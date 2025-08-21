Βόλος: Καρφωμένος με μπετόβεργα στον μηρό εντοπίστηκε 18χρονος έξω από πολυκατοικία 

Καρφωμένος με μπετόβεργα στον αριστερό μηρό και ακινητοποιημένος λόγω του τραύματος σε παρτέρι έξω από πολυκατοικία, εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα ένας 18χρονος, έπειτα από επεισόδιο με άλλα άτομα, στον Βόλο.

Όλα συνέβησαν στις 2 τα ξημερώματα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ σε οδό κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές. Στο σημείο ήταν συγκεντρωμένα πολλά άτομα μικρής ηλικίας και εν μέσω επεισοδίου, που ξεκίνησε για άγνωστο λόγο και αφορμή, ο 18χρονος άρχισε να τρέχει τρομοκρατημένος. Στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί πήδηξε από έναν τοίχο και έπεσε σε παρτέρι έξω από πυλωτή πολυκατοικίας, όπου τραυματίστηκε στον μηρό από τη βέργα, και έμεινε αιμόφυρτος στο σημείο.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κατέφθασαν, ύστερα από αγωνιώδεις εκκλήσεις κατοίκων της περιοχής, που αναστατώθηκαν από φωνές και είδαν τον 18χρονο να τρέχει να σωθεί και να τραυματίζεται, χρειάστηκαν συνδρομή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.

Για τη μεταφορά του τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και την παροχή πρώτων βοηθειών, απαιτήθηκε να κοπεί με τροχό η σιδερόβεργα που είχε καρφωθεί στο πόδι του, προκειμένου να παραληφθεί από τους διασώστες του ασθενοφόρου.