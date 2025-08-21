Μητέρα σκότωσε σύζυγο και παιδιά πριν αυτοκτονήσει: Είχε μιλήσει για «κατάθλιψη» στο TikTok δύο μέρες πριν από το μακελειό – «Θα κάνω μια αλλαγή»

Μια τραγωδία συγκλόνισε την κοινότητα του Ματμπάρι στο Νιού Χάμσαϊρ, στη Βοστώνη των ΗΠΑ, όταν μια 34χρονη μητέρα φέρεται να σκότωσε τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό της, αφήνοντας πίσω της έναν ζωντανό, τον 3 ετών γιο της.

Το περιστατικό ήρθε λίγες μέρες μετά την ανάρτηση ενός βίντεο στο TikTok, όπου η γυναίκα μιλούσε για τις ψυχικές της δυσκολίες.

Η Emily Long βρέθηκε νεκρή από αυτοπυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ φέρεται να σκότωσε τον 48χρονο σύζυγό της, Ryan Long, και τα δύο τους παιδιά, Parker (8 ετών) και Ryan (6 ετών) στο σπίτι τους.

Και τα δύο παιδιά έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι, ενώ ο πατέρας -ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν σε τελικό στάδιο καρκίνου- δέχθηκε πολλαπλά πυρά, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της πολιτείας.

Οι τρεις θάνατοι (πατέρας και δύο παιδιά) χαρακτηρίστηκαν ανθρωποκτονίες, ενώ ο θάνατος της μητέρας θεωρήθηκε αυτοκτονία.

«Ήταν μια τέλεια οικογένεια, απ’ όσα ξέραμε εμείς», δήλωσε η γειτόνισσα Bevy Ketel στο WBZ-TV. «Δεν το περιμέναμε».

Η αστυνομία ανακάλυψε τη φρικιαστική σκηνή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από μια κλήση στο 911 που ανέφερε πολλαπλούς θανάτους στο σπίτι.

🚨 #Madbury, NH Tragedy: Aug 18 • 4 family members found dead in home (suspected murder-suicide)

• Ryan Long (48), Emily Long (34), children Parker (8) & Ryan (6)

• Toddler survived unharmed

• All shot; autopsies pending

• Police: no public threat#BIGBANG #CRFES #ifkgbg pic.twitter.com/MrwGOmfKmv — Eyes on the Globe (@eyes_globe) August 20, 2025



Ένα όπλο βρέθηκε κοντά στα νεκρά σώματα, ενώ το τρίτο παιδί της οικογένειας, 3 ετών, βρέθηκε ζωντανό και χωρίς τραυματισμούς και βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα συγγενών.

«Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που έχουμε τώρα είναι το κίνητρο, γιατί;», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας, Ben Agati, στο WCAX.

«Και νομίζω ότι αυτό είναι πιθανώς ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που προσπαθούμε να κατανοήσουμε, πώς φτάσαμε σε αυτό».

BREAKING: #Tragic loss in Madbury, NH. Ryan Long, 48, Emily, 34, and kids Parker, 8, and Ryan, 6, found shot #dead in apparent murder-#suicide. Toddler unharmed. Motive unclear as autopsies pending. @wbz pic.twitter.com/CGDeXJxXDI — Stephanie Hamilton 🇺🇸 (@StephanieHSpoke) August 20, 2025



Όπως αναφέρει η New York Post, η οικογενειακή τραγωδία αυτή συνδέεται με την ψυχική κατάσταση της Emily Long, η οποία εργαζόταν ως διευθύντρια στην αλυσίδα εστιατορίων Wing-Itz, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, και συχνά μιλούσε στα social media για τις δυσκολίες και την απόγνωσή της, καθώς προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τη διάγνωση τελικού σταδίου καρκίνου του συζύγου της.

Ο Ryan Long, σχολικός ψυχολόγος στο Oyster River Middle School στο Durham, διαγνώστηκε με μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.

Σε ένα βίντεο στο TikTok, μόλις δύο μέρες πριν από την ανακάλυψη του φρικιαστικού περιστατικού, η Emily είπε στους σχεδόν 8.000 ακόλουθούς της ότι τα παιδιά της «σίγουρα δυσκολεύονταν» και η ίδια βίωνε «κατάθλιψη» προσπαθώντας να επαναφέρει υγιείς συνήθειες και κανονικότητα στο σπίτι καθώς η υγεία του συζύγου της χειροτέρευε.

«Είμαι αποφασισμένη να δημιουργήσω μια κανονικότητα», είπε στο σκοτεινό της βίντεο.

«Έχω δυσκολευτεί τόσο πολύ και είμαι πραγματικά καταθλιπτική και απλώς έχω γίνει πολύ απομονωμένη, και απλώς ήθελα να είμαι με τα παιδιά μου και τον σύζυγό μου. Αυτό που λέω είναι ότι κάνω μια αλλαγή και ξεκινάει από σήμερα… Και προσπαθώ να βγω από την κατάθλιψή μου και να το κάνω για την οικογένειά μου».