπεία για τον καρκίνο του στομάχου σταδίου 4.

Τα συμπτώματα της Alex ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2022. Μια μέρα αφότου έφαγε και πήγε για ύπνο, ένιωσε «τρομερή» καούρα και ένα αίσθημα υπερβολικής δυσφορίας, που την οδήγησε σε εμετό. Όλο τον μήνα είχε έντονους στομαχικούς πόνους και συνέχιζε να έχει «πολύ σοβαρή καούρα», ειδικά μετά το φαγητό, αλλά και το πρωί. Παρατήρησε επίσης κάποιους πόνους στον αυχένα και την πλάτη που συνέβαιναν ταυτόχρονα με τους στομαχικούς πόνους και την καούρα.

Η περιπέτεια με την υγεία της και η διάγνωση με καρκίνο

Η Alex αρχικά τα απέρριψε ως πέτρες στη χολή και αποφάσισε να κλείσει ένα ραντεβού για εξετάσεις. Καθώς οι εξετάσεις δεν έδειξαν ίχνη από πέτρες στη χολή, ο γιατρός της είπε ότι μπορεί να πάσχει από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, της έδωσε κάποια φάρμακα και της πρότεινε να αλλάξει τη διατροφή της.

Τα συμπτώματά της υποχώρησαν χάρη στα φάρμακα, αλλά όταν πήγε να ανανεώσει τη συνταγή, ο γιατρός της πρότεινε να κάνει περισσότερες αλλαγές στον τρόπο ζωής της και να δοκιμάσει κάποια φάρμακα χωρίς συνταγή, καθώς η αρχική φαρμακευτική αγωγή δεν προοριζόταν για μακροχρόνια χρήση.

Ωστόσο, τα συμπτώματα επανήλθαν, ένιωθε «τόσο εξαντλημένη», έκανε εμετούς και ένιωθε «συνέχεια» πλήρης. Τελικά έκλεισε ραντεβού για γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία των προβλημάτων.

Της είπαν ότι είχε ένα «τεράστιο έλκος», ωστόσο έπρεπε να γίνει και βιοψία για να βεβαιωθούν ότι δεν ήταν καρκινικό. Λίγες μέρες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2022, η Alex έλαβε τα καταστροφικά νέα ότι είχε γαστρικό καρκίνο. Μετά από περαιτέρω εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είχε καρκίνο σε στάδιο 4, ο οποίος είχε εξαπλωθεί στην επένδυση της κοιλιακής της κοιλότητας. Υπήρχε επίσης «καρκινικό υγρό» που επέπλεε στην κοιλιά της και «συμμετοχή λεμφαδένων».

Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του στομάχου

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), ο καρκίνος του στομάχου ή γαστρικός καρκίνος, είναι ένας καρκίνος που μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε στο στομάχι, το οποίο αποτελεί μέρος του πεπτικού συστήματος. Η σοβαρότητά του εξαρτάται από το μέγεθος του καρκίνου, την εξάπλωσή του και τη γενική κατάσταση της υγείας του ατόμου.

Υπάρχουν πολλά πιθανά συμπτώματα του καρκίνου του στομάχου, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Το NHS αναφέρει ότι μπορεί να επηρεάσουν την πέψη, όπως:

Καούρα ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Προβλήματα στην κατάποση

Αίσθημα ναυτίας ή εμετός

Συμπτώματα δυσπεψίας, όπως πολλά ρεψίματα

Αίσθηση πληρότητας πολύ γρήγορα μετά το φαγητό

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Απώλεια όρεξης ή απώλεια βάρους χωρίς προσπάθεια

Ένα εξόγκωμα στο πάνω μέρος της κοιλιάς σας

Πόνος στο πάνω μέρος της κοιλιάς σας

Αίσθημα κόπωσης ή έλλειψης ενέργειας

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτά τα συμπτώματα μπορεί να προκληθούν και από άλλες παθήσεις, αλλά είναι κρίσιμο να εξεταστούν από έναν γιατρό.